Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

November 2022: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5,

Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel November 2022: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3,

Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim November 2022: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach,

Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße,

Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring November 2022: Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden November 2022: Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden,

Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Sachsenhausen: Trickbetrug bei Ehepaar

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Mittwoch, den 02. November 2022, gelangten

Betrüger mit der Masche des „falschen Polizeibeamten“ in Sachsenhausen an das

Bargeld eines Ehepaares.

Eine 82 Jahre alte Frau und ein 86 Jahre alter Mann befanden sich gegen 15:00

Uhr gemeinsam in ihrer ehelichen Wohnung, als sie über den Festnetzanschluss

einen Anruf erhielten. Es meldete sich eine Frau, die sich ihnen gegenüber als

Polizeibeamtin zu erkennen gab. Im weiteren Verlauf des Gesprächs teilte sie den

Eheleuten mit, dass deren Sohn bei einem Unfall eine Frau totgefahren hätte. Um

die nun drohende Untersuchungshaft abzuwenden, sei ein Bargeldbetrag notwendig,

welcher an die Zwillingsschwester der getöteten Frau auszuhändigen sei.

In der Folge wurde ein Treffen vereinbart. Knapp eine Stunde später kam es dann

an der Wohnanschrift der Geschädigten zur Übergabe von mehreren tausend Euro an

die vermeintliche Schwester, welche das Geld in einer schwarzen Tasche verstaute

und wieder verschwand. Erst später, als die Eheleute ihren Sohn kontaktieren,

fiel der Schwindel auf. Einen Unfall hatte es nie gegeben.

Personenbeschreibung der Geldabholerin:

Weiblich, circa 40 Jahre alt, circa 170 cm groß, mittelschlanke Statur, blonde

schulterlange Haare; trug schwarze Kleidung, Kleid, dunkle Schuhe, schwarze

Umhängetasche; sprach akzentfrei Deutsch.

Zeugen mit sachdienlichen Angaben werden gebeten, sich bei der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069 / 75510800 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche:

Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger niemals um Geldbeträge

oder Überweisungen.

oder Überweisungen. Lassen Sie sich nicht von der Rufnummer auf dem Display

täuschen. Recherchieren Sie eigenständig die Telefonnummer der

Polizeidienststelle. Wählen Sie die Nummer im Anschluss selbst.

Benutzen Sie nicht die Rückruftaste.

täuschen. Recherchieren Sie eigenständig die Telefonnummer der Polizeidienststelle. Wählen Sie die Nummer im Anschluss selbst. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste. Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln und auf keine

Diskussionen ein.

Diskussionen ein. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und drücken

Sie keine Tasten. Legen Sie einfach auf.

Sie keine Tasten. Legen Sie einfach auf. Sprechen Sie mit Unbekannten niemals über Ihre persönlichen oder

finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder

Wertgegenstände an Unbekannte.

finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte. Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauenspersonen

über den Anruf.

über den Anruf. Verständigen Sie im Verdachtsfall immer die echte Polizei unter

der 110.

der 110. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, wenn Sie Opfer eines

Betrugs geworden sind, oder man versucht hat, Sie zu betrügen.

Frankfurt-Sachsenhausen: Exhibitionist

Frankfurt (ots) – (di) Ein 26-jähriger Mann befand sich am 2. November 2022,

gegen 15:55 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Offenbacher

Landstraße. Hier ließ er plötzlich seine Hose in die Kniekehlen fallen und

drehte sich mit entblößtem Glied in Richtung der Glasfront des Marktes. Hier

haben mindestens zwei junge Frauen, etwa im Alter von 20 Jahren, dieses Tun

mitbekommen. Sie haben jedoch die Örtlichkeit verlassen, noch bevor die Polizei

vor Ort eintraf. Auf einen Zeugenhinweis wurde der Exhibitionist in der Nähe von

einer Polizeistreife festgenommen.

Der einschlägig bekannte Mann erhielt eine Anzeige wegen exhibitionistischer

Handlungen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf

freien Fuß gesetzt.

Mögliche Geschädigte werden gegeben, sich telefonisch mit dem zuständigen

Polizeirevier (8. Revier) unter der Rufnummer 069/ 755 – 10800 in Verbindung zu

setzen.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Sexueller Übergriff endet in Raub

Frankfurt (ots) – (lo) Am gestrigen Mittwochabend (02. November 2022) ereignete

sich in der Taunusanlage ein sexueller Übergriff mit anschließenden Raub, bei

dem ein Mann gewaltsam die Wertsachen einer 27-jährigen Frau erlangte.

Die Geschädigte befand sich gegen 21:30 Uhr in der Grünanlage der Taunusanlage.

Offenbar verfolgte sie zu diesem Zeitpunkt ein Mann und verwickelte die

27-Jährige in ein Gespräch. Nachdem der Mann zurückgewiesen wurde, umklammerte

er die Geschädigte mit beiden Armen von hinten, berührte sie sowohl an den

Brüsten als auch am Intimbereich. Nach einem kurzen Gerangel stieß er die

27-jährige Frau zu Boden und entriss dabei ihre Handtasche. Der Mann flüchtete

durch die Taunusstraße in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte konnte im Nachgang ihr Smartphone orten. Dies führte zur

Festnahme von drei Männern, die mutmaßlich das zuvor geraubte Mobiltelefon vom

Täter erwarben. Die drei Männer im Alter von 46 bis 52 Jahren müssen sich nun

wegen des Verdachts der Hehlerei verantworten.

Täterbeschreibung:

Ca. 180 cm groß, ca. 30 Jahre alt, schmale Statur, blonde nackenlange Haare und

ein blonder ungepflegter Vollbart. Er war bekleidet mit einer dunklen Regenjacke

mit Kapuze und einer dunklen Hose.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069-755 10400 in Verbindung zu setzen oder sich bei

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Frankfurter Berg: Einbruchsdiebstahl aus Pkw

Frankfurt (ots) – (lo) Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 01.

November 2022, 23:45 Uhr bis zum 02. November 2022, 08:30 Uhr, ein im Fliederweg

abgestellten Pkw auf. Die Täter schlugen die hintere Seitenscheibe des BMW 640i

ein, wodurch Sie so in den Innenraum gelangten und das Lenkrad entwendeten. Der

entstandene Sachschaden beziffert sich auf einen hohen dreistelligen Betrag.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 11400 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Zur Info:

Bereits in der jüngsten Vergangenheit kam es in Frankfurt am Main immer öfter zu

PKW-Aufbrüchen, indem vermehrt Festnavigationssysteme, Lenkräder, aber auch

Außenfahrkameras von diversen Automobilherstellern entwendet wurden.

Haftbefehl am Bahnhof Bensheim vollstreckt

Bensheim/Kreis Bergstraße (ots) – Am Bahnhof Bensheim haben Beamte der

Bundespolizei am Mittwoch einen 57-jährigen Bensheimer verhaftet, den die

Staatsanwaltschaft Mannheim mit Haftbefehl suchte. Bei einer routinemäßigen

Bestreifung des Bahnhofes war der Mann den Beamten gegen 14 Uhr ins Netz

gegangen. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er wegen gefährlicher

Körperverletzung nach eine Haftstrafe von 160 Tagen zu verbüßen hat. Der

Bensheimer wurde zur Wache der Bundespolizei gebracht, von wo er nach Abschluss

aller notwendigen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Darmstadt-Eberstadt

überstellt wurde.

Frankfurt-Niederursel: Bedrohung im Jobcenter

Frankfurt (ots) – (di) Zwei Mitarbeiter des Jobcenters wurden gestern Morgen

(02. November 2022) mit einem Messer bedroht. Durch deren besonnenes Handeln

konnte die Situation entschärft werden. Polizisten nahmen den Täter fest.

Ein 34-Jähriger erschien gegen 09:30 Uhr am Jobcenter und beschwerte sich über

einen nicht funktionierenden Lebensmittelgutschein. Ein 33-jähriger

Sachbearbeiter der Behörde sprach mit dem Beschwerdeführer im Eingangsbereich

des Gebäudes. Im Laufe des Gesprächs wurde der 34-Jährige jedoch zunehmend

aggressiv und richtete ein Messer gegen den Sachbearbeiter mit den Worten „wenn

du nicht machst, was ich sage, passiert was“. Der Täter bedrohte ebenfalls einen

49-jährigen Sicherheitsmitarbeiter. Sowohl der Sachbearbeiter als auch der

Sicherheitsmitarbeiter reagierte besonnen. Sie begaben sich unter einem Vorwand

in das Gebäude, verriegelten die Tür und alarmierten die Polizei.

Die eingesetzte Funkstreife nahm den am Eingang wartenden Täter fest. Bei der

Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass gegen diesen auch noch ein

offener Haftbefehl bestand. Der 34-Jährige wurde daher in eine umliegende JVA

eingeliefert und muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung verantworten.

Wohnungsbrand in Unterliederbach

Frankfurt am Main (ots)

(tka) Gegen 04.30 Uhr am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Frankfurt durch Auslösung einer automatischen Brandmeldeanlage nach Unterliederbach in die Sieringstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einheiten stellten diese ein Brand in einem Appartement im 4.OG fest. Die Brandbekämpfung wurde umgehend mit einem Trupp unter Atemschutz eingeleitet. Das Feuer konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden. Umliegende Wohnungen waren von dem Brand nicht betroffen. Zwei Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Neben den Einsatzkräften des Rettungsdienstes und der Berufsfeuerwehr, war die Freiwillige Feuerwehr Unterliderbach im Einsatz. Insgesamt waren 14 Fahrzeuge mit 45 Einsatzkräften im Einsatz. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 05:40 Uhr beendet. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Über den entstandenen Sachschaden können keine Angaben gemacht werden.