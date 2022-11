Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Gedenkstein beschmiert – Kripo ermittelt

Wie die Polizei am Mittwochmorgen (02.11.2022) erfuhr beschmierten bislang Unbekannte auf dem Alten Friedhof in Bad Nauheim einen Gedenkstein für die Opfer des Nationalsozialismus mit blauer Farbe.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und prüft auch einen möglichen, politisch motivierten Hintergrund.

Mögliche Zeugen werden in diesem Zusammenhang gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. In wieweit lässt sich der Tatzeitraum eingrenzen? Festgestellt wurde die Tat am 02.11.2022 gegen 9 Uhr. Wem waren zuvor verdächtige Personen auf dem Gelände aufgefallen? Hatte jemand die Tat gar beobachten können?

Wetteraukreis: Online-Betrüger versuchen ihr Glück in der Kommunalverwaltung

In den vergangenen Tagen erhielt die Wetterauer Kriminalpolizei mehrere Meldungen über Betrugsversuche zum Nachteil örtlicher Kommunalverwaltungen.

So schrieben Kriminelle, die sich als Bürgermeisterin bzw. Bürgermeister ausgaben, per Email einige Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter an und beauftragten diese damit, Gutscheinkarten für den Apple-Store zu erwerben. Diese Codes wiederum sollten den Straftätern anschließend übermittelt werden. Glücklicherweise fiel der Schwindel rechtzeitig auf, sodass bislang offenbar kein finanzieller Schaden entstand.

Derzeit kann die Polizei nicht ausschließen, dass die Straftäter ihr Glück auch an anderer Stelle versuchen. Insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter öffentlicher Verwaltungen sollten daher entsprechend sensibel sein, um nicht auf derartige oder ähnliche Maschen hereinzufallen.

Büdingen: Nach Raubtat in Mehrfamilienhaus – U-Haft für zwei Tatverdächtige

Nachdem sie am Montagmorgen einen 24-Jährigen in seiner Wohnung in der Düdelsheimer Straße überfallen und ausgeraubt haben sollen, erging am Dienstagnachmittag auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft in Gießen bei Gericht Untersuchungshaftbefehl gegen einen 27 Jahre alten Mann aus Echzell sowie einen in Aschaffenburg gemeldeten 40-Jährigen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen waren die beiden gegen 7 Uhr unberechtigt in die in einem Mehrfamilienhaus gelegene Unterkunft des Geschädigten eingedrungen, wo sie auf diesen einschlugen, ihn mit einem Messer bedrohten und letztlich mehrere Elektrogeräte entwendeten. Der Bewohner hatte sich nach einem Gerangel nach draußen flüchten können und die Polizei verständigt. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Ermittlungen gelang es Polizeibeamten noch am Montagvormittag, in einer weiteren Wohnung zwei Tatverdächtige aufzuspüren und diese vorläufig festzunehmen. Auch das zuvor entwendete Diebesgut stellte man bei dieser Gelegenheit sicher.

Die beiden polizeibekannten Männer befinden sich seit Dienstagnachmittag in einer Justizvollzugsanstalt.