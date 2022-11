Versuchter Straßenraub zur Nachtzeit

Speyer (ots) – Gegen 01 Uhr ging ein 23-Jähriger vom Postplatz aus die Bahnhofstraße entlang und wurde von einem Mann angesprochen, der ihn zunächst in ein Gespräch verwickelte und mit ihm in Richtung des Bahnhofes ging. Auf Höhe des Adenauerparks schubste der Mann den 23-Jährigen in ein Gebüsch, schlug auf ihn ein und tastete ihn nach Wertsachen ab.

Der 23-Jährige schaffte es allerdings, sich loszureißen und rannte davon. Er trug infolge der Tat Schürfwunden am Bauch davon. Der Täter flüchtete zu Fuß ohne Beute.

Die polizeilichen Ermittlungen führten unmittelbar zur Ermittlung eines 44-jährigen Mannes. Polizeikräfte trafen ihn an und stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von 0,49 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen versuchten Raubes.

Absolut fahruntüchtiger Mann fährt unversteuert

Speyer (ots) – Am 01.11.2022 gegen 22:15 Uhr unterzogen Polizeibeamte einen 50-jährigen PKW-Fahrer im Closweg einer Verkehrskontrolle und stellten bei ihm starken Alkoholgeruch sowie deutliche Einschränkungen der motorischen Fähigkeiten fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 3,12 Promille.

Folglich erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Polizeibeamte veranlassten eine Blutentnahme bei ihm und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Der PKW des Beschuldigten war ebenfalls zu beanstanden: Das Fahrzeug ist im Ausland zugelassen, obwohl der Beschuldigte seit etlichen Jahren in Deutschland lebt. Fahrzeuge mit regelmäßigem Standort im Inland müssen jedoch in Deutschland zugelassen und versteuert werden.

Da dies im vorliegenden Fall nicht erfolgt ist, besteht zusätzlich der Verdacht einer Straftat nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz, der an die zuständige Verfolgungsbehörde abgegeben wird.

Diebstahl lohnt sich nicht

Speyer (ots) – Am 30.10.2022 aß ein 17-Jähriger im Außenbereich eines Schnellrestaurants in der Wormser Landstraße und beließ dabei seinen Motorradhelm im Wert von ca. 300 Euro im Innenbereich. Zunächst unbekannte Täter entwendeten den Helm.

Wenig später bot ein Mann aus Speyer allerdings auf einer Internet-Verkaufsplattform einen übereinstimmenden Helm an. Der Verkauf wurde ihm zum Verhängnis, da Polizeibeamte bei einem terminierten Verkaufstermin intervenierten und den Helm beschlagnahmten. Es handelte sich um den entwendeten Helm des 17-Jährigen, was der 23-jährige Tatverdächtige einräumte.

Schadensträchtiger Einbruch in Kita und versuchter Einbruch in Schule im Mausbergweg

Speyer (ots) – Am 01.11.2022 um stellten Zeugen ein aufgehebeltes und stark beschädigtes Fenster einer Kindertagesstätte im Mausbergweg und somit einen kürzlich begangenen Einbruch fest. Der genaue Tatzeitraum steht noch nicht fest. Die unbekannten Täter gelangten durch das Fenster ins Innere, hebelten einen Schrank auf und flexten einen Tresor auf.

Weiterhin öffneten sie weitere Behältnisse gewaltsam und zerstörten ohne erkennbaren Nutzen diverse elektronische Geräte. Der Sachschaden liegt insgesamt bei ca. 4.000 Euro. Der Wert des Diebesgutes steht noch nicht fest.

Die unbekannten Täter beschädigten weiterhin zwei Fensterelemente des benachbarten Schulgebäudes und verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Es gelang ihnen aber nicht, in die Schule einzudringen.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu Tatverdächtigen machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.