Mainz (ots) – Im Verlauf der Halloween-Nacht kam es in der Mainzer Altstadt zu 2 Raubdelikten. Etwa gegen 01 Uhr am Dienstag 01.11.2022 wurde in Nähe der Mailandsgasse, eine Gruppe 16- und 17-Jähriger von einer anderen Gruppe Jugendlicher in ähnlichem Alter nach Geld gefragt. Nachdem ein Mitglied der Gruppe das verneinte, erhielt er eine Kopfnuss.

Zwei Freundinnen des Geschädigten wollten die Situation beruhigen, wurden daraufhin jedoch ebenfalls angegriffen. Während des Angriffs wurde den beiden die Handtasche und die Jacke gewaltsam entrissen.

Zuvor gegen 23:30 Uhr am Montag 31.10.2022 gab ein 29-jähriger Mainzer bei der Polizei an, von einer Gruppe Jugendlicher in der Mailandsgasse angegriffen worden zu sein. Auf der Suche nach einem Kiosk sprach er die Jugendlichen an, woraufhin diese ihn bedrängten und anschließend körperlich attackierten. Bevor der 29-Jährige entkommen konnte, entwendete einer der Jugendlichen ihm eine Mütze aus der Tasche.

Auf Grund der Beschreibung des Haupttäters in den beiden Sachverhalten, besteht die Möglichkeit, dass es sich um ein und denselben Täter handeln könnte.

Täterbeschreibung:

ca. 16-17 Jahre alt, ca. 170-180 cm groß, schwarze Haare zum Dutt gebunden, Hautrötung am Kinn, Beige Felljacke.

Die Mainzer Kriminalpolizei hat bereits in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.