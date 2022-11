Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

Schaustellerfahrzeug verliert Teile auf der Autobahn

A 63/Alzey (ots) – Mit seinem Schaustellerfahrzeug befuhr am 2.11.2022 gegen 12:30 Uhr ein 51-Jähriger die A 63 in Richtung Kaiserslautern. Augenscheinlich aufgrund mangelnder Ladungssicherung verlor er von seinem Fahrzeug auf Höhe der Weinheimer Talbrücke mehrere Teile seines Fahrgeschäftes. Diese fielen auf die Fahrbahn.

Ein nachfolgender 72-Jähriger konnte den Teilen nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr über diese. Hierdurch wurde sein PKW beschädigt. Die genauen Schadenshöhen stehen noch nicht fest. Verletzt wurde niemand.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

PKW-Anhänger kippt auf Autobahn um

A 63/Alzey (ots) – Ein 68-Jähriger befuhr am 2.11.2022 gegen 17:50 Uhr mit seinem PKW samt Anhänger, welcher ebenfalls mit einem PKW beladen war, die A 63 in Fahrtrichtung Mainz. Kurz vor der Weinheimer Talbrücke platzte am Zugfahrzeug ein Reifen. Das Gespann geriet daraufhin ins Schleudern. Hierdurch schaukelte sich der Anhänger auf und kippte letztendlich mitsamt dem geladenen PKW auf die Seite.

Der PKW wurde hierdurch am Heck angehoben, konnte aber noch zum Halten gebracht werden. Die Fahrbahn wurde durch Kratzer im Asphalt beschädigt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die A63 musste für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge mehrfach kurzzeitig voll gesperrt werden.

Zur Bergung wurde ein Kranfahrzeug angefordert. Die Feuerwehr band ausgelaufenes Öl ab. Der Anhänger wurde durch den Unfall deformiert. Am geladenen PKW entstand Totalschaden, am Zugfahrzeug ein Heckschaden. Die Gesamtschadenshöhe schätzt die Polizei auf mindestens 5.000 Euro. Zu nennenswerten Rückstaus kam es nicht.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Unfall zwischen Radfahrenden

Alsheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden kam es am gestrigen Mittwoch auf einem parallel zur L439 verlaufenden Radweg zwischen Alsheim und Guntersblum. Gegen 10:30 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad in Richtung Alsheim unterwegs, als er mit einer entgegenkommenden 69-jährigen Radfahrerin kollidierte.

Wie sich herausstellte war der 18-Jährige durch die Nutzung seines Handys abgelenkt und geriet deshalb in den Fahrweg der 69-Jährigen. Die beiden Radfahrenden wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die 69-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.