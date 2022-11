Brand im Ginseldorfer Weg

Marburg: Bei einem aus noch ungeklärten Gründen entstandenen Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses im Ginseldorfer Weg gab es keine Verletzten. Die Feuerwehr suchte sämtliche Wohnungen des Hauses ab. Die Meldung über den Brand bzw. die Rauchentwicklung aus der Wohnung erfolgte am heutigen Mittwoch, 02. November, um 14.07 Uhr. Derzeit dauern die Arbeiten der Feuerwehr noch an, sodass noch keine Angaben zu einem etwaigen Schaden möglich sind. Die Ermittlungen zur Brandursache übernehmen die Brandursachenermittler der Kripo Marburg.

Marburg – Festnahme nach Einbruch – Zweite Person geflüchtet

Als die Polizei nach der Einbruchsmeldung am Mittwoch, 02. November, um etwa 04.35 Uhr, im Einkaufszentrum in der Jakob-Kaiser-Straße eintraf, flüchteten sofort zwei Personen. Im Rahmen der Fahndung fand die Polizei eine Frau versteckt in einem Gebüsch. Diese festgenommene, polizeibekannte 28 Jahre alte Frau steht unter dem Verdacht, an dem Einbruch in den Lebensmittelladen beteiligt gewesen zu sein. Die Fahndung nach weiteren mutmaßlichen Tätern blieb erfolglos. An der Haupteingangstür zu dem Geschäft war durch Gewalteinwirkung ein vierstelliger Sachschaden entstanden. Die Polizei traf ein, bevor der oder die Täter ins Geschäft eindringen konnten. Von den entkommenen Personen gibt es leider keine Beschreibung. Wer war zur Tatzeit rund um den Tatort unterwegs? Wem sind dort Personen aufgefallen, wer kann diese Personen beschreiben oder identifizieren? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt – Schaden durch Eierwürfe

Die Polizei hatte im Vorfeld der Halloweennacht auf die Grenzen der Streiche hingewiesen und deutlich gemacht, dass diese immer dann deutlich überschritten ist, wenn anderen ein Schaden entsteht. In Neustadt führten gleich mehrere Eierwürfe gegen ein Einfamilienhaus in der Alsfelder Straße zu einem Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro, weil sich eben die Hinterlassenschaften der Eier nicht mit üblichen Haushaltsmitteln entfernen ließen. Die Eier flogen in der Nacht von Freitag auf Samstag, 01. Oktober zwischen 23.30 und kurz nach Mitternacht und am Montag, 31. Oktober, gegen 21 Uhr. Wer hat zu den genannten Tatzeiten entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer hat die Eierwerfer gesehen, kann sie beschreiben oder identifizieren? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 0173 5809693.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Stadtallendorf – Beim Vorbeifahren touchiert? – Schaden an schwarzem Audi A 3 Sportback

Am linken Außenspiegel sowie an Radkasten und Kotflügel vorne links am schwarzen Audi A 3 Sportback entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Unfallspuren deuten auf eine Kollision beim Vorbeifahren an dem Audi hin, ein anderer Unfallhergang ist allerdings nicht ausgeschlossen. Der Unfall war am Dienstag, 01. November, zwischen 09.30 und 12.40 Uhr. Der Audi stand ordnungsgemäß geparkt mit der Front nach Niederklein am rechten Fahrbahnrand gegenüber dem Anwesen Niederkleiner Straße 5.

Rauschenberg – Polizei sucht schwarzen Pkw mit Frontschaden

Sämtliche Ermittlungen und Überprüfungen der Zeugenaussagen nach einem Verkehrsunfall blieben bislang erfolglos, sodass die Polizei um sachdienliche Hinwiese bittet. Der Unfall war am Dienstag, 01. November, gegen 08.10 Uhr in der Bahnhofstraße in Rauschenberg. Ein Auto kam von der Straße auf den Fahrbahnteiler ab und hatte dabei ein Verkehrszeichen umgefahren. Nach den Zeugenaussagen und aufgrund gefundener Fahrzeugteile entstand an dem Auto ein sichtbarer Frontschaden. Der Fahrer, ein ca. 50-jähriger, kräftiger Mann mit entweder sehr kurzen Haaren oder Glatze flüchtete vom Unfallort. Der Zeuge war sich sicher, dass es sich um einen schwarzen VW Golf, aufgrund der runden LED-Rücklichter wohl um einen Golf V handelte. An dem Auto seien Kennzeichen mit der Stadtkennung von Marburg, den Mittelbuchstaben VX oder YX in nicht feststehender Reihenfolge und eine dreistellige Zahl montiert gewesen. Wo steht seit Dienstagmorgen ein solcher, schwarzer Pkw, mutmaßlich ein VW Golf, mit einem Frontschaden und einem Kennzeichen, dass passen könnte?

Sachdienliche Hinweise zu diesen Verkehrsunfallfluchten bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Münchhausen – Flucht nach Parkplatzrempler

Die Polizei sucht Zeugen eines Ein- oder Auspark- oder sonstigen Rangiermanövers auf dem Parkplatz des Anwesens Marburger Straße 67, welches zu einer Kollision mit einem weißen Bus/Kleintransporter geführt haben könnte. Der Unfall passierte zwischen 12 Uhr am Freitag und 07 Uhr am Montag 31. Oktober. Durch die Kollision entstand ein vermutlich vierstelliger Schaden auf der Fahrerseite des weißen Transporters. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Fronhausen – Unfall am Baustellenbeginn – Verursacher bekannte – Betroffener Lastwagenfahrer gesucht

Wahrscheinlich hat der betroffene Lastwagenfahrer die Kollision nicht bemerkt, denn der Pkw stieß beim Fahrstreifenwechsel mit dem Anhänger des Lastwagens zusammen.

Der Unfall war am Montag, 31. Oktober, gegen 10.40 Uhr, auf der B 3 auf der Strecke von Marburg nach Gießen, kurz hinter Fronhausen wo die beiden Fahrstreifen aufgrund einer beginnenden Baustelle auf nur noch einen Fahrstreifen zusammengeführt werden. Beim Fahrstreifenwechsel vom endenden linken auf den rechten Fahrstreifen kam es zur Berührung zwischen dem schwarzen VW Golf und dem Lkw-Anhänger. An dem Golf entstand ein wohl vierstelliger Schaden an der Beifahrerseite. Die 81 Jahre alte Fahrerin blieb unverletzt. Sie konnte lediglich beschreiben, dass es sich um einen hellblauen Anhänger handelte. Weder zu Aufschriften noch zum Kennzeichen konnte sie etwas sagen. Der betroffene Lastwagenfahrer wird gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.