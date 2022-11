Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall tödlich verletzt

Harthausen (ots) – Am Dienstag 01.11.2022 um 13:10 Uhr, kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 77-jährigen Fahrradfahrers und eines 60-jährigen PKW-Fahrers. Hierbei missachtete der 60-Jährige an der Einmündung Speyerer Straße/Schwegenheimer Straße, die Vorfahrt des 77-jährigen Fahrradfahrer, der zum Unfallzeitpunkt auf der Schwegenheimer Straße aus Richtung Dudenhofen fuhr.

Beide Verkehrsteilnehmer kollidierten im Einmündungsbereich. Der schwer verletzte 77-Jährige kam anschließend in ein Krankenhaus, wo er Mittwoch 02.11.2022 aufgrund seiner Verletzungen verstarb.

Die Polizei Speyer sucht weitere Verkehrsunfallzeugen und insbesondere Hinweise zu einem Fahrzeugführer, der unmittelbar vor dem Fahrradfahrer fuhr. Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kind angefahren und geflüchtet

Neuhofen (ots) – Beim Überholen einer Gruppe von Fahrradfahrern touchierte ein bisher unbekannter Motorradfahrer am Dienstagabend in der Jahnstraße das Fahrrad eines 11-jährigen aus Neuhofen, sodass dieser zu Fall kam. Nach ersten Erkenntnissen hatte das Kind zum Unfallzeitpunk eine Fahrtbewegung Richtung Fahrbahnmitte gemacht.

Der 11-jährige, der keinen Fahrradhelm trug, zog sich in Folge des Sturzes mehrere Schürfwunden, unter anderem am Kopf zu. Das Kind wurde im Anschluss zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Ludwigshafener Krankenhaus gebracht.

Der Motorradfahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Vermutlich handelte es sich bei dem Motorrad um einen sogenannten schwarzen “Chopper” mit je einer Tasche rechts und links.

Zeugen, auch der mögliche Unfallverursacher, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizei in Schifferstadt zu wenden.

Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Schifferstadt (ots) – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es bereits am vergangenen Samstagmittag in der Otto-Ditscher-Straße. Nach eigenen Angaben war eine 81-jährige aus Schifferstadt zu Fuß in der Otto-Ditscher-Straße unterwegs. Circa 100 Meter nach einem dortigen Spielplatz kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer.

Hierauf stürzte die Fußgängerin und zog sich eine Fraktur des rechten Handgelenks zu. 3 weitere Fahrradfahrer, die offensichtlich mit dem Unfallverursacher unterwegs waren, hielten an und halfen der gestürzten Frau auf. Daraufhin entfernten sich sowohl der Unfallverursacher als auch die Zeugen von der Unfallörtlichkeit, ohne ihre Daten zu hinterlassen.

Bei dem Unfallverursacher soll es sich um eine 12-15 Jahre alte Person mit dunkelblondem Haar gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizei in Schifferstadt zu wenden.