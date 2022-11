Verkehrsunfall mit Fußgänger

Fulda. Ein 25-jähriger Fußgänger aus Bad Salzschlirf wurde bei einem Unfall am Dienstag (01.11.) leicht verletzt. Ein 88-jähriger Nissan-Fahrer befuhr gegen 10.10 Uhr den Heinrich-von-Bibra-Platz aus Richtung Lindenstraße kommend in Fahrtrichtung Magdeburger Straße und wollte nach rechts auf die Kurfürstenstraße in Richtung Bahnhof Fulda abbiegen. Hierbei kam es auf der dortigen Fußgängerfurt über die Kurfürstenstraße zu einer leichten Kollision mit dem 25-jährigen Fußgänger, welcher sein Fahrrad aus Richtung Bahnunterführung kommend über die Fußgängerfurt schob. Der 25-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Polizeistation Fulda

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht am Haselsee in Hünfeld gesucht

Hünfeld. Am Freitag (28.10.), zwischen 14 Uhr und 15 Uhr, parkte eine 72-jährige Fahrzeugführerin aus Hünfeld ihren Pkw auf dem Parkplatz des Haselsees unweit der dortigen Toilettenanlagen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stelle die Fahrzeugführerin frische Beschädigungen an der hinteren Stoßstange fest. Der bislang unbekannte Verursacher hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580, jede andere Polizeidienststelle, oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Dienstag (01.11.), gegen 6:55 Uhr, befuhren eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Bebra und eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege in dieser Reihenfolge die B 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda auf dem rechten von zwei vorhandenen Geradeausfahrstreifen. An der Einmündung zur Carl-Benz-Straße musste die Fahrerin aus Bebra verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte die Pkw-Fahrerin aus Eschwege zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die 20-jährige Fahrerin leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Handtaschendiebstahl

Alsfeld. Am Sonntag (30.10.) stahlen Unbekannte eine Handtasche aus einem VW Touareg. In der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr war das Auto auf einem Parkplatz im Bereich der Straße „An der Hessenhalle“ abgestellt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw beschädigt

Rotenburg. Unbekannte Täter sprühten derzeitigen Erkenntnissen nach zwischen Montag (31.10.), 12 Uhr, und Dienstag (01.11.), 9 Uhr, Bauschaum in den Auspuff eines grauen Ford Focus. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt an der Straße „Schwalbenweg“ geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Große Mengen Kupferkabel gestohlen

Philippsthal. Indem sie ein Kettenschloss an einem Zufahrtstor gewaltsam aufbrachen, verschafften sich unbekannte Täter zwischen Samstag (29.10.) und Montag (31.10.) unerlaubt Zutritt zu einem Werksgelände, das sich in der Verlängerung des Breitzbacher Weges / „Im Ochsengraben“ befindet. Dort entwendeten sie etwa 20 Tonnen Kupferkabel, mehrere Holzkabeltrommeln sowie Europaletten im Wert von rund 250.000 Euro.

Für den Abtransport des Diebesgutes wurde möglicherweise ein Lkw oder Sattelzug verwendet. Zudem wäre es möglich, dass die Täter entsprechende Arbeitskleidung getragen haben, um auf dem Gelände nicht aufzufallen. Personen, die zum Tatzeitpunkt oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baumaschine entwendet

Kirchheim. In der Straße „Am Bahnhof“ entwendeten Unbekannte zwischen Montagabend (31.10.) und Dienstagmorgen (01.11.) einen Mini-Radlader von einer Baustelle. Die Maschine konnte später in der Wald- und Feldgemarkung von Niederaula wieder aufgefunden werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter entwendet

Bad Hersfeld. Aus einem Hof in der Bismarckstraße entwendeten Unbekannte am Dienstag (01.11.), zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr, einen E-Scooter mit dem Kennzeichen 403 XPE im Wert von 870 Euro. Der schwarze Kickscooter des Herstellers „VMAX“ war mittels Schloss gesichert. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Niederaula. Ein Einfamilienhaus im Steigerweg war Dienstagabend (01.11.), zwischen 20.15 Uhr und 21.10 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Langfinger hebelten gewaltsam die Terrassentür des Wohnhauses auf und entwendeten aus dem Inneren eine Geldbörse mit Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt und hinterließen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Reifen beschädigt

Fulda. Unbekannte zerstachen zwischen Montagabend (31.10.) und Dienstagmittag (01.11.) in der Straße „Am Rain“ im Stadtteil Edelzell den linken hinteren Reifen eines grauen Audi E-tron. Das Auto parkte am Straßenrand. Es entstand circa 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse gestohlen

Fulda. Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Straße „Andreasberg“ stahlen Unbekannte am Montagnachmittag (31.10.) eine Geldbörse aus einem braunen Mazda. Die 47-jährige Fahrerin des Autos reinigte zwischen 14.30 Uhr und 15.15 Uhr ihr Fahrzeug im Bereich der Staubsaugeranlage. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde in der Zwischenzeit von einer unbekannte Person durch die offenstehende Beifahrertür die Geldbörse aus der Handtasche der Fuldaerin gestohlen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise, insbesondere zu einem weißen älteren Kleinwagen der in dieser Zeit neben dem Mazda parkte. Der Fahrer soll männlich, circa 180 cm groß, schlanker Statur gewesen sein. Er hatte grau-blonde Haare und trug eine cremefarbene Jacke sowie eine Jeanshose. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. In der Heidelsteinstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (01.11.) beide amtlichen Kennzeichen FD-T 2704 von einem schwarzen Seat Tarraco. Das Auto parkte am Straßenrand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de