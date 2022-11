Polizeiliche Bilanz der Herbstmesse 2022

Speyer (ots) – Im Zeitraum von Freitag 21.10.2022 bis Montag 31.10.2022, fand die Speyerer Herbstmesse statt. Die Polizei begleitete das Fest im Rahmen umfangreicher Präsenzmaßnahmen. Insgesamt waren 7 Körperverletzungen zu verzeichnen, wobei es sich in den meisten Fällen um Gewalt zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden handelte.

Meist gerieten die Beteiligten aufgrund ihrer Alkoholisierung mit einem Kontrahenten in Streit, der schließlich in Schlägereien ausartete. In einem Fall wurde ein mitgeführtes Tierabwehrspray eingesetzt.

Es kam zu einem Raub und auch Bedrohungsdelikten im Umfeld der Herbstmesse durch Jugend-/Heranwachsendengruppen. Hier erlitten 2 Geschädigte Verletzungen im Gesichtsbereich, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten.

In 3 Fällen schritt die Polizei bei einem Streit ein und nahm sich in weiteren zwei Fällen Randalierern an, sodass frühzeitig weitere Auseinandersetzungen verhindert wurden. Im Festverlauf erteilten Polizeibeamte 13 Platzverweise, mussten jedoch keine Person in Gewahrsam nehmen.

Im Hinblick auf Eigentumsdelikte wurden bei der diesjährigen Herbstmesse insgesamt 5 Diebstähle polizeilich erfasst, hiervon ein Diebstahl eines E-Scooter und drei vollendete Fahrraddiebstähle. 2 Diebstähle konnten noch im Versuchsstadium vereitelt und drei Tatverdächtige ermittelt werden.

Zeugenhinweise zu den vorgenannten Delikten nimmt die Polizei unter Tel: 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. Strafanzeigen zu bislang nicht registrierte Diebstähle auf der Herbstmesse können persönlich bei der Polizeiinspektion Speyer in der Maximilianstraße 6 oder per Online-Wache unter https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ erstattet werden.

Kontrollen der Polizei

Speyer (ots) – Am Montag 31.10.2022 gegen 17:00 Uhr stellten die Beamten einen 29-jährigen Mann in seinem Porsche Cayenne im Innenstadtbereich Speyer fest. Dieser beschleunigte sein Fahrzeug am Postplatz aus dem Stand jeweils ohne erkennbaren Grund stark. Hierdurch verursachte er unnötigen und starken Lärm durch Aufheulen des Motors. Dabei war Abgasanlage war beim Anfahren so laut, dass der PKW bereits aus größerer Entfernung deutlich hörbar war.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten feststellt, dass der PKW über werksseitig eingebaute Auspuffklappen verfügt. Im Sportmodus sind diese dauerhaft geöffnet. Ihn erwartet jetzt eine wegen unnötigen Lärmens ein Verwarnungsgeld.

In der Zeit vom 02.11.2022, 07:25 Uhr bis 02.11.2022, 08:15 Uhr überwachten mehrere Beamte der Polizei in Speyer den Schulweg am Doppelgymnasium in der Otto-Mayer-Straße aufgrund der geänderten Verkehrsführung. An dieser Stelle ist die Einfahrt von der Freiherr-vom-Stein-Straße nur noch für den Radfahrer geöffnet. Bei den Verkehrskontrollen wurden folgende Verstöße festgestellt und entsprechend geahndet: 1x Führerschein nicht mitgeführt 2xLichtverstoß 1xTÜV 2xGurtverstoß.

Bei einer Verkehrskontrolle am 02.11.2022 gegen 10:12 Uhr in der Bahnhofstraße stellten die Beamten fest, dass der 23-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Speyer (ots) – Am 02.11.2022 gegen 19:45 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann mit seinem PKW die Landauer Straße in Fahrtrichtung Gilgenstraße. Zeitgleich befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Roller die Gilgenstraße in Fahrtrichtung Landauer Straße. Auf Höhe einer dortigen Ampel bog der PKW-Fahrer nach links in die Schützenstraße ein und übersah dabei den bevorrechtigten Rollerfahrer.

Beide Fahrzeuge kollidierten frontal. Der 17-Jährige stürzte von dem Roller auf die naheliegende Verkehrsinsel. Er war bei Eintreffen der Polzisten ansprechbar und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.