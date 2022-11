Landau: Die Polizei-News

Sicherstellung eines Pedelec (siehe Foto)

Landau (ots) – Am 02.11.2022 gegen 02:30 Uhr wurde im Rahmen einer Personenkontrolle ein Pedelec der Marke Fischer sichergestellt. Die Polizeiinspektion Landau sucht nun nach dem rechtmäßigen Besitzer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen am Straßenverkehr teilgenommen

Landau (ots) – In den frühen Morgenstunden des 02.11.2022, gegen 00:15 Uhr, wurde die Fahrerin eines VW Golf in der Straße Jostweg in Landau durch Beamte hiesiger Polizeiinspektion Landau kontrolliert. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnte Alkoholgeruch ausgehend von der Fahrerin festgestellt werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,26 Promille. Da die Fahrerin auch Drogen spezifische Auffallerscheinungen zeigte, wurde auf freiwilliger Basis ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Kokain. Der Fahrerin wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

Roller aufgebrochen und entwendet

Offenbach an der Queich (ots) – Zwischen dem 31.10.2022, 23:00 Uhr und dem 01.11.2022, 04:30 Uhr wurde in der Brüsseler Straße in Offenbach an der Queich ein ordnungsgemäß verschlossen abgestellter Roller entwendet. Der Geschädigte fand sein Gefährt schließlich ca. 500 Meter vom Wohnanwesen entfernt im Grünstreifen.

An diesem waren die Frontverkleidung aufgebrochen, beide Spiegel demontiert und die Kennzeichenhalterung samt Kennzeichen abgerissen worden. Letzteres wurde bei der Tatausführung sodann entwendet. Sachdienliche Hinweise zu diesem Ereignis nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunken Verkehrsunfall verursacht und anschließend geflüchtet

Landau (ots) – Durch eine Zeugin konnte am 01.11.2022 um 18:58 Uhr auf der L512 in Landau in der Pfalz beobachtet werden, wie ein PKW-Fahrer im Rahmen eines Wendemanövers gegen ein Verkehrsschild prallte, dieses beschädigte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Da durch die Zeugin das Kennzeichen des unfallflüchtigen Fahrzeugs abgelesen werden konnte, wurde die Halteranschrift angefahren. Vor Ort konnte der 45-jährige Fahrzeugführer angetroffen werden. Bei diesem konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde im Rahmen des Verfahrens sichergestellt.

Heckscheibe eingeschlagen – Zeugen gesucht

Birkenhördt (ots) – In der Nacht vom 31.10.22 auf den 01.11.22, wurde in der Schwarzerdstraße an einem Pkw Dacia Duster die Heckscheibe eingeschlagen und ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro angerichtet.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.