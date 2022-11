Sie möchten online auf Ihrer Website durchstarten und suchen nach den besten Tools, die Ihnen dabei helfen? Dann sind Sie hier genau richtig.

Wir stellen Ihnen 5 Optionen vor, mit denen Sie Erfolge erzielen können. Mit Tools wie dem Logo Maker können Sie zum Beispiel ein kostenloses Logo erstellen. Darüber hinaus gibt es weitere Extra-Features, um Ihre Website professionell zu gestalten.

Warum sind Online-Tools hilfreich?

Online-Tools sind nützlich, weil sie es Ihnen ermöglichen, viele Ideen umzusetzen, ohne dass Sie ein Experte sein müssen. Mit den richtigen Hilfsmitteln können Sie Ihre Website oder Ihren Blog einfach und schnell erstellen, gestalten und verwalten. Sie müssen so keine teuren Designer oder Entwickler mehr beauftragen und nehmen alles selbst in die Hand. Zudem sind Online-Tools in der Regel kostenlos oder kostengünstig und somit perfekt für Freelancer, Start-ups und kleine Unternehmen, die mit begrenztem Budget arbeiten. Sie werden feststellen, dass es wirklich fantastische Optionen gibt. Damit erstellen Sie innerhalb weniger Minuten ansprechende Infografiken.

Welche Arten von Tools für Online-Unternehmen gibt es?

Es gibt verschiedene Arten von Tools für Online-Unternehmen. Dazu gehört zum Beispiel ein Logo Maker. Mit solchen Tools sieht Ihr Online-Auftritt richtig professionell aus. Daneben finden Sie weitere Optionen wie Social Media Planner, Analysetools und Website-Baukästen.

Sie alle können Ihnen auf unterschiedliche Weise helfen, Ihr Online-Geschäft zu verbessern. Wählen Sie diejenigen aus, die Ihren Bedürfnissen am meisten entsprechen und beginnen Sie, sie zu nutzen, um höhere Umsätze zu erzielen.

Welche 5 Online-Tools für Start-ups und kleine Unternehmen sind empfehlenswert?

Nicht ohne Grund hat sich das Internet in den letzten Jahren zum wichtigsten Medium für Unternehmen entwickelt. Besonders für kleine und junge Firmen bietet es viele Vorteile. Mit relativ wenig Aufwand ist dabei ein professionelles Auftreten im Netz möglich. So pflegen Sie Kundenkontakte und bauen neue Geschäftsbeziehungen auf.

Nachfolgend finden Sie 5 Online-Tools, die sich besonders gut für Start-ups und kleine Unternehmen eignen. Sie helfen Ihnen bei der SEO-Optimierung, der Erstellung von professionellen Websites und unterstützen Online-Marketing-Aktivitäten.

1. Der Logo Maker – Mit wenigen Klicks ein eigenes Logo erstellen

Der Logo Maker ist ein kostenloses Online-Tool, mit dem Sie in wenigen Klicks Ihr eigenes Logo erhalten. Egal ob für Ihre Website, Ihren Blog oder Ihr Social Media Profil – Mit dem Logo Maker erstellen Sie ganz einfach ein professionelles Logo. Sie benötigen dafür keinerlei Vorkenntnisse und das Tool ist vollkommen kostenlos.

Der Logo Maker bietet Ihnen eine Vielzahl an Design-Vorlagen, mit denen Sie Ihr Logo ganz nach Ihren Wünschen gestalten können. Sie haben die Qual der Wahl: Wählen Sie aus verschiedensten kreativen Formaten! So entwerfen Sie ein individuelles und persönliches Design. Zudem ist es möglich, eigene Texte und Slogans einzubinden.

2. Hootsuite – Social Media-Konten verwalten

Hootsuite ist ein kostenloses Online-Tool, um Ihre Social Media Konten zu verwalten und Beiträge zeitnah zu veröffentlichen. Hootsuite bietet Ihnen eine Übersicht über alle Social Media Konten und ermöglicht es Ihnen, Beiträge für mehrere Plattformen gleichzeitig zu erstellen und zu veröffentlichen.

Sie können die Beiträge zudem zeitlich planen und so Ihre Reichweite erhöhen. Hootsuite ist vor allem für Unternehmen, die auf mehreren Social Media Plattformen aktiv sind, ein sehr nützliches Tool.

3. Answerthepublic – Wonach suchen Menschen im Internet?

Bei Answerthepublic.com geben Sie ein Stichwort oder eine Frage ein. Die Website zeigt Ihnen dann eine Liste mit verwandten Stichwörtern und Fragen an, die andere Leute in Google eingegeben haben. Das kann hilfreich sein, wenn Sie nach Informationen zu einem bestimmten Thema suchen und auf Ihrer Website die meistgestellten Fragen beantworten möchten.

Sie erhalten einen ersten Eindruck davon, worüber andere Menschen im Internet sprechen. Das ist eine kostenlose Möglichkeit, um die Website noch besser für Suchmaschinen zu optimieren.

4. Sumo – Website-Besucher erhöhen

Sumo ist ein kostenloses Online-Tool, mit dem Sie die Anzahl der Besucher auf Ihrer Website erhöhen können. Entdecken Sie so neue Optionen, um sichtbarer zu sein und mehr Traffic zu generieren.

Sie können beispielsweise ein Pop-Up erstellen, mit dem Sie Besucher auf einen bestimmten Artikel oder ein Angebot aufmerksam machen. Auch die Integration von Social Media Buttons erhöht die Sichtbarkeit Ihrer Website und fördert die Interaktion mit Ihren Besuchern. Dazu weist das Tool großartige Funktionen für das E-Mail-Marketing auf.

5. Google Analytics – Website-Traffic analysieren

Google Analytics analysiert den Traffic Ihrer Website. Sie erhalten umfangreiche statistische Auswertungen über die Nutzung Ihrer Website. Sie finden heraus, woher die Besucher kommen, welche Seiten sie besuchen und wie lange sie auf der Website bleiben. Sogar Altersangaben, das Alter, das Geschlecht und Interessen werden angezeigt.

Dadurch können Sie Ihre potenziellen Nutzer ermitteln und zum Beispiel eine PERSONA erstellen. Außerdem sehen Sie, welche Seiten nicht interessant für die Nutzer sind.

Fazit

Mit diesen 5 kostenlosen Online-Tools können Sie ohne große Vorkenntnisse und Investitionen professionelle Websites, Logos oder Grafiken erstellen oder Ihre Website sichtbarer machen und so mehr Traffic generieren. Nutzen Sie die Tools für Ihre Website oder Ihr Unternehmen und starten Sie online durch.