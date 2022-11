Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Butzbach: Teilediebe hatten es auf BMW abgesehen

Auf Fahrzeugteile hatten es Straftäter in der Nacht auf Donnerstag (03.11.2022) in Butzbach abgesehen.

In der Leipziger Straße (OT Nieder-Weisel) entwendeten die Diebe zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen das festeingebaute Navigationsgerät im Wert mehrerer Tausend Euro aus einem grauen 3er BMW.

Ein silberfarbener BMW X5 fiel Kriminellen in der Dresdener Straße zum Opfer. Hier baute man Lenkrad und Infotainmentsystem aus.

In der Abt-Möhler-Straße verschwanden aus einem weißen 2er BMW Cabrio Lenkrad und Infotainmentsystem.

In der Ebersgönser stahlen Unbekannte das Multimediasystem aus einem grauen 3er BMW.

Das Fehlen des fest eingebauten Navigationsgerätes seines schwarzen 3er BMW musste am Donnerstagmorgen auch dessen Besitzer in der Straße „Im Vogelsang“ feststellen.

Der entstandene befindet sich nach ersten Schätzungen im unteren, fünfstelligen Bereich.

Die Polizei in Butzbach ermittelt in den genannten Fällen wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06033/70430. Wem waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen aufgefallen?

Niddatal: Einbruch in Bäckerei

Am frühen Donnerstagmorgen brachen Straftäter in eine Bäckereifiliale in der Assenheimer Hauptstraße ein, wo sie etliche aufbewahrte Pakete aufrissen und teilweise deren Inhalt stahlen. Anwohner hatten gegen 3.20 Uhr einen lauten Schlag wahrgenommen und an der gegenüberliegenden Straßenseite einen weißen Kleintransporter mit Firmenaufschrift bemerkt, welcher mutmaßlich mit der Tat in Verbindung stehen könnte.

Die Wetterauer Kripo ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wer kann weitere Hinweise zum beschriebenen Fahrzeug geben? Hatte jemand die Einbrecher gar beobachten können?