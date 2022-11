Mainz-Bingen

Unfallflucht mit Dixi-Klo

Nieder-Hilbersheim (ots) – Eine kuriose Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch 02.11.2022 um kurz nach 08 Uhr in Nieder-Hilbersheim. Der Fahrer eines Radladers lud in die Schaufel seines Fahrzeuges eine mobile Toilette, um diese zu einer Baustelle zu transportieren. Da er die Toilette nicht ausreichend sicherte, rutschte diese von seiner Schaufel und fiel auf ein geparktes Fahrzeug.

Das Auto wurde dadurch beschädigt und beschmutzt. Statt selbst die Polizei zu rufen und sich um den Schaden zu kümmern, lud der Fahrer die Toilette erneut auf seine Schaufel und setzte die Fahrt fort.

Eine Zeugin beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten auf einer nahe gelegenen Baustelle den verursachenden Fahrer, das Fahrzeug und die betroffene Toilette antreffen. Er muss sich nun wegen einer Verkehrsunfallflucht strafrechtlich verantworten.

Reiterunfall mit Personenschaden und Unfallflucht

Wolfsheim (ots) – 02.11., Mainzer Straße, 16:05 Uhr – Eine Frau meldete einen Unfall. Sie war zusammen mit ihrem Sohn im Feld geritten, als plötzlich eine männliche Personengruppe eine Drohne auffliegen ließ. Diese flog mit hoher Geschwindigkeit an den Reitern vorbei, so dass die Pferde erschraken und den Reitern durchgingen.

Es folgte ein Zusammenstoß beider Pferde. Dabei zog sich die Anzeigende eine Verletzung am rechten Unterschenkel zu. Die Personen stiegen anschließend in ihrem weißen Fahrzeug davon. An der Landstraße hatten sie noch angehalten und die Drohnen eingesammelt. Die Polizei bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch mit erfolglosem Diebstahl

Bingen (ots) – Mainzer Straße 187, 24.10., 18:00 Uhr bis 02.11., 11:39 Uhr – Im genannten Zeitraum brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle mit Werkstatt ein. Als das Aufhebeln der Eingangstüre in das Gebäude misslang, verschafften sie sich Zugang zur Werkstatthalle durch eine Seitentüre.

Mittels Leiter gelangten sie schließlich über das Vordach ins Obergeschoss und hebelten ein Fenster aus dem Rahmen. In den Büroräumen öffneten sie sämtliche Schubladen und Schranktüren. Letztendlich rissen sie einen Tresor von der Wand, konnten diesen jedoch nicht öffnen. Es wurde kein Diebesgut verzeichnet, es entstand aber Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter.

Einbruchdiebstahl

Lörzweiler, Birkenstraße/Am Flügelsbach (ots) – Am Dienstag, 02.11.22, kommt es im Zeitraum von 07:30-22 Uhr zu zwei Einbrüchen in der Ortslage Lörzweiler. In der Birkenstraße als auch in der Straße Am Flügelsbach gelangen Unbekannte durch Aufhebeln der Teerrassentüren in die Anwesen und durchwühlen die Zimmer.

Dem ersten Anschein nach wird hauptsächlich Schmuck entwendet. Der Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Oppenheim unter der Tel.-Nr.: 06133/9330 entgegen.

Dieseldiebstahl

Stadecken-Elsheim (ots) – Auf einer Baustelle in Stadecken-Elsheim kam es über das lange Wochenende zum Diebstahl von mehreren Litern Diesel. Zwischen Freitagnachmittag und Mittwochmorgen machten sich der oder die unbekannten Täter an diversen Arbeitsfahrzeugen zu schaffen. Insgesamt 5 Bagger wurden angegangen und deren Tanks entleert.

Aus einem weiteren Arbeitsfahrzeug wurde zudem noch die Batterie gestohlen. Schätzungsweise wurden über 1200 Liter Diesel abgezapft. Die Polizeiinspektion Mainz 3 hat die Ermittlungen aufgenommen und an den Baggern im Ortsteil Elsheim erste Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand müssen der oder die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport des Dieselkraftstoffs mitgeführt haben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz

Lenkräder samt Airbags geklaut

Mainz-Zollhafen (ots) – Ungewöhnliches Stehlgut haben Täter am frühen Donnerstagmorgen am Zollhafen an sich genommen. Die beiden männlichen Täter begaben sich auf bislang unbekannte Weise gegen 03:40 Uhr in die Tiefgarage eines Wohnkomplexes am Mainzer Zollhafen. Dort schlugen sie an zwei hochwertigen Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz jeweils die Seitenscheibe ein und bauten die Lenkräder mitsamt dem Airbag aus.

Durch den ausgelösten Alarm und die von den Tätern verursachten Schlaggeräusche wurden Anwohner auf die Diebe aufmerksam. Von einem Anwohner konnten zwei vermummte Männer erkannt und bei der Flucht beobachtet werden.

Die beiden Männer sollen beide kräftig und ca. 180-185cm groß gewesen sein und eine Vermummung vor dem Mund getragen haben. Letztmalig wurden die Täter vom Zeugen beobachtet, wie sie in Richtung der Taunusstraße rannten.

Trotz sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr gefasst werden. Der Kriminaldauerdienst der Mainzer Polizei hat die Ermittlungen noch in der Nacht aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnung mit hohem Schaden

Mainz-Oberstadt (ots) – Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Mittwochnachmittag in der Mainzer Oberstadt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich der oder die Täter zwischen 12:30 Uhr und 12:50 Uhr zunächst Zutritt zum Mehrparteienhaus in der Annemarie-Renger-Straße.

Die Wohnungsabschlusstür der betroffenen Wohnung brachen die Täter auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten der 23-Jährigen Wohnungsinhaberin. Die Einbrecher hatten es insbesondere auf hochwertige Designerhandtaschen, Schmuck und Bargeld der 23-Jährigen abgesehen und verließen das Wohnobjekt nach Tatausführung wieder über den Hauseingang.

Es entstand ein Schaden im mittleren 5-stelligen Bereich. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren an der Tatörtlichkeit gesichert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.