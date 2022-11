Trunkenheitsfahrt in Worms

Worms (ots) – Am Freitag 23.09.2022, wurde der Polizei Worms gemeldet, dass ein 41-Jähriger in offensichtlich alkoholisiertem Zustand mit seinem Auto von Lampertheim in Richtung Worms losgefahren sei. Er konnte sodann in Worms gesichtet und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest über 1,8 Promille beim Fahrer.

Dem 41-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und ihm droht eine Freiheits- oder Geldstrafe.

Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum Strafverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Kreis Alzey-Worms

Saulheim

Alzey (ots) – Kurz nach Mitternacht des 01.11.2022 wurde von der Polizei in Saulheim eine Kontrollstelle eingerichtet. Aus dem geöffneten Fenster eines angehaltenen Fahrzeuges konnte starker Cannabisgeruch festgestellt werden. Der 37-jährige Fahrzeugführer gab an, keine Drogen konsumiert zu haben. Nach eigenen Angaben habe er lediglich 2 Bier getrunken.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Weiter gab er an, dass er in seinem Fahrzeug eine kleine Menge Cannabis transportieren würde, allerdings gehöre dies einem Freund von ihm.

Auf der Polizeidienststelle wurde dem 37-Jährigen eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde eingezogen. Ein durchgeführter Drogentest verlief negativ, das aufgefundene Cannabis wurde sichergestellt, weiterhin wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.