Kaiserslautern (ots) – Einen nicht alltäglichen Unfall hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch 02.11.2022 aufgenommen. Kollegen der Bundespolizei informierten die Polizeiinspektion 1 gegen 0.45 Uhr darüber, dass sie in der Mannheimer Straße einen Pkw mit auffälliger Fahrweise und Funkenschlag vorne rechts entdeckt hatten. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs war die Ursache für Schlangenlinien und Funken schnell klar: An dem Ford Fiesta fehlte der Vorderreifen auf der rechten Seite.

Der Wagen fuhr auf der blanken Felge. Und bei der 30-jährigen Fahrerin stellten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Das Atemtestgerät bescheinigte der Frau einen Alkoholpegel von 1,78 Promille.

Die Frau gab an, auf dem Heimweg in den Landkreis zu sein. Unterwegs, vermutlich im Bereich Neustadt, sei sie nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und “mit irgendwas kollidiert”. Genaueres konnte die 30-Jährige nicht angeben.

Die Fahrerin musste mit zur Dienststelle kommen, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihren Führerschein musste sie abgeben, und ihre Autoschlüssel wurde einem Abschleppunternehmen übergeben, das den nicht mehr fahrbereiten Pkw abtransportierte.

Eine Rücksprache mit der Polizei Neustadt ergab keine weiteren Hinweise auf einen möglichen Unfallort. Bislang wurde weder eine Unfallflucht noch ein herumliegender “herrenloser” Fahrzeugreifen gemeldet. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Auf die 30-Jährige kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Unfallflucht zu. |cri