Haiger-Haigerseelbach: in Rohbau eingebrochen

Aus einem Rohbau am Kalteiche-Ring stahlen Unbekannte eine Dunstabzugshaube, einen Trennschleifer und einen Akkuschrauber. Der Schaden wird mit 1.050 Euro beziffert. Wie die Täter in die Baustelle gelangten, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben, die zwischen dem 28.10.2022, 19:00 Uhr und Mittwochmorgen (02.11.2022), 07:30 Uhr zuschlugen, werden gebeten, sich mit der Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Frohnhausen: Frontalzusammenstoß in der Industriestraße

20.000 Euro Sachschaden, zwei Verletzte und eine Blutentnahme sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls gestern (02.11.2022) in der Industriestraße. Gegen 17:25 Uhr fuhr ein 44-jähriger Renault-Fahrer auf der Industriestraße in Richtung der Hauptstraße. Ein 51-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf aus Richtung Hauptstraße kommend in Richtung der Berliner Straße. Der aus Eschenburg stammende 44-Jährige geriet aus bisher noch nicht bekannter Ursache auf die Fahrspur des Golf-Fahrers. Beide Autos krachten frontal ineinander. Der aus einem Dillenburger Stadtteil stammende 51-Jährige und der Unfallfahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Rettungskräfte brachten beide in umliegende Krankenhäuser. Da der Renault-Fahrer offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sowohl der graue VW als auch der rote Renault Captur wurden derart beschädigt, dass sie nur noch Schrottwert haben. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Dillenburg- in Wohnung randaliert und Polizisten bedroht

Gestern Abend (02.11.2022), um 18:15 Uhr, wurden Beamte der Dillenburger Polizei auf den Plan gerufen. Grund dafür war ein 29-jähriger Dillenburger, der in einer Wohnung in der Ströherstraße randalierte und Drohungen aussprach. Beim Eintreffen der Ordnungshüter verschanzte sich der Mann zunächst auf dem Dachboden. Er drohte den Polizisten mit dem Tode. Niemand, der die Wohnung betrete, werde diese lebend verlassen. Polizisten aus dem gesamten Lahn-Dill-Kreis, sowie ein DEIG (Distanzelektroimpuls-Gerät“) -Team aus Gießen und die Feuerwehr wurden alarmiert. Ein Rettungswagen war in Bereitschaft. Die Polizisten konnten den 29-Jährigen nach ruhigem Zureden zum Aufgeben bewegen. Er wurde daraufhin festgenommen. Der Dillenburger, der sich offenbar in einer persönlichen Ausnahmesituation befand wurde in einem Psychiatrischen Krankenhaus vorgestellt und dort aufgenommen. Bei der anschließenden richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Ordnungshüter Schlagstöcke, eine Schreckschusspistole, mehrere Messer und eine Kleinstmenge Drogen. Die Gegenstände, sowie die Drogen wurden sichergestellt. Auf den 29-Jährigen kommen Anzeigen wegen Bedrohung und Drogenbesitz zu.

Wetzlar- Niedergirmes: Trekkingrad gestohlen

Der Besitzer eines Trekkingrads stellte sein Bike am Dienstagmorgen (01.11.2022) gegen 8:10 Uhr vor dem Bistro in der Brückenstraße ab und ging hinein. Als er einen Moment später aus dem Bistro herauskam war das schwarz-rote Bulls-Fahrrad gestohlen. Der Schaden wird mit 800 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.