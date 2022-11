Wiesbaden: Die Polizei-News

Gegenstände aus Wohnungsfenster geworfen und anschließend

Widerstand geleistet, Wiesbaden, Kleine Kirchgasse, 02.11.2022, 18.20 Uhr bis

18.40 Uhr,

(pl)Ein 59-jähriger Mann hat am Mittwochabend aus seiner Wohnung in der Straße

„Kleine Kirchgasse“ diverse Gegenstände auf die Straße geworfen und anschließend

Widerstand geleistet. Der Polizei wurde gegen 18.20 Uhr mitgeteilt, dass ein

Mann aus dem 3. Stock eines Wohnhauses häusliches Inventar werfen würde. Die

Polizeikräfte konnten den Randalierer in seiner Wohnung festnehmen. Im Rahmen

der Festnahme wurde der 59-Jährige leicht verletzt. Als er dann von seiner

Wohnung durch das Treppenhaus zu dem verständigten Rettungswagen gebracht werden

sollte, habe sich der Mann zur Wehr gesetzt und eine eingesetzte Beamtin durch

einen Tritt leicht verletzt. Da sich der 59-Jährige offensichtlich in einer

psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er nach einer Behandlung in einem

Krankenhaus einer Fachklinik überstellt. Durch die herabgeworfenen Gegenstände

sind keine Menschen verletzt worden. Es wurde jedoch offensichtlich eine Taube

getroffen und getötet. Darüber hinaus wurden zwei Blumenkübel beschädigt.

Personen mit Messer bedroht,

Wiesbaden, Kirchgasse, 02.11.2022, 19.00 Uhr,

(pl)In der Kirchgasse hat am Mittwochabend ein 54-jähriger Mann mehrere Personen

mit einem Messer bedroht. Die Polizei wurde gegen 19.00 Uhr verständigt, nachdem

ein Mann in der Fußgängerzone zunächst eine bislang noch unbekannte Frau und im

Anschluss eine Gruppe von vier Personen durch das Vorzeigen eines Messers

bedroht haben soll. Der beschriebene Mann konnte von den Polizeikräften vor Ort

angetroffen und festgenommen werden. Das mitgeführte Messer wurde

sichergestellt. Ein bei dem 54-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von über 2,6 Promille. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten

in Gewahrsam genommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das 1.

Polizeirevier bittet die bislang noch unbekannte Frau, welche von dem

54-Jährigen bedroht wurde, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu

melden.

„Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“,

Wiesbaden, Stadtgebiet, 02.11.2022, 17.00 Uhr bis 03.011.2022, 01.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit Kräften der

Bereitschaftspolizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes „Gemeinsam Sicheres

Wiesbaden“ durch. Die Einsatzkräfte waren zwischen 17.00 Uhr und 01.00 Uhr in

der Wiesbadener Innenstadt und weiteren Örtlichkeiten unterwegs. Bei einer

Kontrolle innerhalb der Waffenverbotszone wurde ein mitgeführter Schlagring

sichergestellt. Weitere Kontrollen wurden im Bereich „Schulberg“, Reisinger

Anlage, Warmer Damm, Lehrplatz, Adelheidstraße, Schelmengraben oder auch in

einer Spielothek in der Bleichstraße durchgeführt. Insgesamt wurden 36 Personen

kontrolliert und eine geringe Menge Haschisch aufgefunden. Gegen 22.10 Uhr

wurden der Polizei schussähnliche Geräusche im Bereich Schelmengraben gemeldet,

woraufhin unter anderem auch Einsatzkräfte „Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ vor

Ort fuhren. Da die eingeleitete Fahndung und die Absuche der Umgebung jedoch zu

keinen weiteren Erkenntnissen führten, konnte die Ursache der gemeldeten

Geräusche bislang nicht geklärt werden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

42-Jährige bei Verkehrsunfall in Oestrich-Winkel tödlich verletzt,

Oestrich-Winkel, Hauptstraße,

03.11.2022, 13:40 Uhr,

(mas) Am Donnerstagmittag gegen 13:40 Uhr wurde eine Person in der Hauptstraße

in Oestrich-Winkel von einem Linienbus erfasst und tödlich verletzt. Der

Linienbus befuhr im Rahmen einer Leerfahrt die Hauptstraße in Oestrich-Winkel in

Richtung Oestrich und beabsichtigte in die Goethestraße Richtung B42 abzubiegen.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 51-jährige Busfahrer die Kurve in einem zu

engen Radius befahren, die neben ihm laufende Fußgängerin übersehen und erfasst

haben. Hierbei wurde die 42-Jährige so schwer verletzt, dass diese noch an der

Unfallstelle ihren Verletzungen erlag. Zur Rekonstruktion des genauen

Unfallhergangs war ein Sachverständiger an der Unfallstelle im Einsatz.

Wohnungseinbruch in Geisenheim gescheitert,

Geisenheim, Am Abtswald,

02.11.2022, 19:04 Uhr,

(mas) Am Mittwochabend blieben Einbrecher in der Straße „Am Abtswald“ bei dem

Versuch erfolglos, in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Der unbekannte Täter

begab sich gegen 19:00 Uhr zum Wohnhaus des Geschädigten und versuchte eine

Balkontür aufzuhebeln. Durch den Geschädigten überrascht, floh der Täter in

unbekannte Richtung. Er hinterließ Sachschaden an der Balkontür. Zeuginnen und

Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06124/7078-0 an die zuständigen

Ermittlerinnen und Ermittler zu wenden.

Toilettenanlagen in Eltville aufgebrochen,

Eltville, Platz von Montrichard, Entenplatz, 01.11.2022, 08:00 Uhr – 02.11.2022,

07:45 Uhr, 02.11.2022, 19:00 Uhr – 03.11.2022, 08:00 Uhr,

(mas) Im Zeitraum zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen, beschädigten Unbekannte

die Toilettenanlage auf dem Platz von Montrichard in Eltville und entwendeten

die darin installierten Geldkassetten. Die Täter hebelten, nach ersten

Erkenntnissen, die Zahleinrichtung der Toilettenanlage auf, um an die dortigen

Geldkassetten zu gelangen. Diese konnten die Täter der Einrichtung entnehmen und

unerkannt flüchten. Ob sie auch Beute in Form von Bargeld machen konnten ist zum

gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Eine gleichgelagerte Tat ereignete

sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, als sich Unbekannte an der

öffentlichen Toilette auf dem Entenplatz zu schaffen machten. Wie zuvor auf dem

Platz von Montrichard brachen sie die Zahleinrichtung auf und entwendeten die

Geldkassetten mit circa 150 EUR Bargeld. Es entstand insgesamt ein Sachschaden

von schätzungsweise 4.500 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville

unter der Rufnummer 06123/9090-0 entgegen.