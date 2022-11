Wiesbaden: Die Polizei-News

Unfall zwischen Pkw und Radfahrer,

Wiesbaden, Biebricher Allee, 01.11.2022, gg. 18.45 Uhr

(pa)Am Dienstagabend kam es in der Biebricher Allee zu einem Verkehrsunfall, in

dessen Folge ein Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen

18.45 Uhr befuhr eine 51-jährige VW-Fahrerin aus Geisenheim die Biebricher Allee

aus Richtung Konrad-Adenauer-Ring kommend in Fahrtrichtung Äppelallee. Als die

Frau nach rechts in die Henkellstraße abbog, übersah sie einen 64-jährigen

Wiesbadener, der mit seinem Fahrrad den dortigen Radweg in entgegengesetzter

Richtung befuhr und die Kreuzung auf diesem überquerte. Der Außenspiegel des VW

stieß gegen den Radfahrer. Der 64-Jährige wurde leicht verletzt. Zur Abklärung

brachte der Rettungsdienst ihn in eine Klinik.

Pkw kollidiert mit Motorroller,

Wiesbaden, Hasengartenstraße, 01.11.2022, gg. 20.40 Uhr

(pa)In der Hasengartenstraße ereignete sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall

zwischen einem Pkw und einem Motorroller, bei dem eine Person verletzt wurde.

Eine 49-Jährige befuhr die Hasengartenstraße gegen 20.40 Uhr mit einem Mazda aus

Richtung Weidenbornstraße kommend in Fahrtrichtung Hohenstaufenstraße. Als die

Autofahrerin nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte, achtete sie nicht

ausreichend auf den Gegenverkehr. Dies hatte zur Folge, dass sie einem

Motorroller den Vorrang nahm. Die 28-jährige Fahrerin des Rollers konnte einen

Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Ihre Vespa stieß gegen die Front des Mazda.

Dabei zog sich ein 33-Jähriger, der auf dem Roller mitfuhr, leichte Verletzungen

zu. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt. An dem Roller

der 28-Jährigen entstand Totalschaden. Die Schäden an beiden beteiligten

Fahrzeugen belaufen sich zusammen auf schätzungsweise 4.500 Euro.

Wendemanöver führt zu Unfall,

Wiesbaden, Waldstraße, 01.11.2022, 07.45 Uhr

(pa)In der Waldstraße kam es am Dienstagmorgen infolge eines Wendemanövers zu

einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrer eines Motorrollers Verletzungen

zuzog. Gegen 07.45 Uhr befuhr ein 42-jähriger Wiesbadener mit einem Motorroller

die Waldstraße aus Richtung Akazienstraße kommend in Fahrtrichtung

Scharfensteiner Straße. In Höhe der Einmündung der Scharfensteiner Straße kam

dem Rollerfahrer nach eigenen Angaben ein Pkw entgegen, der plötzlich und

unvermittelt ein Wendemanöver um eine Verkehrsinsel herum durchführte. Um einen

Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, habe der 42-Jährige eine Vollbremsung

einleiten müssen, bei der er ins Schleudern geriet und stürzte. Dabei erlitt der

Rollerfahrer leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher entfernte sich

anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Es soll sich bei seinem Fahrzeug um

einen grauen Pkw mit Mainzer Kennzeichen (MZ-) gehandelt haben. Das 3.

Polizeirevier bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer

(0611) 345 – 2340 zu melden.

Autofahrer weicht Hund aus und prallt gegen Ampel, Wiesbaden, Frankfurter

Straße, 02.11.2022, 07.00 Uhr

(pa)Am Mittwochmorgen sorgte ein freilaufender Hund in der Frankfurter Straße

für einen Verkehrsunfall. Gegen 07.00 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit einem

Mercedes die Frankfurter Straße in Richtung Stadtmitte, als im Kreuzungsbereich

Langenbeckplatz / Lessingstraße plötzlich ein Hund auf die Fahrbahn lief. Der

Autofahrer wich dem Tier nach links aus. Trotz einer gleichzeitigen

Gefahrenbremsung prallte der Mercedes in der Folge gegen ein Verkehrsschild

sowie eine dahinter befindliche Ampel. Beides wurde durch den Zusammenstoß mit

dem Pkw zerstört, sodass sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 70.000 Euro

summiert. Der Mercedes musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Hund

konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden. Er soll groß gewesen sein und ein

dunkles Fell gehabt haben. Das 1. Polizeirevier bittet mögliche Zeuginnen und

Zeugen sowie Personen, die Angaben bezüglich des Hundes machen können, sich

unter (0611) 345 – 2140 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Versuchte Einbrüche in Niedernhausen,

22.10.2022 – 01.11.2022, 11:00 Uhr, 01.11.2022, 05:30 Uhr – 18:00 Uhr,

Niedernhausen, Feldbergblick, Kreuzweg,

(mas) Am 01.11.2022 wurden zwei Fälle von versuchtem Wohnungseinbruch in

Niedernhausen bekannt. Unbekannte versuchten Dienstag zwischen 05:30 Uhr und

18:00 Uhr durch das Einwerfen einer Fensterscheibe in eine Wohnung in der

Feldbergstraße einzudringen. Da es den Tätern offensichtlich nicht gelang in das

Innere vorzudringen, flohen sie ohne Beute zu machen. Auch im Kreuzweg

versuchten die Täter zwischen dem 22.10.2022 und dem 01.11.2022 in ein

Mehrfamilienhaus einzudringen. Anders als in der Feldbergstraße, gelang es ihnen

hier durch das Fenster in das Haus einzusteigen, scheiterten in der Folge jedoch

an einer stabilen Zwischentür. Auch hier machten die Täter keine Beute. In

beiden Fällen hinterließen die Täter Sachschaden und konnten unerkannt fliehen.

Hinweise nehmen die zuständigen Ermittler unter der Rufnummer 06124/7078-0

entgegen.

Hoher Sachschaden bei Sachbeschädigung in Taunusstein,

Taunusstein, Aarstraße,

30.10.2022, 22:00 Uhr – 01.11.2022, 13:15 Uhr,

(mas) Zwischen Sonntagabend und Diensttagmittag beschädigten Unbekannte das

Außeninventar eines Lokals in der Aarstraße in Taunusstein. Die Täter begaben

sich zu dem Lokal nahe des Zentralen Omnibusbahnhofs und zerschnitten zwei

Polster sowie die Seitenplane eines Pavillons. Dem Geschädigten entstand durch

die Tat ein Schaden von rund 1500 EUR. Zeugen werden gebeten sich unter der

Rufnummer 06124/7078-0 an die zuständige Polizeidienststelle zu wenden.

Unfallfallverursacher flüchtet in Taunusstein,

Taunusstein, Lessingstraße,

22.10.2022, 13:30 Uhr – 16:00 Uhr,

(mas) Bereits am 22.10.2022 zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr kam es zu einem

Verkehrsunfall in der Lessingstraße in dessen Folge der Verursache flüchtete.

Der Geschädigte parkte seinen weißen Audi A4 auf einem Parkplatz vor seinem

Wohnhaus. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte offensichtlich im

Rahmen des Ein- und Ausparkvorgangs das Fahrzeug des Geschädigten. Im Anschluss

entfernte sich der Unfallverursacher ohne seinen entsprechenden Pflichten

nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich mit der zuständigen Polizeistation in

Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124/7078-0 in Verbindung zu setzen.

Nach Unfall in Bad Schwalbach geflüchtet,

Bad Schwalbach, Koblenzer Straße,

31.10.2022, 20:00 Uhr – 01.11.2022, 09:30 Uhr,

(mas) In der Zeit zwischen Montag 20:00 Uhr und Dienstag 09:30 Uhr wurde ein

Fahrzeug in der Koblenzer Straße in Bad Schwalbach durch einen Unfall

beschädigt. Die Verursacherin oder der Verursacher flüchtete. Der Geschädigte

stellte am Montagabend seinen schwarzen Mercedes am rechten Fahrbahnrand der

Koblenzer Straße ab. Als er am Dienstagmorgen zurückkehrte, musste er

feststellen, dass sein Fahrzeug einen Schaden am vorderen linken Kotflügel

aufwies. Augenscheinlich wurde das Fahrzeug im Rahmen eines Verkehrsvorgangs

durch ein anderes Fahrzeug touchiert. Zeugen werden gebeten sich unter der

Rufnummer 06124/7078-0 bei Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

Unfallflucht in Bad Schwalbach,

Bad Schwalbach, Rheinstraße,

01.11.2022, 10:00 Uhr – 12:00 Uhr,

(mas) Auf einem Parkplatz in der Bad Schwalbacher Rheinstraße kam es am

Dienstagmorgen zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Geschädigte parkte seinen gelben Ford Fiesta auf einem Parkplatz nahe der

Grünschnittsammelstelle in der Rheinstraße. Im Zeitraum seiner Abwesenheit wurde

sein Fahrzeug augenscheinlich im Rahmen seines Verkehrsvorgangs am Heck

beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Schwalbach

unter der Rufnummer 06124/7078-0 zu melden.