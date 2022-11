Limburger Bauhofmitarbeiter während der Arbeit bestohlen,

Limburg, Rathausplatz,

01.11.2022, 07:40 Uhr – 08:45 Uhr,

(mas) Am Dienstagmorgen wurden Mitarbeiter des städtischen Bauhofs auf dem Serenadenhof des Rathausplatzes in Limburg bestohlen. Die Arbeiter ließen bei der Verrichtung ihrer Tätigkeit ihre Wertsachen in ihrem Pritschenwagen zurück. In einem unbeobachteten Moment begaben sich die unbekannten Täter zu dem Fahrzeug und entwendeten die Rucksäcke der Arbeiter samt ihren Wertsachen. Zeugen die im Zeitraum von 07:40 Uhr bis 08:15 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Serenadenhofs gemacht haben, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06431/9140-0 an die Polizeistation in Limburg.

Unfall mit schwer Verletzten auf der B417

B417, Hünfelden,

01.11.2022, 14:15 Uhr,

(mas) Auf der B417 in Hünfelden kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Eine 64-jährige Hünfelderin befuhr mit ihrem Skoda die Heringer Straße in Richtung B417. Im Einmündungsbereich fuhr die Skoda-Fahrerin trotz ihrer Wartepflicht in den fließenden Verkehr der B417 ein. Hier kam es dann zu einer Kollision mit einem Wohnmobil der Marke Citroen, welches die B417 aus Richtung Wiesbaden in Richtung Limburg befuhr. Die Insassen des Citroen, ein 58-Jähriger und eine 61-Jährige aus Wiehl (NRW), wurden ebenso wie die Unfallverursacherin schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.