Kreis Kaiserslautern

In Unterhosen durch den Ort

Weilerbach (ots) – Weil er nur mit der Unterhose bekleidet im Ort herumlief, hat ein Mann am Mittwochnachmittag 02.11.2022 in Weilerbach die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Eine Streife rückte aus und fand den “Flitzer” wie beschrieben an einer Bushaltestelle. Als die Beamten ihn einer Kontrolle unterziehen wollten, versuchte der Mann zu flüchten. Er konnte jedoch gestellt werden.

Allerdings weigerte sich der Mann, seine Personalien anzugeben, zeigte sich immer aggressiver und schlug mehrfach in Richtung der Polizisten. Auch bei seiner Fesselung leistete er Widerstand, so dass schließlich Schlagstock und Pfefferspray eingesetzt werden mussten.

Sowohl der 35-Jährige als auch ein Polizist erlitten bei dem Einsatz leichte Verletzungen.

Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht und in die weitere ärztliche Behandlung übergeben. |cri

Playstation aus Pkw gestohlen

Rodenbach (ots) – Unbekannte haben in der letzten Woche eine Spielkonsole aus einem Auto in der Straße “An den Kreuzen” gestohlen. Der VW Golf parkte dort zwischen Mittwoch 26.10.und Mittwoch 02.11.2022. Als der Besitzer nach dieser Zeit zu seinem Auto ging, stellte er fest, dass das Fahrzeug durchwühlt war.

Neben der Playstation, fehlten auch der dazugehörige Controller, ein Spiel, ein Paket mit Schuhen und eine Weste. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Auch ist unklar, wie die Täter in das Auto gekommen sind. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |elz

Unfallflucht nach Spiegel-Kollision

Kreis Kaiserslautern (ots) – Auf der Landstraße 394 zwischen Neuhemsbach und Alsenborn ist es am Mittwochnachmittag zu einer Fahrerflucht gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise. Gegen 16:15 Uhr fuhr der 64-jährige Fahrer eines VW Passats von Neuhemsbach nach Alsenborn, als ihm kurz hinter dem Wanderparkplatz Billesweiher ein Mercedes entgegenkam.

Der Fahrer des Mercedes fuhr zu weit links, sodass sich die Außenspiegel der Fahrzeuge berührten. Der Spiegel am Passat wurde dabei beschädigt. Der 64-Jährige wendete und fuhr zurück zur Unfallstelle. Vom Unfallverursacher fehlte allerdings jede Spur. Er war weitergefahren.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und fragt: Wem ist am Mittwochnachmittag ein schwarzer Mercedes mit beschädigtem Außenspiegel aufgefallen? Wer kann Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Mit Wucht aufgefahren

Mackenbach (ots) – Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag bei Mackenbach entstanden. Ein Mann wurde leicht verletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen waren ein VW Jetta und ein BMW kurz vor 17 Uhr hintereinander auf der L369 von Mackenbach in Richtung Einsiedlerhof unterwegs.

Als der 26-jährige VW-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste, krachte ihm der nachfolgende Wagen aufs Heck. Der ebenfalls 26 Jahre alte Fahrer des BMW hatte offenbar nicht genug Abstand gehalten und war unaufmerksam.

Weil der VW-Fahrer über Schmerzen im Nackenbereich klagte, wurde er für weitere ärztliche Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. |cri

Kaiserslautern

Vierbeiner allein zu Hause

Kaiserslautern (ots) – Ein allein gelassener Hund hat seine Nachbarschaft um den Schlaf gebracht. Anwohner eines Wohngebietes in der Innenstadt verständigten in der Nacht zu Mittwoch 02.11.2022 die Polizei und meldeten ruhestörenden Lärm durch anhaltendes Hundegebell aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Eine kurzfristige Befragung von Nachbarn ergab, dass die Bewohnerin der betroffenen Wohnung seit Tagen nicht mehr gesehen wurde und wegen des Hundegebells in der Nacht an Schlaf nicht zu denken sei. Da eine Notsituation nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Feuerwehr für eine Notfalltüröffnung hinzugezogen.

Wie sich herausstellte, war der Vierbeiner allein zu Hause. Vernachlässigt wirkte er nicht, von seinem “Frauchen” war aber weit und breit nichts zu sehen.

Da mehrere Zeugen übereinstimmend berichteten, dass die Situation nun schon mehrere Tage andauere und insbesondere die Nächte wegen des nicht enden wollenden Gebells ein “Alptraum” waren, wurde entschieden, das Tier aus der Wohnung zu holen und vorläufig in einem Tierheim unterzubringen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Mit Joint in der Hand die Tür geöffnet

Kaiserslautern (ots) – Offenbar nicht mit einem Besuch der Polizei hat eine Frau aus dem Stadtgebiet gerechnet. Als sie den Beamten am frühen Mittwoch 02.11.2022 die Tür öffnete, hielt sie einen noch nicht ganz fertig gedrehten Joint in der Hand. Gegen die 52-Jährige wird jetzt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich ermittelt.

Zeugen hatten gemeldet, dass die Frau in ihrer Wohnung randaliere. Eine Streife rückte aus, um vor Ort nach dem Rechten zu schauen. Die 52-Jährige öffnete den Beamten mit der “verräterischen” Zigarette in der Hand. Aus ihrer Wohnung drang ein überdeutlicher Marihuana-Geruch, und auf ihrem Tisch konnten die Polizisten schon von weitem eine Dose mit Marihuanablüten sichten.

Weil die Frau teilweise wirres Zeug redete und angab, psychisch krank zu sein, wurde sie schließlich auf eigenen Wunsch von den Polizeibeamten in eine Fachklinik gebracht.

In die Sicherstellung und Vernichtung ihrer Betäubungsmittel willigte sie ein.

Angaben zur Herkunft der Sachen machte sie nicht. |cri

Geld aus Kinderwagen gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Auf ihrem Nachhauseweg ist eine junge Frau am Mittwoch Opfer eines Diebes geworden. Wie die 23-Jährige bei der Polizei anzeigte, wurde ihr zwischen 11-12 Uhr aus dem Kinderwagen ein Umschlag mit einem 4-stelligen Bargeldbetrag gestohlen.

Nach Angaben der Frau hatte sie zunächst an einem Geldautomaten in der “Mall” mehrere hundert Euro abgehoben und wenig später bei ihrer Bank in der Fackelstraße einen weiteren dreistelligen Betrag. Die Scheine steckte sie in einen Umschlag und legte diesen in ihren Kinderwagen.

Als sie gegen 12 Uhr zu Hause ankam, stellte die 23-Jährige fest, dass der Umschlag nicht mehr da war. Wann und wo er ihr gestohlen wurde, konnte sie nicht sagen. Möglicherweise hatte der Dieb zugeschlagen, als die Frau während des Heimwegs durch ihr Kind abgelenkt war, weil es aus dem Kinderwagen kletterte und durch die Fußgängerzone lief. In diesem Moment ließ die 23-Jährige den Kinderwagen für einen Moment unbeobachtet stehen und lief ihrem Kind hinterher.

Einen konkreten Täterhinweis konnte die junge Frau nicht geben. Aufgefallen war ihr unterwegs nur ein junger Mann, etwa 1,70 Meter groß, mit schwarzem Hoodie und grauer Jogginghose, der kurz hinter ihr lief.

Möglicherweise hat er den Dieb beobachtet und kann Hinweise geben.

Der Unbekannte und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

Sachbeschädigung mit weiteren Folgen

Kaiserslautern (ots) – Der Polizei wurde am Mittwochmittag 02.11.2022 eine Sachbeschädigung in der Nordbahnstraße gemeldet. Der Hauseigentümer meldete einen Streit zwischen einer Mieterin und einem Bekannten, dabei wurde ein Fenster des Hauses beschädigt. Bei der Überprüfung der Personalien der Frau kam heraus, dass sie wegen mehrerer Haftbefehle zur Fahndung ausgeschrieben war.

Die Polizisten eröffneten ihr die Haftbefehle. Demnach konnte die 37-Jährige “wählen”, ob sie nun sofort die ausstehenden Geldstrafen in 4-stelliger Höhe bezahlt oder ins Gefängnis geht. Weil die Frau den Betrag nicht aufbringen konnte, wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen den Verursacher des Schadens am Fenster wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. |elz

Unfall verursacht und weitergefahren

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht nahm die Polizei am Mittwoch in der Kantstraße auf. Gegen 17:30 Uhr fuhr eine 25-jährige Frau mit ihrem Ford Fiesta aus der Fritz-Walter-Straße nach links in die Kantstraße. Ein schwarzer Pkw bog im selben Augenblick von der Kantstraße in die Fritz-Walter-Straße ein. Die beiden Pkws touchierten sich.

Nach dem Zusammenstoß verließ der unbekannte Fahrer die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise:

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallverursacher machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Grünlicht verwechselt

Kaiserslautern (ots) – Auf einer Ampelkreuzung in der Merkurstraße hat es am Mittwochabend gekracht. Eine junge Frau wurde dabei verletzt und die beiden Unfallfahrzeuge stark beschädigt.

Zu dem Unglück kam es kurz nach 21 Uhr, als ein 28-jähriger BMW-Fahrer, der aus Richtung Vogelwoogstraße kam, an der Ampel nach links in Richtung Globus abbiegen wollte. Als das Signal für die Geradeaus-Spur auf Grün schaltete, dachte der Fahrer offenbar, dass auch er losfahren dürfte, und bog in den Kreuzungsbereich ein.

In diesem Moment kam ihm aber die 22-jährige Frau mit ihrem VW Polo aus Richtung Opelkreisel entgegen. Sie hatte auf ihrer Seite ebenfalls Grün für die Geradeaus-Spur. Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Pkw.

Die 22-Jährige klagte anschließend über Schmerzen, weshalb der Rettungsdienst verständigt wurde. Für die beiden Unfallfahrzeuge mussten zwei Abschleppdienste gerufen werden.

Der Sachschaden liegt bei insgesamt mehreren tausend Euro. |cri