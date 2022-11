Mannheim: Mann mit Messer verletzt; Tatverdächtiger vorläufig festgenommen; Hintergründe unklar

Mannheim (ots) – Mit einem Messer verletzt wurde am Donnerstagnachmittag ein

24-jähriger Passant am Paradeplatz. Tatverdächtig soll ein 17-Jähriger sein, der

kurz nach der Tat, gegen 12.50 Uhr, in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen

wurde.

Der 24-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik

gebracht. Mittlerweile ist er wieder entlassen.

Die Tat wurde über die Rettungsleitstelle der Mannheimer Feuerwehr mitgeteilt,

aber auch durch einen Videobeobachter im Führungs- und Lagezentrum des

Polizeipräsidiums verfolgt.

Erste Fahndungsschritte auch mit Hilfe von Zeugen wurden eingeleitet. Mit deren

Unterstützung gelang die zeitnahe Festnahme des Tatverdächtigen im Bereich der

Haltestelle Abendakademie.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere

hinsichtlich der Hintergründe der Tat übernommen.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben und sich noch nicht bei der Polizei

gemeldet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.:

0621/174-4444 zu melden. Hilfreich könnten dabei auch Videoaufnahmen sein, die

Passanten mit ihren Handys von der Tat gefertigt haben.

Mannheim-Schönau: Verkehrsunfall – Pkw fährt in Sattelzugmaschine

Mannheim-Schönau (ots) – Am Mittwochabend gegen 18:38 Uhr ereignete sich in der

Lilienthalstraße ein Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Sattelzugfahrer stellte

seine Sattelzugmaschine quer auf die Fahrbahn, um seinen Auflieger, welcher am

rechten Fahrbahnrand geparkt war, zu befestigen. Kurz nachdem der 32-Jährige

wieder in sein Fahrzeug eingestiegen war, kollidierte eine 25-jährige

Opel-Fahrerin mit der rechten Fahrzeugseite der Sattelzugmaschine. Die

Opel-Fahrerin verletzte sich durch den Aufprall leicht und wurde zur weiteren

Untersuchung in eine Klinik verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden

von insgesamt rund 15.000.- Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte die 32-Jährige möglicherweise durch die

Nutzung ihres Mobiltelefons bei der Fahrt abgelenkt gewesen sein und den

parkenden Sattelzug übersehen haben.

Mannheim-Neckarau: Unachtsamer Autofahrer bringt E-Scooter-Fahrer zu Fall

Mannheim (ots) – Am Mittwoch gegen 14.15 Uhr befuhr ein 25-Jähriger die

Karlsruher Straße mit einem E-Scooter. Ein 30-jähriger Autofahrer, der zuvor

ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt hatte, öffnete die Fahrertür ohne jedoch

auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der herannahende E-Scooter-Fahrer hatte

keine Chance mehr auszuweichen und kollidierte mit der Tür. Der 25-Jährige, der

keinen Helm trug, stürzte zu Boden und zog sich Kopfverletzungen zu. Zur

medizinischen Versorgung wurde er in eine umliegende Klinik gebracht. An den

Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Mannheim-Sandhofen: Fahrerin flüchtet nach Unfall durch Vorfahrtsverletzung

Mannheim (ots) – Am Mittwoch kam es gegen 09.20 Uhr in der Spinnereistraße zu

einem Unfall aufgrund einer Vorfahrtsverletzung. Hierbei wurde einer 35-Jährigen

in einem Kreuzungsbereich die Vorfahrt genommen und sie musste notgedrungen an

den rechten Fahrbahnrand ausweichen. Beim Ausweichmanöver kollidierte sie mit

einem Poller und beschädigte ihr Fahrzeug. Die Unfallgegnerin fuhr davon. Von

dieser konnten lediglich Teile des Kennzeichens abgelesen werden. Später wurde

das verursachende Fahrzeug durch Zufall von der 35-Jährigen auf einem Parkplatz

eines Discounters in Nähe der Unfallörtlichkeit gesehen. Die Fahrerin des

Fahrzeuges konnte nicht ausfindig gemacht werden. Hierzu laufen aktuell weitere

Ermittlungen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000

Euro.

Mannheim-Rheinau: Unbekannte greifen 53-Jährigen an und flüchten – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim-Rheinau (ots) – Am Donnerstag gegen 00:10 Uhr wurden Polizei und

Rettungsdienst verständigt, nachdem ein 53 Jahre alter Mann verletzt am Boden in

der Relaisstraße aufgefunden wurde. Ersten Ermittlungen zufolge war der

sichtlich alkoholisierte Mann offenbar auf dem Heimweg, als er in Höhe eines

Supermarktes von einem ihm unbekannten Mann angesprochen wurde. Ohne erkennbaren

Grund soll dieser plötzlich auf den 53-Jährigen losgegangen und ihn körperlich

angegriffen haben. Kurz darauf soll dann eine zweite Person hinzugekommen und

auf den mittlerweile am Boden liegenden Mann eingetreten haben. Beide Angreifer

sollen im Anschluss in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der 53-Jährige wurde

noch vor Ort medizinisch versorgt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen wegen des

Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen sowie

Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Hinweise zu der Auseinandersetzung und den

beiden unbekannten Angreifern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der

Tel.: 0621 83397-0 zu melden.

Mannheim-Schönau: Nach Brand in Wohnhaus – Mann erlag seinen Verletzungen; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim-Schönau (ots) – Bei einem Brand, der am Mittwochmorgen, den 26.10.,

gegen 04:30 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Tilsiter Straße

ausgebrochen war, erlitt ein Bewohner lebensgefährliche Verletzungen. Der Mann

wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Donnerstag seinen

Verletzungen erlag.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim ergaben, dass es sich bei

dem Verstorbenen um den 55 Jahre alten Wohnungsinhaber handelte. Ein

Fremdverschulden wird nach aktuellem Kenntnisstand ausgeschlossen.

Mannheim: Bombenfund bei Baggerarbeiten; keine Gefährdung nach erster Bewertung; Kampfmittelbeseitigungsdienst informiert

Mannheim (ots) – Für Aufregung am Donnerstagmorgen sorgte eine ca. 15

Kilogramm-Phosphorbombe, die bei Baggerarbeiten kurz nach 7.30 Uhr in der

Max-Joseph-Straße in der Neckarstadt-Ost freigelegt wurde.

Die schnell mit einem Großaufgebot der Polizei eingerichteten Sperrmaßnahmen

konnten bereits kurz nach 8 Uhr auf ein Mindestmaß um die Fundstelle herum

reduziert werden, da nach einer ersten Bewertung von der Bombe keine Gefährdung

ausgehe.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist informiert und kümmert sich um den

Abtransport.

Eine zunächst veranlasste Räumung eines in der Nähe des Fundortes gelegenen

Einkaufsmarktes wurde wieder zurückgenommen.