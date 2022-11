Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Mittwoch 02.11.2022 gegen 18:00 Uhr, geriet ein 17-Jähriger mit einer Gruppe Jugendlicher in der Straßenbahnlinie 7 in einen Streit. Beide Parteien stiegen an der Haltestelle Oppau-Süd aus. Die Gruppe verfolgte den jungen Mann in der Friesenheimer Straße bis zum Parkplatz des Boxer-Klubs. Dort wurde der 17-Jährige aus der Gruppe getreten, ging zu Boden und wurde anschließend mehrfach geschlagen.

Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Anschließend ergriffen die Jugendlichen zu Fuß, zurück in Richtung Haltestelle Oppau-Süd, die Flucht.

Einer der Jugendlichen trug einen auffälligen, komplett weißen Trainingsanzug. Ein Weiterer trug ein schwarzes Oberteil mit auffälligen roten Ärmeln.

Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht gefunden werden. Es werden nun Zeugen gesucht, welche die Tat beobachtet haben und Hinweise auf die Identität der Täter geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621/963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.