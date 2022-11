Hoher Sachschaden bei Einbruch in Bürogebäude: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel-Waldau: Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch in ein Bürogebäude und eine Lagerhalle in der Otto-Hahn-Straße in Kassel-Waldau eingebrochen. Mit ihrem brachialen Vorgehen richteten sie einen hohen Sachschaden an, der sich auf mindestens 10.000 Euro beläuft. Die Kasseler Kripo sucht nach Zeugen, die Verdächtiges im Bereich des Tatorts beobachtet haben oder Täterhinweise geben können.

Ein Mitarbeiter einer der beiden betroffenen Firmen hatte den Einbruch am heutigen Morgen gegen 6 Uhr bemerkt und die Polizei gerufen. Wann genau die Täter in der Nacht zugeschlagen haben, ist bislang nicht geklärt. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Einbrecher zwei Türen aufgehebelt und sich so Zutritt zu der Lagerhalle und dem angrenzenden Bürogebäude verschafft. Auf ihrem Beutezug brachen sie zahlreiche Innentüren auf drei Stockwerken auf und richteten dadurch den hohen Schaden an. Mit erbeutetem Bargeld, Laptops und Mobiltelefonen flüchteten die Täter letztlich in unbekannte Richtung.

Wer den zuständigen Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Unbekannter soll versucht haben Jungen ins Fahrzeug zu ziehen: Ältere Dame mit Rollator als Zeugin gesucht

Kassel-Bettenhausen: Da die bisherigen Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo in einem Fall von versuchter Freiheitsberaubung und Nötigung noch nicht zur Aufklärung führen konnten, wenden sich die Ermittler nun mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Der Fall soll sich nach Angaben des elfjährigen Opfers am Dienstag, dem 18. Oktober, gegen 15:45 Uhr im Steinbruchweg in Kassel-Bettenhausen ereignet haben. Weiterhelfen könnte eine grau gekleidete ältere Dame mit Rollator, die sich wie nun durch die Ermittlungen bekannt wurde in direkter Nähe aufgehalten haben soll und eine wichtige Zeugin sein könnte.

Der elfjährige Junge aus Kassel schilderte den aufnehmenden Polizisten, dass er an diesem Dienstagnachmittag an der Haltestelle „Steinbruchweg“ aus dem Bus gestiegen war. Auf seinem Nachhauseweg soll dann ein weißer Transporter neben ihm gehalten haben, aus dem ein unbekannter Mann ausgestiegen sei. Dieser habe ihn am Arm gepackt und soll versucht haben, ihn in das Fahrzeug zu ziehen. Wie der Elfjährige schilderte, habe er sich dagegen zur Wehr gesetzt, sich so befreien können und flüchtete anschließend nach Hause. Dort vertraute er sich seiner Mutter an, die den Vorfall bei der Polizei meldete. Eine sofort nach Eingang der Mitteilung eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Von dem mutmaßlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor:

1,89 Meter groß, dunkelhäutig, schwarze Haare (Seiten abrasiert,

oben glatt), schwarze FFP-Maske, schwarze Jacke oder Pullover

der Marke Nike, schwarze Jeans, weiße Sneaker.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Transporter, vermutlich vom Hersteller Fiat, mit GÖ-Kennzeichen für Göttingen mit einem gelben Duftbaum im Führerhaus gehandelt haben.

Die mögliche Zeugin sowie weitere Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des Falls geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kassel unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Waldeck-Frankenberg Brand in einem Einfamilienhaus in Sachsenhausen

Am heutigen Mittwochmorgen kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Luisenstraße in Sachsenhausen. Das Feuer war gegen 03:20 Uhr im ersten Stockwerk ausgebrochen. Beim Eintreffen der eingesetzten Streife der Polizeistation Korbach wurde die 80-jährige Bewohnerin von der Feuerwehr, mittels einer Drehleiter, unverletzt aus dem Haus gerettet. Weitere Personen befanden sich nicht in dem Gebäude. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Sachsenhausen, Höringhausen und eine Drehleiter aus Korbach im Einsatz. Der Sachschaden durch den Brand im ersten Stockwerk beläuft sich nach bisherigen Schätzungen auf etwa 70.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei in Korbach geführt.