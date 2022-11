Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Germersheim (ots) – Am Mittwoch 02.11.22 gegen 07:40 Uhr befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Germersheim die Josef-Probst-Straße in Germersheim in Fahrtrichtung der Friedrich-Ebert-Straße. Beim Linksabbiegen von der Josef-Probst-Straße in die Straße An Fronte Karl übersah der 60-jährige ein auf dem Radweg entgegenkommendes Mädchen auf ihrem Fahrrad.

Dabei touchierte der linke Außenspiegel des Fahrzeugs leicht den Lenker des Fahrrades. Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernten sich der 60-jährige Fahrzeugführer sowie das Mädchen von der Unfallstelle.

Der 60-jährige konnte mit seinem Fahrzeug im Nachgang angetroffen werden. Dieser dementierte einen Zusammenstoß mit dem Fahrrad des Mädchens. Auch am Fahrzeug konnte kein Unfallschaden festgestellt werden. Das Unfall beteiligte Mädchen konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem unfallbeteiligten Mädchen geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274/9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Diebstahl von Baggerschaufeln

Leimersheim (ots) – Im Zeitraum vom 20.10.22 um 16:00 Uhr bis 02.11.22 um 07:15 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft zwei Baggerschaufeln von einer Baustelle am Fähranleger in Leimersheim. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.200 EUR.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter

Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden

Baucontainer aufgebrochen

Bellheim (ots) – Im Zeitraum vom 27.10.22 um 14:00 Uhr bis 02.11.22 um 07:00 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft einen Baucontainer einer Baustelle in der Hauptstraße in Bellheim auf und entwendete eine Kaffeemaschine. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.600 EUR.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter

Tel: 07274/9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Geschwindigkeitsmessung

Lustadt (ots) – Am Mittwochmittag wurde aufgrund einer Bürgerbeschwerde eine Geschwindigkeitsmessung in der Burgstraße in Lustadt durchgeführt. Im Zeitraum von 35 Minuten konnten bei geringem Verkehrsaufkommen keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.