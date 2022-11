Karlsruhe – Handy von Unbekannten geraubt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Einem 15-Jährigen wurde am Dienstag gegen 21.20 Uhr in der

Straße Alter Schlachthof in der Karlsruher Oststadt von Unbekannten ein Handy

geraubt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sprachen drei Unbekannte den Betroffenen an und

entwendeten ihm unter Androhung von Gewalt sein Smartphone. Bevor der 15-Jährige

flüchten konnte, wurde er noch von den Tätern geschlagen.

Alle drei Täter sollen nach Angaben des Betroffenen türkischer Herkunft gewesen

sein. Der erste Räuber ist zwischen 17 und 22 Jahre alt, eine dickliche Figur

besitzen, ungefähr 180 cm groß sein und dunkles kurzes Haar sowie einen

stoppeligen Bart an der Oberlippe tragen. Bekleidet war er mit einer dunklen

Hose und einer schwarzen Jacke. Ferner trug er eine silberne Kette um den Hals.

Der weitere Täter war etwa 20 Jahre, ungefähr 180 cm groß und hatte eine normale

Statur. Er trägt kurzes dunkles Haar. Auch er hatte einen leichten

Oberlippenbart. Er trug eine schwarze Jacke sowie eine blaue Jeans und ebenfalls

eine silberne Kette.

Der Dritte war zwischen 12 und 13 Jahre alt und 160 cm groß. Er besitzt eine

normale Statur und trug eine schwarze Kappe sowie eine Bauchtasche.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 zu melden.

Walzbachtal – Mit Gaspistole ins Gesicht geschossen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Unbekannter schoss am Montag gegen 17.30 Uhr auf dem

angrenzenden Parkplatz einer Schule am Kirchplatz in Jöhlingen einem 20 Jahre

alten Mann ins Gesicht.

Nach Angaben des 20-Jährigen begegnete er dem Unbekannten im Bereich des

Parkplatzes der Schule. In der Folge kam es wohl zu einer Streitigkeit, diese

uferte offenbar in eine körperliche Auseinandersetzung aus. Der Täter zog

hierbei unvermittelt eine mutmaßliche Gaspistole und schoss in Richtung des

20-Jährigen. Hierdurch wurde der junge Mann leicht im Gesicht verletzt.

Der Schütze ist ungefähr 20 Jahre alt und circa 190 cm groß. Er trug einen

Vollbart und war schwarz bekleidet. Nach der Tat flüchtete er in Richtung

Zentrum.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder dem Täter machen können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Bretten unter 07252/5046-0 zu melden.

Ubstadt-Weiher – Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Ein 54-jähriger Radfahrer wurde am Dienstag gegen 14:45 Uhr

auf der Bruchsaler Straße von einem Pkw touchiert und verletzt.

Der 63-Jährige Pkw-Fahrer übersah offenbar beim Abbiegen in ein Grundstück den

auf dem Gehweg fahrenden Rennradfahrer und streifte diesen. Bei dem

darauffolgenden Sturz verletzte sich der 54-jährige Fahrradfahrer leicht. Er

wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein

Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Ubstadt-Weiher – Auf dem Nachhauseweg von einer Halloweenparty angegriffen

Karlsruhe (ots) – Ein 20-jähriger Mann wurde am Dienstag gegen 01:45 Uhr in der

Hauptstraße in Ubstadt-Weiher angegriffen. Er befand sich auf dem Nachhauseweg

von einer Halloweenparty.

Nach einem kurzen Disput auf der Veranstaltung mit einer unbekannten männlichen

Person, trat der 20-Jährige den Heimweg an. Auf Höhe des Parkplatzes am

Sportplatz wurde er von etwa zehn Personen verfolgt und unvermittelt

angegriffen. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen schlugen und traten auf den

20-Jährigen ein, so dass dieser zu Boden ging. Mehrere Zeugen schritten ein und

eilten dem Mann zur Hilfe. Die Unbekannten ließen daraufhin von ihm ab, stiegen

in zwei Autos ein und ergriffen die Flucht. Der 20-jährige wurde mit leichten

Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch unter

07253/8026-0 mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Halloweenparty sorgt für größeren Polizeieinsatz

Karlsruhe (ots) – Eine offenbar ausufernde Halloween-Party von Studenten war in

der Nacht zum Dienstag die Ursache für einen größeren Polizeieinsatz in der

Karlsruher Oststadt.

Im Laufe der Nacht war es zu massiven Ruhestörungen und Verunreinigungen im

Umfeld gekommen. Die Polizei sah sich in der Folge gezwungen, die Feier der bis

zu 300 Teilnehmenden gegen 02.00 Uhr zu beenden. Dies sorgte offenbar für

erheblichen Unmut, einige von ihnen wiedersetzten sich den Aufforderungen der

Polizeibeamten beleidigten sie mitunter.

Mehrere Polizeistreifen und der Einsatz von Diensthunden waren letzten Endes

erforderlich, um Platzverweise durchzusetzen und die zum Teil erheblich

alkoholisierten Besucherinnen und Besucher zu bewegen, die Örtlichkeit zu

verlassen.

Auf einige Störenfriede kommen nun Bußgelder, unter anderem wegen Missachtung

von Platzverweisen beziehungsweise Strafanzeigen wegen Beleidigung zu.

Karlsruhe – Unbekannte beschädigen Autos – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben in der sogenannten Halloweennacht in der

Karlsruher Innenstadt mehrere Autos beschädigt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand traten die Täter in der Nacht von Montag auf

Dienstag zwischen 21:00 Uhr 04:30 Uhr die jeweiligen, linken Außenspiegel von

vier, in der Akademiestraße abgestellten Fahrzeugen ab.

Zeugen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Nummer 0721/666-3311 zu

melden.