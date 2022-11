Beim Einparken geparktes Auto beschädigt; Schaden 900 Euro

Ein 73-jähriger Autofahrer aus Meinhard hat am Mittwoch gegen 13.00 Uhr in Eschwege ein geparktes Auto beschädigt, als er in der Wallgasse in eine Parklücke fahren wollte. Bei der Kollision entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Bei dem Verursacher beläuft sich der Schaden auf 500 Euro, das geparkte Fahrzeug kam mit einem Schaden von 400 Euro davon.

Vorfahrt genommen

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Küllstedt hat am Mittwochnachmittag gegen 16.10 Uhr einem 70-jährigen Autofahrer aus Eschwege die Vorfahrt genommen, als er vom Parkplatz beim Stadtbahnhof nach links auf die Straße „Am Bahnhof“ in Richtung Kreisel einbiegen wollte. Der 70-Jährige war auf der Straße „Am Bahnhof“ ebenfalls in Richtung Kreisel bevorrechtigt unterwegs und wurde von dem 18-Jährigen offenbar übersehen. Bei der folgenden Kollision entstanden Schäden an beiden Fahrzeugen, die aber noch nicht abschließend beziffert sind.

Körperverletzung; Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend hat ein in Eschwege wohnhafter 26-jähriger Mann die Polizei gerufen, nachdem er eigenen Angaben zu Folge gegen 20.40 Uhr im Bereich Stendellstraße von zwei bis dato unbekannten Männern angegriffen wurde. Dabei erlitt der 26-Jährige u.a. Schmerzen und Hautabschürfungen, benötigte aber zunächst keine ärztliche Hilfe. Wegen des Vorfalls, für den zwei flüchtige männliche Täter im Alter zwischen 25-30 Jahren verantwortlich sein sollen, hat die Polizei Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Außer das einer der Täter dunkle lange Haare gehabt haben soll und es sich bei den Personen um einen phon. „Afshin“ und einen „Omar“ handeln soll, ist nichts weiter bekannt. Hinweise unter 05651/925-0.

Fahrraddiebstähle; Polizei sucht Zeugen

Aus den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Brückenstraße in Eschwege ist zwischen Montag 10.00 Uhr und Mittwoch 11.00 Uhr ein braunes Mountainbike der Marke Galano im Wert von 300 Euro geklaut worden. Zwischen Dienstag 12.00 Uhr und Mittwoch 11.00 Uhr ist im gleichen Haus zudem ein hellblaues Mountainbike der Marke Cube (Typ: Aim SL 29) im Wert von 750 Euro abhandengekommen. Die Polizei in Eschwege hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfall

Auf der Landesstraße L 3459 hat ein 21-Jähriger aus Waldkappel zwischen Thurnhosbach und Stadthosbach seinem Kleinbus gestern Abend gegen 21.30 Uhr ein Reh erfasst. Das Tier flüchtete nach der Kollision in die angrenzende Feldgemarkung. Der Schaden an dem Kleinbus wird mit 1300 Euro angegeben.

Polizei Witzenhausen

Von der Fahrbahn abgekommen und geparkten Pkw gestreift; Schaden 6500 Euro

Ein 23-Jähriger aus Kassel befuhr am Mittwoch gegen 13.05 Uhr mit einem Klein-Lkw die Kasseler Straße in Kleinalmerode in Fahrtrichtung Nieste. Dabei wurde der Fahrer offenbar von der Sonne geblendet, so dass er aus Unachtsamkeit von seiner Fahrspur abkam und ein am Fahrbahnrand geparktes Auto streifte. Der Schaden an dem Klein-Lkw beziffert sich auf 4000 Euro, der Schaden an dem geparkten Auto liegt bei 2500 Euro.

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Mittwoch 07.10 Uhr und Donnerstag 07.10 Uhr haben Unbekannte aus einem Fahrradständer vom Parkplatz des Klinikums Werra-Meißner in der Elsa-Brändström-Straße in Eschwege ein Fahrrad geklaut. Es handelt sich bei dem gestohlenen Rad um ein schwarzes Trekkingrad der Marke Conway (Modell: RAD CS 400) im Wert von ca. 640 Euro. Das Rad, mit auffälligen neongrünen Bowdenzügen, war mittels Kabelschloss gesichert. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.