Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf der Dührener Straße;

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagmittag, kurz nach 13 Uhr,

befuhr ein Autofahrer die Dührener Straße als in Höhe der Hausnummer 23

plötzlich ein 17-Jähriger die Straße kreuzte. Weder der Jugendliche noch der

Autofahrer konnten einen Zusammenstoß noch rechtzeitig verhindern. Der

17-Jährige stürzte in der Folge auf die Motorhaube und anschließend auf die

Fahrbahn. Der Jugendliche zog sich eine Verletzung am Kopf zu und wurde zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für den Zeitraum der

Unfallaufnahme musste die Dührener Straße zwischen der B 292 und der Jahnstraße

mehrfach kurzfristig gesperrt werden. Vereinzelt kam es dadurch zu

Verkehrsbehinderungen und Rückstau. Gegen 14:50 Uhr war die Unfallaufnahme vor

Ort abgeschlossen. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.

Hirschberg an der Bergstraße/Leutershausen, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht!

Hirschberg an der Bergstraße/Leutershausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im

Zeitraum zwischen Montag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 17:00 Uhr, brachen ein oder

mehrere bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus „Am Staudenbach“ ein. Der oder

die Unbekannten gelangten über ein aufgehebeltes Fenster in das Innere des

Anwesens. Dort durchwühlte die Täterschaft mehrere Räume. Ob etwas entwendet

wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt

und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer

06201/10030 zu melden.

Malsch, Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht!

Malsch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch zwischen 8:30 Uhr und 20:15 Uhr

versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über die Terrassen- und

Garagentür in ein Wohnhaus im Fliederweg einzubrechen. Entwendet wurde nichts.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die am Tattag sowie an den Tagen zuvor verdächtige Personen oder

Fahrzeuge im Wohngebiet gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/57090 zu melden.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochmittag zwischen 11:25 Uhr

und 12:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer oder eine

Verkehrsteilnehmerin beim Ein- und Ausparken einen geparkten Ford im Bereich der

Bahnhofsanlage. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000.- Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, zum Verursacher selbst oder dessen

Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen

unter der Telefonnummer 06202/2880 zu melden.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Aktueller Verkehrsunfall – Polizei und Rettungsdienst im Einsatz;

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Kurz nach 13 Uhr kam es in der Dührener

Straße, in Höhe der Hausnummer 23, zu einem Verkehrsunfall, wobei nach

derzeitigem Kenntnisstand eine Person von einem Auto erfasst wurde. Polizei und

Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Über den Unfallhergang sowie zu dem

Verletzungsbild ist derzeit noch nichts bekannt. Durch die Unfallaufnahme kann

es zu Verkehrsbehinderungen und zu kurzfristigen Fahrbahnsperrungen kommen.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Strecke weiträumig zu

umfahren.

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) / BAB 6: „Planenschlitzer“ auf Autobahnraststätte – Hinweise an die Polizei!

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) / BAB 6 (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf

Donnerstag, vermutlich zwischen 22:30 Uhr und 2 Uhr, erbeuteten bislang

unbekannte Täter auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Süd

verschiedene Waren aus mehreren Sattelzügen.

Hierzu wurden nach bisherigen Erkenntnissen die Planen an insgesamt drei

Sattelaufliegern aufgeschlitzt und Schuhe, welche sich in Sammelkartons

befanden, sowie eine ganze Palette mit Schreibwaren, entwendet. Über die genaue

Höhe des entstandenen Gesamtschadens liegen noch keine Informationen vor.

Zeugen, denen in der Nacht im Bereich der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Süd

verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei

den Ermittlern der Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227 / 35826-0, zu melden.

Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis): Müllcontainer in Tiefgarage in Brand geraten – Polizei sucht Zeugen!

Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Am Mittwochmorgen mussten Polizei und

Feuerwehr ausrücken, nachdem ein 51-jähriger Anwohner gegen 7 Uhr einen Notruf

absetzte und einen Brand in der gemeinsamen Tiefgarage einiger

Mehrfamilienhäuser in der Güterstraße meldete. Wie sich herausstellte, war im

dortigen Mülllagerraum ein Müllcontainer in Brand geraten.

Die Feuerwehr Wiesloch war mit mehreren Fahrzeugen und zahlreichen

Einsatzkräften vor Ort, so dass das Feuer rasch gelöscht werden konnte. Durch

die Hitzeentwicklung wurden Beleuchtungseinheiten, Stromleitungen samt

Verteilerkästen sowie Wasserleitungen der Tiefgarage in Mitleidenschaft gezogen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Personen

kamen glücklicherweise keine zu Schaden. Wie es zu dem Brand kommen konnte und

ob das Feuer möglicherweise vorsätzlich gelegt wurde, ist Gegenstand weiterer

Ermittlungen.

Das Polizeirevier Wiesloch bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben

können, sich unter Tel.: 06222 / 5709-0 bei den Ermittlern zu melden.

Weinheim, Steinklingen, Oberflockenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Erneuter Einbruch in Kindergarten und Schützenhaus

Weinheim, Steinklingen, Oberflockenbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eigentlich

müssten es die Täter ja wissen, dass es im Kindergarten Steinklingen keine

Wertgegenstände zu erbeuten gibt.

Dennoch stiegen sie in der Zeit von vergangenem Samstag bis zum gestrigen

Mittwoch wieder ein und durchwühlten zahlreiche Schubladen, ohne etwas

„brauchbares“ für sich gefunden zu haben.

Möglicherweise versuchten es dieselben Täter im selben Zeitraum noch in

Oberflockenbach beim Schützenverein in der Straße „Zum Hainbusch“.

Aber auch dort konnten sie keine Beute machen und verursachten lediglich einen

Sachschaden, der auf circa 1.500 Euro beziffert wird.

Die besonders gesicherten Waffen der Vereinsmitgliedschaft waren nicht Ziel der

Täter. Vermutlich fehlte ihnen auch die Fertigkeit, die besonders geschützten

Tresore zu öffnen.

Der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Weinheim geht aufgrund der Spurenlage

derzeit von mindestens zwei Täter aus. Spuren konnten an den Tatorten gesichert

werden.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim,

Telefonnummer 06201 1003-0 in Verbindung zu setzen.

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der BAB 5 – hoher Sachschaden

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochmittag kam es gegen 12:15 Uhr

zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 5, zwischen der Anschlussstelle

Walldorf/Wiesloch und Heidelberg/Schwetzingen in Fahrtrichtung Frankfurt.

Aufgrund eines Rückstaus mussten vorausfahrende Fahrzeuge abbremsen, was die

nachfolgende 44-jährige Skoda-Fahrerin zu spät erkannte und mit dem ihr

vorausfahrenden BMW zusammenstieß. Bei dem Unfall wurde weder die

Skoda-Fahrerin, noch die 45-jährige BWM-Fahrerin verletzt. Es entstand

Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

Der Skoda musste abgeschleppt werden.

Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Steinewerfer beschädigen abgestellten Pkw, Zeugenaufruf der Polizei

Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bislang unbekannte Täter beschädigten am

vergangenen Samstag, in der Zeit von 13:30 bis 18 Uhr, vermutlich durch Bewerfen

mit verschiedenen Gegenstände ein Auto, das in der Stettiner Straße in einem Hof

des Anwesens abgestellt war.

Neben dem Auto lagen noch zahlreiche abgeprallten Wurfgegenstände wie

beispielsweise Steine, Plastikspielzeug und Obst, die wohl ihr Ziel zuvor

getroffen hatten.

Die „Zielübungen mit den diversen Treffer“ verursachten an dem Pkw einen Schaden

an der gesamten linken Fahrzeugseite.

Der Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter der

Telefonnummer 06201 1003-0 in Verbindung zu setzen.