Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Vermutlich zwischen 14 Uhr und 18 Uhr kam es Laufe

des Dienstagnachmittags zu einem Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses

in der Hochuferstraße.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich den bisherigen

Erkenntnissen nach Zutritt zum verschlossenen Kellerraum durch das gewaltsame

Entfernen eines Schlossriegels, mittels welchem die Zugangstüre des Kellers

gesichert war.

Täterhinweise liegen der Polizei bislang keine vor. Die exakte Höhe des

entstandenen Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden; die

Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621 / 3301-0, zu melden.

Mannheim-Seckenheim: Gaststätteneinbruch – Zeugen gesucht!

Mannheim-Seckenheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Montag, 23:30 Uhr und Dienstag,

21:30 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte in der

Suebenheimer Allee ein. Der Unbekannte schlug ein Fenster ein und gelangte so in

die Gaststätte. Es wurden mehrere Gegenstände entwendet, unter anderem ein

MacBook. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3500.- Euro.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203

93050 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Oststadt: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mannheim-Oststadt (ots) – Am Dienstag gegen 04:00 Uhr ereignete sich auf dem

Kaiserring ein Verkehrsunfall. Eine 37-jährige BMW-Fahrerin befuhr den

Kaiserring, kam links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dort

befindlichen Straßenbahnhaltestelle. Bei der Kontaktaufnahme an der

Unfallörtlichkeit konnte bei der 37-jährigen BMW-Fahrerin Atemalkohol

festgestellt werden, weshalb sie zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle

genommen wurde. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand

ein Sachschaden von rund 11.000.- Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und

musste abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Unfallstelle wurde die Feuerwehr

hinzugezogen.

Mannheim-Sandhofen: Betrunkene Autofahrerin mit 2,6 Promille unterwegs und beschädigt entgegenkommendes Auto

Mannheim-Sandhofen (ots) – Am gestrigen Dienstagabend gegen 21 Uhr fuhr eine

36-jährige Auto-Fahrerin mit ihrem Opel Corsa die Schönauer Straße in Richtung

Sandhofer Straße.

Auf Höhe Kriegerstraße kam der 36-Jährigen ebenfalls ein Opel Corsa einer

23-Jährigen entgegen und sie streifte das Auto im Begegnungsverkehr.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der 36-jährigen

Autofahrerin deutlichen Alkoholgeruch fest. Die anschließende Überprüfung mit

einem Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille.

Durch einen Polizeivertragsarzt wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Bis auf Weiteres darf die 36-jährige Autofahrerin kein führerscheinpflichtiges

Fahrzeug mehr fahren. Gegen sie wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt

und nach Abschluss der Ermittlungen eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft

vorgelegt.

Mannheim-Seckenheim: Gaststätteneinbruch; Unbekannte brachen Tresor auf; Zeugenaufruf der Polizei

Mannheim-Seckenheim (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich im

Zeitraum von Montagabend bis Dienstagabend, circa 21:30 Uhr in der Suebenheimer

Allee, Zutritt in Gaststättenräume. Vermutlich warfen sie eine Fensterscheibe

ein und gelangten über das Fenster ins Innere.

Auf bislang unbekannte Weise öffneten sie den Tresor und entwendeten aus dem

Tresorinneren sowie auch aus anderen Behältnissen in der Gaststätte

Wertgegenstände.

Die Höhe des erlangten Diebesguts ist noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Telefon 06203

9305-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Neckarstadt: Lkw von Firmengelände entwendet – Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarstadt (ots) – In dem Zeitraum Samstag, den 29.10., gegen 13:00

Uhr bis Montag, den 31.10., gegen 07:50 Uhr, kam es in der Friesenheimer Straße

zu einem Einbruch auf einem Firmengelände. Die bislang unbekannte Täterschaft

verschaffte sich über das Ein-/ Ausfahrtstor gewaltsam Zutritt zu dem

Firmengelände sowie zu den Büroräumen. Neben Kennzeichen entwendeten die

Unbekannten auch die Fahrzeugschlüssel eines orangefarbenen Lkw, Marke

Mercedes-Benz, Modell Arocs (Absetzkipper), den die Täterschaft ebenfalls

entwendete. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die

vorhandenen Spuren werden derzeit kriminaltechnisch untersucht.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen

übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten,

sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174-4444, zu

melden.

Mannheim-Neckarau: Exhibitionist festgenommen

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr soll sich ein

Mann auf einem Sportplatz im Schindkautweg gegenüber einer 40-Jährigen in

unsittlicher Art und Weise entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen

haben, weshalb die Polizei alarmiert wurde. Als die Beamtinnen und Beamten des

Polizeireviers Mannheim-Neckarau kurze Zeit später vor Ort eintrafen, konnten

sie den 69-Jährigen vorläufig festnehmen.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.