Einbruchserie in PKW

Lambsheim (ots) – Im Zeitraum von Sonntag 30.10.2022, 20:00 bis Montag 31.10.2022, 09:30 Uhr, kam es im Bereich Lambsheim zu einer Serie von mindestens sieben Einbrüchen in PKW der Marke BMW. In allen Fällen wurden die jeweiligen Multifunktionslenkräder, Navigationsgeräte und weitere Elemente der Mittelkonsole aus den Fahrzeugen entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000 EUR. Die Ermittlungen dauern an.

Die Täter haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Verschließen sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen sie den Schließzustand. Achten sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf Personen in ihrem Umkreis, die sie gegebenenfalls beobachten. Lassen sie insbesondere keinerlei Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Fahrzeug kollidiert mit einem Hoftor

Otterstadt (ots) – Am Freitag 23.09.2022 gegen 07:20 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann mit seinen beiden Beifahrern die K23 von der Kollerinsel aus kommend in Fahrtrichtung Otterstadt. Er bog, laut eigenen Angaben, an der falschen Stelle ab und wollte seinen Pkw ruckartig wenden, dabei kam er von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Hoftor in der Luitpoldstraße. Der Fahrer blieb unverletzt.

Seine 21- und 23-jährigen Mitfahrer wurden leicht verletzt. Einer davon wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Hoftor beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Vor Ort waren mehrere Rettungsdienstfahrzeuge und die freiwillige Feuerwehr Otterstadt. Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Damit erwartet den 25-Jährigen noch ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.