Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Winterburg (ots) – In den frühen Morgenstunden gegen 04:40 Uhr befuhr ein 22-jähriger Radfahrer aus Ippenschied die Landesstraße 108 in Richtung Bockenau. Etwa in der Mitte zwischen Winterbach und Winterburg wurde er vor einer Linkskurve von einem Auto überholt und am Fuß touchiert. Hierdurch geriet der Radfahrer ins Straucheln, stürzte über eine Leitplanke und mehrere Meter tief in eine Böschung.

Trotz seiner Verletzungen konnte der Radfahrer noch einen Notruf absetzen, sich aber nicht selbst aus der Böschung befreien. Der Radfahrer konnte nach ca. 15 Minuten durch die Rettungskräfte geborgen und in ein Kreuznacher Krankenhaus verbracht werden.

Der Unfallverursacher soll, bevor er sich entfernte, angehalten und nach dem Verletzen geschaut haben. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen dunklen SUV, vermutlich Audi, mit Kreuznacher Kennzeichen gehandelt haben. Zeugenhinweise oder Beobachtungen bezüglich der Tat werden an die Polizeiinspektion Kirn erbeten.

Wohnungseinbruch in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots) – In der Zeit von Samstag 29.10.2022, 11.00 Uhr bis Dienstag 01.11.2022, 12.30 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus im Bereich des Mittleren Flurweges in Bad Kreuznach. Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, brachen mit Gewalt die Terrassentür auf und gelangten so in das Anwesen.

In der Wohnung durchwühlten sie sämtliche Zimmer und entwendeten Schmuck und Elektronikartikel. Anschließend konnten die Täter unerkannt entkommen.

In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat in der vorgenannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Mittleren Flurweges in Bad Kreuznach oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671/8811-0.