Gefahr durch ausgestreute Glasscherben

Limburgerhof (ots) – Eine bisher unbekannte Täterschaft verstreute am Mittwoch 02.11.2022 in der Kropsburgstraße aus einem Eimer mehrere Glasscherben in einer Einfahrt und in den Vorgarten mehrerer Anwesen. Hierbei wurde er durch eine angebrachte Überwachungskamera, die lediglich den Bereich der Anwesen filmt, bei der Tatausführung aufgenommen.

Zum Glück entstand durch die verstreuten Glasscherben weder Personen- noch Sachschaden. Ein Teil der Glasscherben wurden sichergestellt. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können werden gebeten, Hinweise unter Tel: 06235/495-0 oder per E-Mail an die pischifferstadt@polizei.rlp.de zu geben.

Strafe wegen Blitzer-App

Waldsee (ots) – Aufgrund eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes wurde ein 59-jähriger aus Ludwigshafen am Mittwoch 02.11.2022 in der Ludwigstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte im Fahrzeuginneren, in Höhe der Geschwindigkeitsanzeige im Lenkrad, ein Mobiltelefon mit betriebsbereiter, geöffneter Blitzer-App festgestellt werden, deren Nutzung verboten ist.

Die Nutzung einer sogenannten Blitzer-App am Steuer ist verboten. Das Bußgeld beträgt mindestens 75 Euro, hinzu kommt 1 Punkt in Flensburg. Den Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Harthausen (ots) – Am Mittwoch 02.11.2022, zwischen 16:30-21 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Harthausen an der Ecke Alber-Schweitzer-Straße, Franz-Hartard-Straße ein. Der oder die Täter verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Haus und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Die Gesamtschadenshöhe beträgt mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kann jemand Hinweise zu dem Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Geschwindigkeitskontrollen November 2022

Rhein-Pfalz (ots) – Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen finden folgende Kontrollen statt:

Freitag 11.11.2022 im Bereich Römerberg, Mittwoch 16.11.2022 im Bereich Schifferstadt, Dienstag 22.11.2022 im Bereich Ludwigshafen und Dienstag 29.11.2022 im Bereich Frankenthal.

Im Bereich der Polizeidirektion Landau finden die Kontrollen wie folgt statt:

Montag 07.11.2022 im Bereich Wörth, Dienstag 08.11.2022 im Bereich Rinnthal, Montag 14.11.2022 im Bereich Hochstadt und Freitag 25.11.2022 im Bereich Kandel.

Im Bereich der Polizeidirektion Neustadt finden folgende Kontrollen statt:

Mittwoch 09.11.2022 im Bereich Haßloch, Donnerstag 10.11.2022 im Bereich Ruppertsberg, Mittwoch 23.11.2022 im Bereich Bad Dürkheim und Montag 28.11.2022 im Bereich Neustadt.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.