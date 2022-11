Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 02.11.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Auf Parkplatz Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 31.10.2022, 09:30 Uhr bis 09:45 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bruchstraße in Bad Dürkheim abgestellter Mercedes beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Auto beschädigt und geflüchtet

Wachenheim (ots) – Im Zeitraum von 01.11.2022 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr wurde ein in der Waldstraße in Wachenheim abgestellter Peugeot beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Peugeot und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Außenspiegel und am Kotflügel entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Er informierte die Polizei und konnte das Kennzeichen des VW Caddy angeben. Da die Halterin des VW in Bayern lebt laufen derzeit Ermittlung hinsichtlich der Fahrereigenschaft zum Unfallzeitpunkt. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um weitere Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kindenheim: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Leichtkraftrad

Kindenheim (ots) – Am 01.11.2022 gegen 16:35 Uhr kam es in Kindenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 14 Jahre alte Sozia leicht verletzt wurde. Der 16 Jahre alte Fahrer des Leichtkraftrades, auf dem die 14-Jährige mitfuhr, befuhr die L455 von Kindenheim kommend in Richtung Biedesheim und wollte nach links auf die K 26 in Richtung Quirnheim abbiegen. Ein 40 Jahre alter Pkw-Fahrer, der dem Leichtkraftrad folgte, erkannte dies nicht und wollte das Zweirad überholen. Als sich die Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, kam es zum Zusammenstoß. Das Leichtkraftrad fiel zur Seite um, wobei sich die Sozia leichte Verletzungen zuzog. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Neuleiningen: Unfall beim Überholen

Neuleiningen (ots) – Bei einem Überholvorgang kam es am gestrigen Dienstag, 01.11.22, gegen 18:10 Uhr zwischen Sausenheim und Neuleiningen zu einem Verkehrsunfall. Beide Unfallbeteiligten, eine 61 Jahre alte Frau und ein 18 Jahre alter Mann, befuhren mit ihren Pkw die L 453 von Sausenheim kommend in Richtung Neuleiningen. Als die 61-jährige den vor ihr fahrenden 18-jährigen überholen wollte, habe dieser plötzlich stark beschleunigt. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs habe die Überholende nach rechts gelenkt, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Bei diesem Wiedereinordnen nach rechts kam es zur Berührung der hinteren rechten Fahrzeugseite mit der vorderen linken Fahrzeugseite des überholten Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):