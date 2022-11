Brühl (Rhein-Neckar-Kreis): „Öffentliches Bücherregal“ in Brand gesetzt – wer kann Hinweise geben?

Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag befanden

sich Polizei und Feuerwehr in der Schwetzinger Straße im Einsatz.

An der Ecke Mannheimer Straße hatten ein oder mehrere Unbekannte offenbar

vorsätzlich das dort stehende „Öffentliche Bücherregal“ in Brand gesetzt,

welches trotz der schnellen Löscharbeiten vollkommen zerstört wurde. Sämtliche

sich darin befindlichen Bücher wurden durch das Feuer unbrauchbar gemacht. Der

hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 1000,- Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt wegen Sachbeschädigung durch

Brandlegung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweisgeber, welche

gegen 1 Uhr oder kurz zuvor Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, sich

unter 0621 / 83397-0 zu melden.

Wiesloch: Hauswand eingestürzt; Haus beschlagnahmt; Ermittlungen zur Ursache aufgenommen

Wiesloch (ots) – Nachdem am frühen Mittwochmorgen, kurz vor 5 Uhr, eine

Außenwand eines Einfamilienhauses in der Schwetzinger Straße eingestürzt war,

wurden die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Verletzt wurde durch den Einsturz niemand. Die vier Bewohner konnten das Haus

rechtzeitig verlassen.

Bis in die frühen Nachmittagsstunden waren Einsatzkräfte der Polizei, der

Freiwilligen Feuerwehr Wiesloch und des Technischen Hilfswerks Wiesloch sowie

aus Ladenburg vor Ort im Einsatz.

Zur Klärung der Statik wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der das Gebäude

für unbewohnbar einstufte. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht.

Die Schwetzinger Straße war bis ca. 14 Uhr ab der Kreuzung

Messplatzstraße/Ringstraße (Palatin) gesperrt. Auch der Öffentliche

Personennahverkehr musste zeitweise umgeleitet werden.

Wegen des Verdachts der „Baugefährdung“ wurden die Ermittlungen aufgenommen. Das

Gebäude ist beschlagnahmt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrerin nach Verkehrsunfall verletzt

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend gegen 17:30 Uhr

ereignete sich im Einmündungsbereich Rathausstraße/Hauptstraße ein

Verkehrsunfall zwischen einer 64-jährigen Fahrradfahrerin und einem 59-jährigen

VW-Fahrer. Der Autofahrer befuhr die Rathausstraße in Richtung Hauptstraße und

übersah beim Einfahren auf die Hauptstraße die von links kommende Radfahrerin.

Die 64-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und erlitt eine Verletzung am Bein. Die

Radfahrerin wurde nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Untersuchung in

eine Klinik verbracht. Der Gesamtschaden beträgt rund 1800.- Euro.

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Pkw aufgebrochen – Zeugen gesucht!

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Sonntagmittag, 12:00 Uhr und

Montagnachmittag, 15:00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter einen BMW auf

und entwendete das fest eingebaute Navigations- sowie das Bedienfeld des

Infotainmentsystems. Der BMW war an der Ecke Bortkelter/Sinsheimer Straße

abgestellt. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens sind bislang noch

unbekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zur

Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der

Telefonnummer 06222/57090 zu melden.

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung vor Diskothek – Polizei ermittelt; Wer kann Hinweise geben?

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

kam es in der Industriestraße, in der Nähe einer Diskothek, zu einer

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Aus bislang nicht bekannten

Gründen gerieten zwei Frauen mit einer Personengruppe in Streit, der wiederum in

Handgreiflichkeiten mündete. Nachdem ein 20 -jähriger Mann den beiden Frauen zur

Hilfe eilte, soll die Gruppe, bestehend aus zwei Männern und zwei Frauen, auf

den 20-Jährigen eingetreten haben. Erst nachdem weitere Passanten auf die

Auseinandersetzung aufmerksam wurden und dem am Boden liegenden Mann zur Hilfe

eilten, soll die Gruppe von ihrem Opfer abgelassen und zu Fuß in unbekannte

Richtung geflüchtet sein. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurden insgesamt vier

Personen verletzt. Zwei Personen mussten zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Tel.: 06224 2481 an die Polizei zu wenden.

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der A5 durch rücksichtslosen „Rechtsüberholer“

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Vermutlich ging es einem 53-jährigem

BMW-Fahrer mit seinem 540 D X-Drive auf der Autobahn A5, zwischen den

Anschlussstellen Ladenburg und Dossenheim, nicht schnell genug.

Am vergangenen Dienstagabend, gegen 20:30 Uhr überholte der BMW-Fahrer bei einer

Geschwindigkeit von mehr als 140 Kilometer pro Stunde rechts einen Peugeot und

anschließend einen davor fahrenden VW Candy. Die beiden Autos waren selbst

gerade beim ordnungsgemäßen Überholvorgang.

Zuvor hatten die beiden auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Autofahrer dem

„PS-starken BMW-Raser“ trotz mehrmalig betätigter Lichthupe „keinen Platz

gemacht und für freie Fahrt gesorgt“.

Da es auch auf dem rechten Fahrstreifen, vermutlich nach Einschätzung des

BMW-Fahrers nicht „schnell genug“ ging, setzt der BMW wieder nach links.

Dabei stieß der BWM gegen das Auto des 26-jährigen Caddy-Fahrers. Durch

herumfliegende Fahrzeugteile wurde der unmittelbar nachfolgende Peugeot eines

42-jährigen Fahrers getroffen. Die Fahrt des BMWs wurde dann links an einer

Betongleitwand gestoppt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 19.000 Euro. Sicherlich hatten alle

drei Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer noch großes Glück, dass niemand

verletzt wurde.

Aufgrund des rücksichtslosen Fahrverhaltens des 53-jährigen BMW-Fahrers

ermittelt die Polizei wegen Straßenverkehrsgefährdung und legt Anzeige an die

Staatsanwaltschaft vor.

Rauenberg: Ringsum beschädigter Unfallwagen ohne Fahrer aufgefunden

Rauenberg (ots) – Am Dienstag gegen 09.20 Uhr meldete ein Passant einen deutlich

beschädigten Ford auf einem Feldweg in der Nähe der Panoramastraße. Die Beamten

stießen vor Ort auf das ringsum beschädigte Fahrzeug und konnten aufgrund der

Reifenspuren eine vermeintliche Unfallstelle in der Nähe ausfindig machen. Hier

konnten unter beschädigten Bäumen auch Fahrzeugteile des Unfallwagens

aufgefunden werden. Ein Fahrer zu dem Fahrzeug konnte vor Ort jedoch nicht

festgestellt werden. Da es sich bei dem Fahrzeug um einen Firmenwagen handelt,

konnte vorerst noch kein Fahrer ermittelt werden. Die Ermittlungen zu dem Fahrer

und dem Unfall dauern aktuell noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können zu dem Fahrer, dem Unfallhergang

oder dem Fahrzeug an sich, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Wiesloch zu

melden unter: 06222-57090.

Sandhausen: Brand in Wäscherei

Sandhausen (ots) – Am Montag gegen 20.50 Uhr wurde die Polizei über einen Brand

in einer Wäscherei in der Kettengasse informiert. Hier wurde eine Bewohnerin

durch einen aktiven Rauchmelder im Schlafzimmer auf eine Rauchentwicklung im

Erdgeschoss aufmerksam. Sie informierte umgehend ihr Angehörigen im

Nebengebäude. Bei einer Nachschau konnte der Brandherd in der Wäscherei

festgestellt werden. Dieser wurde durch die Angehörigen, bis zum Eintreffen der

Feuerwehr, selbstständig gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000

Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Was jedoch die genaue Brandursache

war, ist bislang noch unklar und obliegt weiterer Ermittlungen eines

Brandermittlers des Polizeireviers Wiesloch.

Zuzenhausen/Sinsheim-Hoffenheim: Fahrfehler zweier Autofahrer verursacht Unfall

Sinsheim (ots) – Am Montag gegen 12.15 Uhr kam es auf der L612/K4176 im Bereich

Sinsheim-Hoffenheim zu einem Unfall zweier Fahrzeuge. Ein 18-jähriger VW Fahrer

befuhr die L612 in Richtung Hoffenheim. Hier kam ihm ein 46-jähriger Mazda

Fahrer entgegen. Beide streiften sich in der Mitte der Fahrbahn und verloren im

Anschluss die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der VW Fahrer schleuderte über die

Fahrbahn und konnte sein Fahrzeug nach kurzer Strecke zum Stillstand bringen.

Der Mazda Fahrer wurde vom steilen Grünstreifen auf die Fahrbahn abgewiesen und

geriet ebenfalls ins Schleudern. Er schleuderte in ein angrenzendes Feld und kam

dort zum Stillstand. Die beiden Unfallverursacher wurden leicht verletzt und in

umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit

und wurden abgeschleppt.

Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten sich bei dem

Polizeirevier Sinsheim zu melden unter: 07261-6900.

Sinsheim-Steinsfurt; Diebstahl von rotem VW Golf GTI, Zeugenaufruf

Sinsheim-Steinsfurt (ots) – Auf dem Hof eines Autohandels in der Straße „In der

Au“ entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Montagabend, 18:30 Uhr,

bis Dienstagvormittag, 10:30 Uhr einen zum Verkauf bereitgestellten roten VW

Golf GTI.

Auf bislang unbekannten Art und Weise verschafften sich die Täter Zutritt zu dem

gesicherten Gelände und stahlen das Auto.

Wie sie den verschlossene GTI wegschafften, ist noch nicht bekannt. Alle

Fahrzeugschlüssel befinden sich noch bei dem Autohändler.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Telefonnummer 07261

690-0, in Verbindung zu setzen.

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Autospiegel abgetreten; Polizei sucht Zeugen

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bislang unbekannte Täter beschädigten in

der Bachgasse, zwischen den Anwesen 36 bis 44, mindestens sechs geparkte Auto.

Bei allen Fahrzeugen, die ordnungsgemäß abgestellt waren, wurden in der Zeit von

Montag auf Dienstag jeweils die rechten Außenspiegel vermutlich mit den Füßen

abgetreten worden.

Der Gesamtschaden wird auf mindestens 3.000 Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefonnummer 06201

1003-0, in Verbindung zu setzen.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Wieder Sachbeschädigungen im Schlosspark; Besuchertoiletten beschädigt, Zeugenaufruf

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wieder wurden sinnlose Sachbeschädigungen

im Schlosspark festgestellt. Bislang noch unbekannte Täter traten die

Eingangstüren zu den Männer- und Damen-Besuchertoiletten im Schlosspark ein.

Bereits seit Wochen sind im Bereich des Weinheimer Schlossparks in den

Abendstunden „Vandalen“ unterwegs.

In der Zeit von Montagabend, 18 Uhr, bis zum folgenden Tag, gegen 8 Uhr traten

die Täter die Türen ein und machten die Toilettenanlage unbrauchbar. Der

Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Weinheim ermittelt und steht hierzu in engem Kontakt zu der

Stadtverwaltung Weinheim.

Die polizeilichen Maßnahmen werden intensiviert, um endlich die Täter zu

ermitteln und hoffentlich bald zur Verantwortung ziehen zu können.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefonnummer 06201

1003-0, in Verbindung zu setzen. Rufen Sie auch an, wenn sie hauptsächlich ab

den Abendstunden Auffälligen feststellen.

Bammental, Rhein-Neckar-Kreis: Wieder vollendeter WhatsApp-Betrug – Termine Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle!

Bammental, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 64-Jähriger erhielt am Freitagmittag

gegen 15:20 Uhr eine Nachricht einer ihm unbekannten Nummer. Der Verfasser gab

sich als sein Sohn aus. Über WhatsApp brachte der angebliche Sohn den

64-Jährigen dazu, eine Überweisung in Höhe von ca. 2.500 Euro in Auftrag zu

geben. Als der Mann jedoch weitere Überweisungen vornehmen sollte, schöpfte er

Verdacht und kontaktierte seinen tatsächlichen Sohn. Auf den Betrug aufmerksam

gemacht worden, brachte er den Fall zur Anzeige. Sowohl durch ein rechtzeitiges

Einschreiten des 64-Jährigen, als auch durch die Beamtinnen und Beamten konnte

ein finanzieller Schaden gerade noch verhindert werden.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen aufgenommen.

Betrugsdelikte zum Nachteil älterer Menschen haben nach wie vor Hochkonjunktur.

Nicht selten werden die Betroffenen aufgefordert die geforderten Geldsummen bei

ihrer Bank abzuholen.

Aus diesem Grund ist die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des

Polizeipräsidium Mannheim im November mit Informationsständen für Sie in

Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis unterwegs und berät Sie direkt

vor Ort in den Bankfilialen:

Montag, 7. November 2022 von 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr „Sparkasse

Rhein-Neckar-Nord“, D1 1-3 in 68159 Mannheim

Montag, 7. November 2022 von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr „Deutsche Bank", Adenauerplatz 1 in 69115 Heidelberg

Bank“, Adenauerplatz 1 in 69115 Heidelberg

Dienstag, 8. November 2022 von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr „Deutsche Bank", Bahnhofstraße 8 in 69469 Weinheim

Bank“, Bahnhofstraße 8 in 69469 Weinheim

Mittwoch, 16. November 2022 von 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr „Sparkasse Rhein-Neckar-Nord", D1 1-3 in 68159 Mannheim

„Sparkasse Rhein-Neckar-Nord“, D1 1-3 in 68159 Mannheim

Freitag, 18. November 2022 von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr „Volksbank Neckartal", Bahnhofstraße 14-16 in 69151 Neckargemünd

„Volksbank Neckartal“, Bahnhofstraße 14-16 in 69151 Neckargemünd

Dienstag, 22. November 2022 und Sonntag, 27. November 2022 von 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr, „Deutsche Bank", P7 10-15 in 68161 Mannheim

09:30 Uhr bis 16:00 Uhr, „Deutsche Bank“, P7 10-15 in 68161

Mannheim

Mittwoch, 30. November 2022 von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr „Deutsche Bank", Friedrichstraße 3-5 in 68199 Mannheim

„Deutsche Bank“, Friedrichstraße 3-5 in 68199 Mannheim

Neidenstein: Wohnungseinbruch; Zusammenhang mit weiteren Einbruch in derselben Straße; Zeugen gesucht

Neidenstein (ots) – Zwischen Sonntag, 18.30 Uhr und Montag, 06.30 Uhr, wurde in

ein Haus in der Gartenstraße eingebrochen. Der oder die Täter hebelten das

Fenster zum Badezimmer auf und drangen so in die Wohnung im Erdgeschoss vor.

Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, steht

noch nicht fest. Der angerichtete Sachschaden lässt sich noch nicht näher

beziffern.

Dieser Einbruch dürfte im Zusammenhang mit einem Einbruch in ein

Mehrfamilienhaus am selben Wochenende, in derselben Straße stehen. (siehe PM vom

31.10.2022).

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem oder den Tätern geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 oder beim

Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 zu melden.

Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall – E-Bike-Fahrer leicht verletzt

Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 15:35 Uhr

befuhr eine 57-jährige Ford-Fahrerin die Schulstraße in Richtung Wieslocher

Straße, als sie an der dortigen Einmündung einen 27-jährigen E-Bike-Fahrer

übersah, der auf dem abgesenkten Gehweg aus Richtung Wiesloch kommend unterwegs

war. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 27-Jährige stürzte

hierbei und verletzte sich leicht. Nach erster Versorgung vor Ort wurde er mit

einem Krankenwagen in eine Klinik verbracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Handschuhsheim, Rhein-Neckar-Kreis: 19-Jährige kommt von der Fahrbahn ab – hoher Sachschaden

Handschuhsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend gegen 22:00 Uhr

befuhr eine 19-jährige Seat-Fahrerin die Dossenheimer Landstraße in

Fahrtrichtung Heidelberg, als sie in Höhe einer Tankstelle, aus bislang nicht

bekannten Gründen, nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit einem

geparkten VW kollidierte. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls wiederum

auf einen weiteren geparkten PKW aufgeschoben. Trotz der Airbag-Auslösung im

Seat blieben die 19-Jährige sowie ihre Beifahrerin unverletzt. Die

Straßenbahnschienen sowie die Fahrbahn in Richtung Stadtmitte waren kurzzeitig

blockiert. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Insgesamt entstand

ein Sachschaden in geschätzter Höhe von rund 14.000 Euro.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Raubüberfall auf Reisebüro;

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein bislang unbekannter Mann betrat am

Mittwochmorgen gegen 09:20 Uhr ein Reisebüro am Karlsplatz und forderte unter

Vorhalt eines Messers Bargeld von einer Angestellten. Mit mehreren hundert Euro

flüchtete der Tatverdächtige schließlich zu Fuß in unbekannte Richtung. Die

Angestellte blieb unverletzt. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen

führten bislang nicht zum Aufgreifen des Täters. Das Raubdezernat der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Personenbeschreibung des Gesuchten:

männlich, ca. 35 bis 45 Jahre alt, ca. 170 cm groß, sehr schlank, dunkelblaue

Jeans-Hose, dunkle Jacke, dunkelgraue Maskierung, dunkle Stoffhandschuhe, sprach

Deutsch mit Akzent

Zeugen werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 zu

wenden.

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen!

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag

zwischen 13 Uhr und 18 Uhr in der Daimler-Benz-Straße. Ein bislang unbekannter

Fahrzeugführer, wahrscheinlich ein LKW-Fahrer, beschädigte einen am Fahrbahnrand

abgestellten VW-Caddy und entfernte sich anschließend einfach von der

Unfallstelle, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der Sachschaden

beträgt über 3.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden

gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu

melden.

