Frankfurt – Bahnhofsgebiet: Kontrolle führt zur Festnahme

Frankfurt (ots) – (th) Am Dienstagnachmittag (01. November 2022) wurden im

Rahmen von Kontrollmaßnahmen bei einem Mann 120 Gramm Haschisch aufgefunden.

Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden weiterer

Betäubungsmittel; der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Gegen 17.20 Uhr kontrollierten zivile Polizeibeamte den 23-Jährigen in der

Münchener Straße. Dieser trug 120 Gramm Haschisch, knapp 250 Euro Bargeld sowie

mehrere Mobiltelefone bei sich. Die anschließende Wohnungsdurchsuchung führte

zum Auffinden weiterer ca. 130 Gramm Haschisch, ca. 15 Gramm Marihuana, knapp

2500 Euro Bargeld sowie einer Feinwaage. Der polizeibekannte Mann wurde

festgenommen; er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt-Nied: Nachtrag zur Meldung – Tödlicher Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots) – (di) Wie heute Vormittag bereits veröffentlicht, kam es in den

Morgenstunden auf der Mainzer Landstraße in Höhe der Straßenbahnhaltestelle

„Birminghamstraße“ zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Die Ermittlungen zur

Unfallursache und des genauen Unfallhergangs dauern weiter an.

Zeugen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich

telefonisch beim Zentralen Ermittlungsdienst für Unfallsachbearbeitung unter der

Telefonnummer 069/ 755 – 46208 (zu Geschäftszeiten) oder dem örtlich zuständigen

Polizeirevier (16. Revier) unter der Telefonnummer 069/ 755 – 11400 zu melden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: „Antänzer“ festgenommen

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Abend wurden im Bahnhofsviertel sogenannte

„Antänzer“ festgenommen. Den Taschendieben gelang es zunächst ein Mobiltelefon

zu stehlen und zu flüchten. Durch den Hinweis des Geschädigten konnten jedoch

zwei Personen festgenommen werden.

Ein 22-Jähriger war gegen 20:40 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofs unterwegs, als

er von einer mehrköpfigen Gruppe umringt wurde. Die Personen fingen dann an um

ihn herum zu tanzen. Dabei zogen sie ihm unbemerkt das Handy aus der

Hosentasche. Der Geschädigte bemerkte dann allerdings, dass nun auch noch dessen

Geldbörse aus der Jackentasche gezogen werden sollte, und konnte dies

verhindern. Daraufhin flüchteten die „Antänzer“ in unterschiedliche Richtungen.

Dem Geschädigten gelang es noch zwei der Täter zu verfolgen und Polizisten, die

in der Nähe eingesetzt waren, anzusprechen. Kurz darauf erfolgte die Festnahme

eines 16- und 17-Jährigen. Die weiteren Personen konnten unerkannt flüchten. Von

dem Handy fehlt jede Spur.

Frankfurt-Bockenheim: 79-Jährige beraubt

Frankfurt (ots) – (fue) Nachdem sie in ihrer Bankfiliale 1.000 EUR Bargeld

abgehoben hatte, befand sich eine 70-jährige Frau am Dienstag, den 1. November

2022, gegen 15.00 Uhr, zu Fuß auf dem Weg durch die Clemensstraße.

Dort wurde sie plötzlich von zwei Tätern am Arm gepackt und in die Einfahrt

einer Tiefgarage gezogen. Während einer der Täter nun „Schmiere“ stand, forderte

der zweite Täter mit den Worten „Sei still und gib mir das Geld“ die Frau auf,

ihr Bargeld zu übergeben. Als die Frau sich weigerte, schlug er ihr mit der

flachen Hand ins Gesicht, woraufhin die Brille der Frau zu Boden fiel und

zerbrach. Schließlich bedrohte er sie mit dem Tode und entwendete ihr das Geld.

Nun flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung.

Beide Räuber werden beschrieben als 45-50 Jahre alt mit dunklen Haaren. Einer

der Täter hatte einen langen, dunklen Bart. Insgesamt dunkel gekleidet, trugen

FFP2-Masken.

Die Geschädigte verständigte später von zu Hause aus die Polizei.

Personen, welche sachdienliche Hinweise in der Sache geben können, werden

gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/ 755 – 51499

in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Nied: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (di) Heute Morgen gegen 07:40 Uhr kam es auf der Mainzer

Landstraße im Bereich der Straßenbahnhaltestelle „Birminghamstraße“ zu einem

tödlichen Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fußgänger

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 13-Jähriger zu Fuß in Richtung der

Straßenbahnhaltestelle unterwegs, als er im Bereich einer Fußgängerampel beim

Überqueren der Gleise von einer stadteinwärts fahrenden Straßenbahn erfasst

wurde. Der Fahrer der Bahn konnte die Bahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen

bringen. Der 13-Jährige geriet unter die Bahn und wurde so schwer verletzt, dass

er noch am Unfallort verstarb.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. Zur Klärung der

genauen Umstände wurde ein Gutachter beauftragt. Die Mainzer Landstraße war für

die Dauer der Maßnahmen voll gesperrt.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Polizei verstärkt ihre Präsenz massiv als Reaktion auf die Entwicklung der Straßenkriminalität und die hohe Beschwerdelage – Erste Bilanz

Frankfurt (ots) – Seit Mitte September 2022 intensiviert die Frankfurter Polizei

die polizeilichen Maßnahmen im Kampf gegen die negativen Entwicklungen der

Drogen- und Straßenkriminalität im Frankfurter Bahnhofsgebiet. In den

vergangenen Wochen leitete die Polizei alleine durch die zusätzlichen Maßnahmen

dieser Initiative 418 Strafanzeigen und 86 Ordnungswidrigkeiten ein, nahm 78

Personen vorläufig fest und vollstreckte 42 Haftbefehle.

268 Strafanzeigen entfallen auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz –

davon 235 Fälle auf den Besitz und Erwerb von Betäubungsmitteln sowie 33

Strafanzeigen auf den illegalen Handel. 14 Strafanzeigen wegen Raubdelikten, 4

Strafanzeigen aufgrund des Verdachts des Taschen- und Trickdiebstahls sowie 18

Körperverletzungsdelikte sind weitere Ergebnisse.

„Die Frankfurter Polizei wird weiterhin konsequent, zielgerichtet und mit

Nachdruck gegen Straftäter im Frankfurt Bahnhofsgebiet vorgehen und so den

berechtigten Sorgen der Anwohner und ansässigen Gewerbetreibenden Rechnung

tragen. Die zum Teil menschenunwürdigen Zustände im öffentlichen Raum können nur

mit ganzheitlichen Bekämpfungsstrategien beseitigt werden. Ein solch bedeutendes

Szeneviertel bedarf einer besonderen Aufmerksamkeit und eines besonderen

Sicherheitsansatzes. Daher haben wir bereits seit Mitte September täglich unsere

Präsenz spürbar im Bahnhofsgebiet erhöht und werden sie falls nötig weiter

ausbauen“, so Polizeipräsident Stefan Müller.

Bei den zusätzlichen Maßnahmen dieser Initiative handelt es sich u. a. um

gezielte Schwerpunktkontrollen, Fußstreifen, Standposten an neuralgischen

Punkten, Platzverweise und einzelne Personenkontrollen.

Durch die massive personelle Verstärkung in den Nachmittags-, Abend- und

Nachtstunden wird die Präsenz deutlich gesteigert. Die bereits zahlreich im

Gebiet eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten erfahren dabei

umfangreiche Unterstützung durch die hessische Bereitschaftspolizei.

Zielrichtung der Maßnahmen ist eine starke Sichtbarkeit der Polizei, die

Bekämpfung von Straßen-, Gewalt- und Betäubungsmittelkriminalität, die

Reduzierung des Konsums insbesondere der Leitdroge Crack im öffentlichen Raum in

Verbindung mit dem Lagern bzw. dauerhaften Verweilen in großen Gruppen auf

Straßen und Gehwegen. Ferner soll dem Anliegen der Bürgerinnen und Bürger durch

verstärkte Präsenz an den Stellen, auf die sich ihre Beschwerden beziehen,

besser entsprochen werden.

Die verstärkten polizeilichen Maßnahmen werden von den Bürgerinnen und Bürgern,

insbesondere von den ansässigen Gewerbetreibenden und Gastronomen, wahrgenommen.

Trotz der aus polizeilicher Sicht positiven Bilanz der ersten Wochen bestehen im

Bahnhofsgebiet weiterhin große Herausforderungen, die allein mit polizeilichen

Mitteln nicht zu lösen sind. Dies umfasst auch die gegenwärtig rund 120

Schwerstabhängigen, die sich Tag und Nacht in wenigen Straßen des Gebiets

aufhalten und deren ohnehin schwierigen Lebensumstände sich in den Wintermonaten

nicht verbessern werden. Zudem ist bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen damit

zu rechnen, dass das Bahnhofsgebiet ab dem Frühjahr erneut zusätzliche

Konsumenten anziehen wird und die Anzahl der Schwerstabhängigen im öffentlichen

Raum somit wieder deutlich ansteigt.

Die Frankfurter Polizei führt die intensiven Maßnahmen im Bahnhofsgebiet fort.

Sie überprüft dabei regelmäßig das Einsatzkonzept und passt dieses permanent den

Gegebenheiten an. „Gleichwohl kann der Multiproblemlage im Bahnhofsgebiet nur

gemeinsam nachhaltig begegnet werden“, so Polizeipräsident Müller, der darüber

hinaus erklärte: „Wir stehen weiterhin im engen Austausch mit unseren

Sicherheitspartnern“.