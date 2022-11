Karlsruhe – 48-Jähriger beim Staatstheater krankenhausreif geschlagen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Drei unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag gegen 15.15

Uhr einen 48 Jahre alten alkoholisierten Mann krankenhausreif geschlagen. Hierzu

sucht der Polizeiposten Karlsruhe-Südstadt noch weitere Hinweisgeber zu der Tat.

Ein Passant hatte nach dem Ereignis der Polizei eine bewusstlose Person auf der

Kriegsstraße auf Höhe des Staatstheaters gemeldet. Der nicht zuletzt aufgrund

seiner Alkoholisierung kaum ansprechbare Mann wurde von einem Rettungsdienst in

ein Krankenhaus gebracht. Er hat eine schwere Gehirnerschütterung und mehrere

Rippenbrüche davongetragen und muss noch stationär in der Klinik bleiben.

Davor soll er unvermittelt von drei nicht näher beschriebenen Tätern angegriffen

und gegen den Kopf getreten worden sein. Die Hintergründe sind derzeit noch

völlig unbekannt.

Die Polizei sucht nun noch Zeugen, die insbesondere Angaben zu den Angreifern

und zum Tatablauf machen können. Entsprechende Meldungen nimmt rund um die Uhr

das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721 666-3411 entgegen.

Karlsruhe – Zwangsräumung führt zu größerem Einsatz der Polizei

Karlsruhe (ots) – Ein 50 Jahre alter Mann, der sich offenbar in einem

psychischen Ausnahmezustand befand, sorgte am Donnerstagvormittag für einen

größeren Polizeieinsatz in der Karlsruher Südstadt.

Seine Wohnung in der Rüppurrer Straße sollte von einem Gerichtsvollzieher mit

Hilfe der Polizei gegen 10 Uhr betreten und zwangsgeräumt werden. Der

Wohnungsinhaber verweigerte jedoch die Öffnung der Eingangstür und randalierte

in der Folge. Lauthals herumschreiend bewegte er sich teilweise gefährlich nahe

am geöffneten Fenster, weshalb der Bereich rund um das betreffende

Mehrfamilienhaus von zahlreichen Einsatzkräften der Polizei weitläufig

abgesperrt und die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst hinzugezogen wurden.

Der Mann konnte letztlich zum Öffnen seiner Wohnungstür bewegt werden. Er konnte

unverletzt festgenommen und in der Folge aufgrund seines psychischen Zustandes

in ein Krankenhaus gebracht werden. Bis auf eine beschädigte Wohnungseinrichtung

gab es keine nennenswerten Sachschäden.

Waldbronn – Wiederholter Einbruch in Baustelle

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen in den zurückliegenden Tagen wiederholt in

eine Baustelle in der Talstraße in Busenbach ein.

Im ersten Zeitraum zwischen Freitagnachmittag dem 28. Oktober und Samstagmorgen

dem 29. Oktober entwendeten die Täter Werkzeuge und Maschinen aus einem

aufgebrochenen Raum in der Tiefgarage des Rohbaus im Wert von ungefähr 15.000

Euro. Bei dem weiteren Einbruch zwischen Montagnachmittag dem 31. Oktober und

Mittwochmorgen dem 01. November hebelten die Täter eine Tür im 2. Obergeschoss

der Baustelle auf und stahlen Baumaschinen als auch Baumaterial in Höhe von

knapp 1.300 Euro. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden.

Der Polizeiposten Albtal hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Ettlingen unter 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Rheinstetten – Einbruch in Keltenhalle

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum

zwischen dem 31.Oktober und dem 02. November 2022 Zutritt in die Keltenhalle in

Rheinstetten. Sie machen sich an einzelnen Spinden und Schränken zu schaffen. Ob

Diebesgut entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Auch der durch den Einbruch

entstandene Sachschaden konnte bisher noch nicht beziffert werden.

Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich

unter Telefon 07243/3200-0 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – Mit gefälschtem Führerschein in Unfall verwickelt

Karlsruhe (ots) – Bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag

händigte der mutmaßliche Unfallverursacher den Beamten einen augenscheinlich

gefälschten Führerschein aus.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand verursachte der 43-Jährige Porschefahrer gegen

17:15 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 5. Zwischen den Anschlussstellen

Ettlingen und Karlsruhe-Süd versuchte er wohl im Baustellenbereich ein anderes

Fahrzeug zu überholen, touchierte dieses jedoch und fuhr anschließend einfach

davon. Die armierten Polizisten konnten ihn kurz darauf vor dem

Autobahnparkplatz Baden-Baden stoppen und kontrollieren. Hierbei händigte er den

Beamten zwar einen Führerschein aus, dieser war aber offenbar gefälscht. Der

Mann war zudem alkoholisiert, weshalb ihm auf einem Polizeirevier Blut

abgenommen wurde.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 7.500 Euro. Auf den Mann

kommen nun unter anderem Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und

Urkundenfälschung zu.