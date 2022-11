Gemeinsame Kontrollnacht am vergangenen Wochenende in Gießen und Umgebung – Zusammenwirken von Gießener und Frankfurter Spezialisten

Gießen/Landkreis Gießen: In der Nacht zum Sonntag (29./30.10.22) führte die Kontrollgruppe der Polizeidirektion Gießen mehrere Kontrollen durch. Im Fokus der Maßnahmen standen in dieser Nacht die rücksichtslosen „Autoposer“ und Raser. Die Aktion wurde durch Beamte der Gießener Arbeitsgruppe Tuner / Poser und durch die „Kontrolleinheit Autoposer Raser Tuner“ (KART) des benachbarten Polizeipräsidiums Frankfurt am Main unterstützt. Ziel der gemeinsamen Kontrollen war es auch, die vorhandene umfangreiche Erfahrung auf diesem Gebiet auszutauschen. Ab ca. 18.30 Uhr erfolgten mobile zivile Verkehrskontrollen im Gießener Stadtgebiet.

Bereits direkt zu Beginn erfolgte die Sicherstellung eines AUDI A6 auf dem Gießener Anlagenring. bei welchem die Endschalldämpfer der Abgasanlage herausgeschnitten und durch einfache Rohre ersetzt wurden. Gleiches Bild zeigte sich auch im weiteren Verlauf des Abends bei einer Mercedes S-Klasse, die im Ortskern von Lollar kontrolliert worden war. Auch hier wurden die Endschalldämpfer der Abgasanlage entfernt und durch Rohre ersetzt (siehe Foto), sodass sich das Standgeräusches auf knapp 100 db(A) erhöhte, was letztendlich zur Sicherstellung des Fahrzeugs führte. Gegen Mitternacht wurden ein BMW 340i und ein Golf 7R im Gießener Stadtgebiet überprüft. Der BMW hatte die Endschalldämpfer verändert, während der Golf Spitzenreiter des Abends war. Die manipulierten Abgasanlagen zeigten Werte von über 100 Dezibel an. Bei dem Golf 7R erhärtete sich zudem noch der Verdacht eines manipulierten Motorsteuergerätes, welches den Golf mit lauten Knallgeräuschen während der Fahrt beeinflusst. Hier bedarf es im Rahmen der Begutachtung noch dem Auslesen der gesamten Fahrzeugsoftware.

Am Ende der Kontrollen, am frühen Sonntagmorgen, konnten insgesamt elf Fahrzeuge verzeichnet werden, bei denen aufgrund technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war. Fünf Fahrzeuge davon wurden aufgrund unzulässiger Abgasanlagen zum Zwecke einer nachträglichen Begutachtung sichergestellt.

Gießen: Fahrraddiebstahl in der Lindengasse

Aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Lindengasse haben Unbekannte ein Fitnessbike der Marke Canyon entwendet. Die Unbekannten waren zwischen 25.10.22 und 01.11.22 offenbar unbemerkt in den Kellerraum eingedrungen und entwendeten aus einer Box das Rad, Modell Roadlite, Farbe „neonblau“. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Fahrraddiebstahl „Am Zollstock“

Aus einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Zollstock haben Unbekannte am Dienstagnachmittag ein Fahrrad entwendet. Die Unbekannten hatten offenbar unbemerkt den Keller des Mehrfamilienhauses betreten und holten sich von dort ein Cross-Bike der Marke Scott im Wert von fast 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen

Am Brandplatz ging der Gießener Polizei ein mutmaßlicher Fahrraddieb ins Netz. Wachpolizisten hatten den verdächtigen Mann am späten Dienstagvormittag überprüft. Es stellte sich heraus, dass der 41 – Jährige aus dem Landkreis Gießen offenbar mit einem Seitenschneider das Schloss eines Fahrrades durchtrennt hatte und ein Fahrrad stehlen wollte. Bei der Durchsuchung des Verächtigen fanden die Beamten dann auch ein Klappmesser. Gegen ihn wird nun wegen des schweren Diebstahls ermittelt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: An 14 Spinden gehebelt – Verdächtiger flüchtet

Offenbar einen Ring hat ein Unbekannter am Dienstagnachmittag aus einem Fitnesscenter im Schiffenberger Weg mitgehen lassen. Der Täter hatte sich wohl in das Gebäude begeben, um dort insgesamt 14 Spinde aufzubrechen. Eine Zeugin konnte den mutmaßlichen Dieb beschreiben. Er soll einen dunklen Teint haben und 45 bis 50 Jahre alt sein. Zudem soll er dunkles volles Haar haben und ca. 175 bis 180 Zentimeter groß sein. Auffällig an dem Mann sei, so die Zeugen, sei sein gepflegtes Äußeres und „bürotypische Kleidung“ gewesen. Mitgeführt habe er eine große dunkle Sporttasche. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

In der Schützenstraße haben Unbekannte zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen versucht, in einen Lebensmittelmarkt in der Schützenstraße einzubrechen. Die Diebe hatten vergeblich an einer Tür gehebelt und verschwanden wieder nach dem Versuch. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Abgelenkt und bestohlen

An einer Haltestelle am Marktplatz wurde ein 17 – Jähriger am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, offenbar gezielt abgelenkt und bestohlen. Der Unbekannte, der einen schwarzen Ledergeldbeutel mit Bargeld und verschiedenen Karten entwendet, soll 35 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter groß und schlank sein. Auffällig an ihm soll sein ungepflegtes Äußeres (fehlende Zähne) und sein ungepflegter Bart sein. Der Dieb soll eine schwarze Jacke und einen schwarzen Nike-Rucksack getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Offenbar mit Tritten traktiert

Nach einem Streit zwischen einem 18 -und einem 20 – Jährigen eskalierte das Ganze. Die beiden jungen Männer gerieten am vergangen Samstag, gegen 01.00 Uhr, in der Ludwigstraße aneinander. Offenbar fiel der 20 – Jährige in der Folge auf den Boden. Der 18 – Jährige trat dann, so die bisherigen Ermittlungen, mehrfach gegen den Kopf seines am Boden liegenden Widersachers. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Laptop wieder da, Führerschein weg

Auf der Suche nach seinem Laptop ist ein offenbar angetrunkener 31 – Jähriger am Mittwoch, gegen 03.30 Uhr, in sein Auto gestiegen. Der Mann wurde durch eine Streife in der Bleichstraße jedoch wenig später kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er zu tief ins Glas geschaut hatte. Der Wert des Alkoholgerätes lag bei 1,25 Promille. Der Mann musste mit zur Blutentnahme und musste zudem seinen Führerschein bei der Polizei lassen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen fuhren die Beamten mit dem 31 – Jährigen nochmals in die Innenstadt und suchten an einem Vorplatz nach dem Gerät. Tatsächlich wurden die Polizisten fündig und händigten das Gerät an den Eigentümer aus.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfallflucht im Kiesweg

4.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines BMW nach einer Unfallflucht von Montag (24.Oktober) im Kiesweg in Wieseck. Ein Unbekannter beschädigte zwischen 5.45 Uhr und 16.15 Uhr einen in Höhe der Hausnummer 3 geparkten blauen X3 im Frontbereich. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: BMW touchiert

Ein bislang Unbekannter befuhr am Mittwoch (02.November) zwischen 9.40 Uhr und 11.00 Uhr den Wartweg und beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Als der Besitzer zu seinem schwarzen 5er zurückkam, war dieser am hinteren, linken Kotflügel beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lollar: Auf Parkplatz BMW angefahren

2.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines BMW nach einer Unfallflucht am Samstag (29.Oktober) gegen 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße „Rothweg“. Als der Besitzer zu seinem weißen BMW 118 zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

B457/Lich: Bremsvorgang nicht bemerkt

Am Dienstag (01.November) gegen 16.00 Uhr befuhren eine 29-jährige Frau aus Hungen in einem Nissan und ein 52-Jähriger in einem Ford hintereinander die Bundesstraße 457 von Lich in Richtung Hungen. Als die Hungenerin abbremste, bemerkte der Ford-Fahrer den Bremsvorgang offenbar zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Dabei verletzte sich die 29-Jährige leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Buseck: Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Ein 58-jähriger Radfahrer aus Buseck befuhr am Dienstag (01.November) gegen 20.25 Uhr die Landstraße 3126 in Richtung Rabenau. Ein 46-jähriger Mann aus Rabenau in einem Skoda fuhr vor den Radler und bremste ohne erkennbaren Grund. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf den Skoda auf und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Fernwald: Von der Fahrbahn abgekommen

Dienstagmorgen (01.Novemer) gegen 08.50 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter rückwärts den Embachweg in Albach. In Höhe der Hausnummer 5 kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Grundstücksmauer und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einer 61-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 1.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B457/Lich: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Mittwochnacht (02.November) gegen 3.30 Uhr befuhr ein 37-Jähriger in einem Opel die Bundesstraße 457 in Richtung Gießen. Der Opel-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über den dortigen Kreisel und prallte in die Schutzplanke. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Abbiegestreifen zum Stehen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Die alarmierten Ordnungshüter bemerkten Alkoholgeruch bei dem 37-Jährigen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest pustete er 1,57 Promille. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 15.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Beim Abbiegen Radlerin angefahren

Eine 83-jährige Frau in einem Audi beabsichtigte am Mittwoch (02.November) gegen 8.40 Uhr von der Straße „Nahrungsberg“ nach links in die Alferd-Bock-Straße abzubiegen. Vermutlich nahm die Audi-Fahrerin die Kurve zu eng und stieß mit einer 29-jährigen Radfahrerin zusammen, die in der Alfred-Bock-Straße wartete um in den Schiffenberger Weg abzubiegen. Dabei verletzte sich die Radlerin leicht. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.