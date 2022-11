Straßenraub in Innenstadt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 31.10.2022 gegen 18:00 Uhr, wurde im Bereich Ludwigsstraße/Kaiser-Wilhelm-Straße ein 35-Jähriger ausgeraubt. Der Mann war zu Fuß unterwegs, als er unvermittelt einen Schlag gegen den Hinterkopf verspürte, durch welchen er vorübergehend das Bewusstsein verlor. Als er wieder zu sich kam, befand sich eine nicht bekannte Passantin bei ihm, welche ihm von der Straße aufhalf.

Bei einer Überprüfung bemerkte er, dass ihm Bargeld sowie sein Mobiltelefon gestohlen wurden. Im Anschluss fuhr der Geschädigte selbstständig in ein umliegendes Krankenhaus, durch welches die Polizei erst mit großem zeitlichen Verzug über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt wurde.

Es werden nun Zeugen gesucht, welche die Tat beobachtet haben. Insbesondere die Passantin welche dem Mann half, wird darum gebeten Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der

Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Mehrere Autos beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In der Nacht vom 31.10.2022 auf den 01.11.2022 wurden in der Anilin- und der Blücherstraße zwei geparkte Autos beschädigt. In der Anilinstraße wurde an einem Kia Stonic ein Außenspiegel abgeschlagen oder abgetreten. In der Blücherstraße wurde ein Peugeot 3008 von Unbekannten verkratzt.

Durch die Taten entstand ein Gesamtschaden von rund 2.500 Euro. Aufgrund der räumlichen Nähe ist ein Tatzusammenhang nicht auszuschließen. Es werden nun Zeugen gesucht, welche die Taten wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Täter geben können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag den 01.11.2022 gegen 05:30 Uhr, befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Transporter die Carl-Bosch-Straße in Fahrtrichtung Ludwigshafen-Oppau. Er missachtete den Vorrang eines entgegenkommenden Fahrradfahrers beim Rechtsabbiegen auf ein Firmengelände.

Der 36-jährige Fahrradfahrer stürzte durch den Zusammenstoß. Er wurde leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Den Fahrer des Transporters erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Zusammenstoß zwischen Radfahrern – 2 Verletzte

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag den 01.11.2022, gegen 16:25 Uhr, befuhr eine 77-jährige Radfahrerin die Verlängerung der Bliesstraße in Richtung Volkerstraße. Auf Höhe des dortigen Spielplatzes kam es zum Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und einem entgegenkommenden, 8-jährigen Radfahrer.

Beide wurden leicht verletzt, für den 8-Jährigen wurde ein Krankenwagen verständigt. Im Anschluss wurde seine Mutter informiert, welche vor Ort kam und sich um ihren Sohn kümmerte.

Auto getunt – Betriebserlaubnis erloschen

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 01.11.2022 gegen 10:45 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der PI Ludwigshafen 2 ein Auto auf, an welchem augenscheinlich technische Veränderungen vorgenommen wurden. Der 27-jährige Fahrer wurde daraufhin in der Langgartenstraße kontrolliert. Hierbei konnten die Polizeikräfte feststellen, dass das nachgerüstete Fahrwerk nicht ordnungsgemäß durch eine Kfz-Prüfstelle abgenommen und eingetragen wurde. Da die Betriebserlaubnis des Autos erloschen ist, wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt.

Worauf sollte ich achten, wenn ich mein Auto “tunen” will?

Die richtigen Ansprechpartner sind die Kfz-Prüfstellen. Dort können Sie Änderungen an Fahrzeugen überprüfen und auch abnehmen lassen. Ein Ratgeber für das Handschuhfach wie z.B. “Ratgeber für sicheres Tuning-Aus der Szene für die Szene” (gefördert durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) kann im Internet kostenlos heruntergeladen werden.

Hierin kann detailliert nachgelesen werden, worauf bei Umbauten zu achten ist und welche erlaubt sind. Weitere Infos gibt es auch unter www.tune-it-safe.de.

Straßenverkehrsgefährdung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend 01.11.2022 gegen 22:15 Uhr, beschädigte ein 52-jähriger Autofahrer ein Hindernis auf einem Supermarktparkplatz und fuhr im Anschluss mehrfach auf der Hauptstraße in Ludwigshafen auf den Gegenfahrstreifen. Ob es hierbei zu Gefährdungen kam ist noch unklar. Schließlich fuhr der Fahrer in eine Hofeinfahrt der Hauptstraße und konnte dort durch Polizeikräfte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der Fahrer war augenscheinlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Dem 52-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Es wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch den 52-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel.: 0621/963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 31.10.2022, 20:00 Uhr bis 01.11.2022, 09:10 Uhr ereignete sich in der Hochfeldstraße, kurz vor der Einmündung Königsbacher Straße in Ludwigshafen eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer fuhr auf der Hochfeldstraße, in Fahrtrichtung Maudacher Straße und kam aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort beschädigte er einen schwarzen Audi, sowie einen weißen Mercedes-Benz. Im Anschluss flüchtete er von der Unfallstelle. Es entstanden Schäden in Höhe von ca. 4.000 EUR.

Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder Fahrer geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Unfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend 01.11.2022 gegen 21:30 Uhr stürzte in der Rheingönheimer Straße in Ludwigshafen ein 20-jähriger mit seinem Mofa-Roller aus bislang ungeklärten Gründen. Der Fahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfall LKW A61 AK Frankenthal

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(FB) – Am Mittwoch 02.11.2022 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 07:41 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die A61 gerufen. Hierbei handelte es sich um einen umgestürzten mit Mischmüll beladenen LKW.

Der leicht verletze Fahrer des LKW konnte sein Fahrzeug eigenständig verlassen und wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Durch den Unfallhergang wurde der Müll über eine Auf- und Abfahrt verteilt, dadurch kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz bis zum Eintreffen des Bergungsunternehmens sicher.

Insgesamt waren 4 Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie die Polizei im Einsatz.

Wechsel in der Leitung der Polizeidirektion Ludwigshafen und der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 02.11.2022 wurde der bisherige Leiter der Polizeidirektion Ludwigshafen, Polizeidirektor Ulrich Koch, von Polizeipräsident Georg Litz verabschiedet. Ihm wurde zum 01.11.2022 im Ministerium des Innern und für Sport in Mainz die stellvertretende Leitung des Referates Personal der Polizei übertragen.

Ulrich Koch wurde 1992 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt. Nachdem er im Jahr 2000 in den gehobenen Polizeidienst aufstieg, war er in verschiedenen Funktionen im Polizeipräsidium Mainz tätig. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst war er zunächst ab 2008 Leiter der Polizeiinspektionen Ingelheim und darauffolgend in Worms.

Danach leitete der 49-Jährige an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz das Fortbildungsgebiet “Führung und Zusammenarbeit” und war stellvertretender Leiter der Abteilung Fortbildung. Ab 2017 wurde Ulrich Koch im Ministerium des Innern und für Sport in Mainz Referent für Aus- und Fortbildung und den polizeilichen Datenschutz eingesetzt. Im März 2021 übertrug man ihm die Leitung der Polizeidirektion Ludwigshafen.

Ebenfalls wurde der bisherige Leiter der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Polizeidirektor Uwe Giertzsch, von Polizeipräsident Georg Litz aus seinem Amt verabschiedet und gleichzeitig mit der Leitung der Polizeidirektion Ludwigshafen beauftragt.

Uwe Giertzsch wurde 1981 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt. Nachdem er im Jahr 1991 in den gehobenen Polizeidienst aufstieg, war er in verschiedenen Funktionen im Polizeipräsidium Rheinpfalz tätig. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst war er zunächst ab 2000 im Ministerium des Innern und für Sport in Mainz im Lagezentrum eingesetzt.

Danach wurden dem 60-jährigen Uwe Giertzsch die Leitungen der Polizeiinspektionen Kaiserslautern 1 und anschließend Speyer übertragen. Seit 2016 war er Leiter der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 und zugleich stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Ludwigshafen.

Gleichzeitig wurde der neue Leiter der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 und stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Ludwigshafen, Polizeioberrat Marco Weißgerber, von Polizeipräsident Georg Litz offiziell in sein Amt eingeführt

Marco Weißgerber wurde 2002 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und war anschließend in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei und im Polizeipräsidium Rheinpfalz tätig.

Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst war der 40-Jährige zunächst seit 2015 Dozent an der Hochschule der Polizei in Rheinland-Pfalz. Im Oktober 2018 übertrug man ihm die Leitung der Polizeiinspektion Landau.

Polizeipräsident Georg Litz bedankte sich bei Ulrich Koch und Uwe Giertzsch für die geleistete Arbeit und wünschte ihnen und Marco Weißgerber viel Erfolg in ihren neuen Funktionen.

Der Polizeidirektion Ludwigshafen sind neben dem gemeinsamen Sachgebiet Jugend (JuReLu) die Polizeiinspektionen Ludwigshafen 1 und 2 mit der Polizeiwache Oggersheim, die Polizeiinspektion Frankenthal mit der Polizeiwache Maxdorf und die Polizeiinspektionen in Schifferstadt und Speyer nachgeordnet. Der Dienstbezirk der Polizeidirektion Ludwigshafen umfasst die kreisfreien Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer sowie den Rhein-Pfalz-Kreis.

Der Dienstbezirk der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 erstreckt sich auf einen großen Teil der Stadt Ludwigshafen mit den Stadtteilen Mitte, Süd, Mundenheim, Maudach, Rheingönheim und Gartenstadt.