Groß-Gerau

Brand auf der Kreismülldeponie

Büttelborn (ots) – Am Mittwochabend 02.11.2022 kam es zu einem Brand auf dem Gelände der Kreismülldeponie Büttelborn. Gegen 19.30 Uhr gingen die ersten Anrufe von Verkehrsteilnehmern ein. Die eintreffenden Feuerwehren stellten auf dem Gelände eine Sortierhalle als Brandort fest. Der Feuerschein und die Rauchsäule waren weithin sichtbar.

Mit den Löscharbeiten waren und sind die Feuerwehren Büttelborn, Groß-Gerau, Worfelden, Klein-Gerau, Griesheim und Nauheim mit rund 80 Einsatzkräften befasst. Derzeit (02.11.2022 um 23.30 Uhr) sind die Löscharbeiten noch in vollem Gange und werden bis in die Morgenstunden andauern.

Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Es gibt keine Verletzten. Die Schadenshöhe lässt sich momentan schwer schätzen, sie könnte im mittleren 6-stelligen Eurobereich liegen.

Neugeborenes Baby nach Brand vorsorglich in Klinikum eingeliefert

Raunheim (ots) – Am Mittwochabend 02.11.2022 löste ein Brand in der Küche eines Mehrfamilienhauses in der Weserstraße einen Feuerwehreinsatz aus. Hier entzündete sich nach derzeitigem Kenntnisstand eine Pfanne mit Speiseöl auf dem Herd, nachdem diese zu stark erhitzt worden war.

Bei Eintreffen der Feuerwehr Stand ein Teil der Küche bereits in Flammen, der Brand konnte jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde ein Neugeborenes vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim geleitet.

Unbekannte Vandalen am Werk

Kelsterbach (ots) – Nachdem bislang unbekannte Vandalen mehrere Gebäude in Kelsterbach mit schwarzer Farbe beschmiert haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hinterließen die Unbekannten im Zeitraum zwischen September und Oktober die Schmierereien unter anderem an einem Jugendzentrum im Schloßweg und an einem Kiosk in der Mainstraße.

Bislang werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Für den Fortgang der Ermittlungen sucht das Kommissariat 41 bei der Polizei in Kelsterbach nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten mit den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06107/7198-0 Kontakt aufzunehmen.

Darmstadt

Gesuchter Mann in Haft

Darmstadt (ots) – Seit Montag (31.10.) sitzt ein 40 Jahre alter Darmstädter, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde, in der Justizvollzugsanstalt. Der Mann war am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr von zivilen Polizeibeamten im Bereich Rhönring/Vogelsberger Straße angetroffen und kontrolliert worden.

Weil gegen den Darmstädter ein vom Amtsgericht Darmstadt ausgestellter Haftbefehl wegen Diebstahls in mehreren Fällen, darunter auch zahlreiche Einbrüche in Kellerräume, vorlag, nahmen die Beamten den Angetroffen fest und brachten ihn anschließend in die Haftanstalt. Dort wird er nun die nächsten 2 Jahre verbringen.

51-Jähriger bei versuchtem Fahrraddiebstahl ertappt

Darmstadt (ots) – Wegen eines versuchten Fahrraddiebstahls ist ein 51 Jahre alter Mann am Dienstagnachmittag (1.11.) im Haardtring aufgefallen. Gegen 13 Uhr hatten Polizeibeamte den Tatverdächtigen im Haardtring kontrolliert, nachdem er sich an dem Schloss eines Mountainbikes zu schaffen gemacht hatte.

Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, war er nicht der Besitzer des Velos und somit erhärtete sich der Verdacht. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem wird er sich zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Versuchter Einbruch in Pfarrhaus

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es noch unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen auf ein Pfarrhaus in der Schlossgartenstraße abgesehen und den Versuch unternommen, gewaltsam in das Gebäude zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Tatzeit zwischen Donnerstag (27.10.) und Montag (31.10.) einzugrenzen.

Durch ihr Vorgehen verursachten die Kriminellen Schaden an gleich mehreren Außentüren. Die Schadenssumme beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf mehrere Hundert Euro.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen. Wer im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittelnden zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist das Kommissariat 21/22 für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

28-Jähriger von drei Unbekannten attackiert und verletzt

Weiterstadt (ots) – Ein 28-jähriger Fußgänger wurde am Mittwoch 02.11.2022 in der Gutenbergstraße zwischen zwei Einkaufszentren von 3 noch unbekannten Tätern unvermittelt attackiert und dabei verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der junge Mann gegen 16 Uhr von dem Trio angesprochen, die ihn nicht nur mit Faustschlägen traktierten, sondern auch mit Pfefferspray besprühten.

Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die im Nachgang ärztlich behandelt werden mussten.

Die flüchtenden Täter wurden alle drei auf ein Alter zwischen 14 und 20 Jahre geschätzt. Sie hatten schwarze Haare und waren von schlanker Statur. Einer trug einen weißen “Nike”- Trainingsanzug. Seine beiden Begleiter waren mit einer schwarzen Daunenjacke beziehungsweise einer schwarzen Daunenweste bekleidet. Alle drei hatten eine Kappe auf dem Kopf.

Das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Ordnungshüter haben ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und suchen Augenzeugen der Tat.

Der Hintergrund der Tat ist Gegenstand der Ermittlungen. Für deren Fortgang werden alle Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu den Identitäten der Flüchtenden oder andere sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/41310 beim 3. Polizeirevier zu melden.

Kreis Bergstraße

Umgekippter Anhänger eines Traktors

Lampertheim (ots) – Am Mittwoch 02.11.2022 ereignete sich um 12:41 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L3261 in Höhe Lampertheim-Hofheim. Ein landwirtschaftliches Gespann, bestehend aus Traktor und zweiachsigem Anhänger, geriet kurz vor der Einmündung “In der Teichgewann” aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und verunfallte. Hierbei durchbrach der Traktor die Leitplanke und fuhr die Böschung hinunter.

Der Anhänger, beladen mit Häckselgut, kippte zuvor auf der L3261 auf die rechte Seite und das Häckselgut verteilte sich auf der Fahrbahn. Das Häckselgut konnte durch ortsansässige Landwirte unter Zuhilfenahme eines Baggers von der Straße beseitigt werden. Auch der Anhänger wurde durch die Landwirte und schweres Gerät wieder auf die Räder gestellt.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden an dem Gespann und der Leitplanke in Höhe von mehr als 10.000 EUR. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Die L 3261 wurde wegen Bergungsarbeiten in der Zeit von 12:45-17:10 Uhr voll gesperrt.

Polizei stoppt Sportwagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit

Bürstadt (ots) – Am Mittwoch 02.11.2022 befuhr ein 42-jähriger Bürstädter in seinem Sportwagen die Bundesstraße 47 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Der 42-Jährige wurde im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle mit 169 km/h gemessen, erlaubt sind dort allerdings nur 100 km/h.

Der Raser wird sich nun für sein Verhalten verantworten müssen. Ihm drohen 600 Euro Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg und 2 Monate langes Fahrverbot.

Polizei beendet Drogenfahrt

Mörlenbach (ots) – Die Autofahrt eines 43-Jährigen endete am Mittwoch 02.11.2022 mit einer Polizeikontrolle in der Hauptstraße. Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten beim Fahrer Anzeichen für den Konsum berauschender Mittel fest.

Ein zeitnah durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht, worauf dem 43-Jährigen auf der Dienststelle Blut abgenommen wurde. Er wird sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten müssen.

Odenwaldkreis

Ermittlungen nach Hundebiss – Polizei sucht unbekanntes Pärchen

Michelstadt (ots) – Das Kommissariat 41 der Kripo im Odenwald sucht nach einem Hundebiss im Außenbereich eines Cafés in der Braunstraße nach einem bislang noch unbekannten Pärchen. Gegen 15.30 Uhr am vergangenen Freitag 28.10.2022 wurde eine 22-jährige Mitarbeiterin beim Bedienen einer Frau und ihres Begleiters, in der Außengastronomie von dem Hund einer ebenfalls anwesenden 57-Jährigen gebissen und verletzt.

Die unbekannte Zeugin begleitete die 22-Jährige nach dem Vorfall ins Innere und soll sich anschließend mit ihrem Begleiter im Innenraum des Cafés einen neuen Platz gesucht haben. Für den Fortgang der Ermittlungen werden beide gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 bei der Polizei zu melden.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Höchst (ots) – Nach ersten Ermittlungen wurden am Dienstag 01.11.2022 zwei Schülerinnen und eine Lehrerin durch einen Böllerwurf in einer Schule in der Bismarckstraße leicht verletzt. Der Werfer öffnete nach jetzigem Stand kurz vor halb 12 die Tür des Unterrichtsraums, zündete den Knallkörper und warf ihn hinein. Aufgrund des Knalls klagten die beiden Schülerinnen und die Lehrerin über Ohrenschmerzen.

Die Identität des Werfers ist der Polizei mittlerweile bekannt, die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das Kommissariat 41 der Polizeidirektion Odenwald hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062/953-0 mit der Polizei in Erbach in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht in Erbach – Zeugen gesucht

Erbach (ots) – In der Werner-von-Siemens-Straße wurde am Dienstag (01.11.) zwischen 09.45 Uhr und 10.00 Uhr durch einen bisher unbekannten Verursacher ein gelber Renault Scenic offensichtlich angefahren und beschädigt zurückgelassen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro.

Die Polizei in Erbach ermittelt und fragt: Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben? Alle sachdienlichen Hinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer 06062/9530 entgegengenommen.

