Halloween-Streich

Mainz (ots) – Wie die Polizei im Laufe des 01.11. und 02.11.2022 feststellte, fielen mehrere Ortsschilder den gruseligen Gestalten der Halloween-Nacht zum Opfer. Hierbei wurden diese zwar nicht beschädigt, aber vertauscht oder gar ganz entfernt. Betroffen sind die Ortschaften: Engelstadt, Bubenheim, Schwabenheim, Stadecken-Elsheim, Sörgenloch, Klein-Winternheim und Groß-Winternheim.

Die zuständigen Stadtverwaltungen und Gemeinden wurden bereits durch die zuständigen Polizeidienststellen informiert und kümmern sich darum, dass die Beschilderung wieder korrekt zugeordnet wird.

Mit E-Scooter gestürzt

Mainz (ots) – Am Montag 31.10.2022 kurz nach 23 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Saulheimer fuhr mit einem E-Scooter an der Malakoff-Terrasse entlang, übersah dabei mehrere Treppenstufen, stürzte und verletzte sich. Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten und riefen einen Krankenwagen.

Der 50-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus gebracht und dort weiter versorgt. Da der Mann mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Mainz-Bingen

Einbruch in Nieder-Olm

Nieder-Olm (ots) – In der Königsberger Straße in Nieder-Olm kam es am vergangenen Montagnachmittag zu einem Einbruchsdiebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zwischen 15 und 20 Uhr Zutritt zum Garten des Einfamilienhauses und gingen über die Terrasse zu einem Fenster des Hauses.

Um hineinzugelangen, hebelten die Täter dieses gewaltsam auf und entwendeten Bargeld, Schmuck und mehrere hochwertige Laptops. Anschließend konnten die Täter unerkannt fliehen.

Die Kriminalpolizei konnte am Tatort Spuren sichern und hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Urkundenfälschung

Bingen (ots) – Im Rahmen einer am Dienstag 01.11.2022 gegen 21:00 Uhr durchgeführten Verkehrskontrolle in der Berlinstraße, stellten Beamte der PI Bingen fest, dass auf dem kontrollierten Fahrzeug Kennzeichen angebracht waren, die eigentlich auf ein anderes Fahrzeug zugelassen sind. Das in der Kontrolle befindliche Fahrzeug war eigentlich nicht zum Verkehr zugelassen.

Bei der Konfrontation des 31-jährigen Fahrers, räumte dieser ein, die Kennzeichen von seinem anderen (ordnungsgemäß zugelassenen) Fahrzeug ab- und auf das nun kontrollierte Fahrzeug montiert zu haben um dieses kurzerhand zu Überführen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Darüber hinaus stellt eine solche widerrechtliche Fahrt einen Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz dar.

Verspätetes Halloween

Bodenheim (ots) – Etwas zu spät hat ein 13-Jähriger aus Bodenheim Halloween gefeiert. Mit einer Sturmhaube und Spielzeugpistole ausgestattet klingelte der 13-Jährige am Dienstag 01.11.2022 an Häusern und fragte nach Süßigkeiten. Als er durch die Funkstreife der Oppenheimer Polizei kontrolliert wurde, hatte er seine Verkleidung und die Spielzeugpistole bereits abgelegt.

Durch die Polizisten wurde ihm erklärt, was sein Verhalten für Konsequenzen ziehen kann und dass er beim nächsten Mal genauer in den Kalender schauen soll.