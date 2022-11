Raub im Bürgerhof

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 02.11.2022, zwischen 16:30-16:40 Uhr, wurde ein 19-Jähriger in der Unterführung beim Bürgerhof von Unbekannten ausgeraubt. Er wurde durch 2 Täter festgehalten und gegen seinen Willen durchsucht. Bei der Durchsuchung fanden die Täter einen 100 EUR Schein und behielten diesen unter Androhung von Gewalt ein.

Im Anschluss entfernten sie sich mit der Straßenbahn in Richtung Rathaus vom Bürgerhof.

Die Täter sind ca. 17 Jahre alt und 170cm groß.

Einer der Täter hatte einen Schnurrbart, schwarze Haare und trug eine weiße Trainingsjacke mit blauen Streifen, sowie eine blaue Jogginghose.

Ein weiterer Täter trug eine schwarze Hose.

Der dritte Täter trug weiße Oberbekleidung, eine schwarze Hose und eine Basecap.

Kann jemand weitere Hinweise zu den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621/963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 02.11.2022 gegen 21:00 Uhr, kollidierte in Ludwigshafen an der Kreuzung K7/Brückweg in Fahrtrichtung Rheingönheim ein 55-jähriger Autofahrer mit einem 77-jährigen Fußgänger. Der 77-Jährige überquerte die Kreuzung aus Richtung des Wertstoffhofes, trotz rot zeigender Fußgängerampel.

Der 55-Jährige näherte sich aus Richtung Altrip kommend und versuchte noch zu bremsen, konnte den Aufprall jedoch nicht mehr verhindern.

Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Auf Grund eines Schocks konnte der 55-jährige Autofahrer seine Fahrt nicht fortsetzen.

Zweimal Vorfahrt missachtet – 2 verletzte Zweiradfahrer

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 02.11.2022, gegen 07:00 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Autofahrer auf der Abfahrt der L523 in Ludwigshafen-Oppau und wollte nach links auf die Bürgermeister-Trupp-Straße abbiegen. Hierbei nahm er einem von links kommenden Motorradfahrer die Vorfahrt.

Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto. Hierdurch stürzte der 59-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Ebenfalls am Mittwoch, gegen 13:30 Uhr, war ein 80-jähriger Autofahrer auf der Erzbergstraße in Richtung Sternstraße unterwegs und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Den, auf dem Fahrradweg neben der Erzbergstraße, in entgegenkommende Richtung auf einem E-Scooter fahrenden 41-Jährigen übersah er und nahm ihm die Vorfahrt. Der Mann stürzte, wurde verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Unfall mit gestürzter Fahrradfahrerin

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 02.11.2022 gegen 07:45 Uhr kam es in Ludwigshafen an der Kreuzung Ahornstraße/Leinigerstraße zu einem Unfall zwischen einer 50-jährigen Autofahrerin und einer 42-jährigen Fahrradfahrerin. Die 50-Jährige befuhr die Leininger Straße und wollte an der genannten Kreuzung abbiegen und übersah eine aus dem Friesenheimer Weg kommende Fahrradfahrerin, sodass es zum Unfall kam.

Die Fahrradfahrerin zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Zweifacher Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch, 02.11.2022, gegen 10 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Kropsburgstraße. Es wurden elektrische Geräte, sowie Bargeld entwendet. Zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr wurde erneut in die Wohnung eingebrochen und nochmals elektrische Geräte gestohlen. Eine genaue Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Kann jemand Hinweise zu dem Täter oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Falscher Sparkassenmitarbeiter erbeutet 5000 Euro

Ludwigshafen (ots) – Bereits am Montag den 31.10.2022 wurde ein 51-jähriger Ludwigshafener Opfer eines Telefonbetrügers. Der Anrufer, welcher sich als Mitarbeiter der Sparkasse Vorderpfalz ausgab, versuchte zunächst, personenbezogene Daten des Mannes zu erfragen. Als er diese nicht preisgab, forderte der Anrufer ihn auf, Eingaben auf seinem TAN-Generator zu tätigen, um eine Sperrung seines Kontos zu verhindern. Dieser Aufforderung kam der 51-Jährige nach. Bei einer Überprüfung seines Kontos stellte er dann später fest, dass 5.000 Euro abgebucht wurden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass seriöse Unternehmen wie Banken in der Regel nicht unaufgefordert telefonisch Kontakt zu ihren Kunden aufnehmen und nie sensible Daten, wie PIN-Nummern oder TAN-Nummern abfragen.

Sollte sich ein Mitarbeiter telefonisch bei Ihnen melden und Sie sind misstrauisch: Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich. Fragen Sie im Zweifelsfalls zuerst bei Ihrer Bank nach, ob es sich tatsächlich um einen Mitarbeiter handelt. Geben Sie auf keinen Fall private Daten, wie z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten preis.

Wenn Sie Opfer wurden – Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.