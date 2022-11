Jugendgruppe schlägt auf Person ein

Speyer (ots) – Am 31.10.2022, gegen 18:00 Uhr, wurde eine Schlägerei nachträglich auf der Herbstmesse gemeldet. Der Geschädigte wäre leichtverletzt bei der Sanitätswache in Behandlung. Die Art und Weise der Tathandlung und die Beschreibung der Täter, entspricht der gestrigen Pressemeldung, bei der eine 3-köpfige Jugendgruppe ebenfalls eine Person umringt und zusammengeschlagen haben, um an Bargeld zu kommen.

Dieses Mal umringten mutmaßlich die gleichen Personen einen 25jährigen Speyerer und schlugen auf ihn ein, konnten aber kein Geld erbeuten. Fahndungsmaßnahmen auf dem Messegelände, auch unter Einbeziehung der dortigen Security, verliefen leider ohne Erfolg. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise auf die möglichen Täter unter der 06232/137-0.

Mehrere Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – Im Stadtgebiet Speyer kam es in der Nacht vom 31.10. auf den 01.11. zu insgesamt 3 Vorfällen mit alkoholisierten Radfahrern.

Zunächst versuchte sich gegen 02.00 Uhr ein Radfahrer im Bereich der Straße Klipfelsau durch Flucht durch den Domgarten der Kontrolle zu entziehen, konnte aber kurz darauf fußläufig angetroffen und kontrolliert werden. Der 31-jährige Speyerer hatte eine Atemalkoholkonzentration von rund 2,4 Promille. Weiterhin scheint er im Vorfeld Cannabis und Amphetamin konsumiert zu haben.

Gegen 03:20 Uhr konnten Polizeibeamten in der Remlingstraße beobachten, wie ein Radfahrer, 45 Jahre, Speyer, beinahe zum Sturz kam. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass dieser einen Atemalkoholwert von 2,79 Prom aufwies.

Letztlich rammte gegen 04:00 Uhr ein betrunkener Radfahrer in der Geibstraße ein Straßenschild und musste anschließend mit mehreren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei diesem konnten die eingesetzten Beamten einen Atemalkoholwert von knapp 1,4 Prom feststellen. Allen 3 Radfahrern wurde eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.