Landau: Die Polizei-News

Getreten und geschlagen – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am Dienstag 01.11.2022 befanden sich gegen 01:40 Uhr die beiden 15- und 24-jährigen Geschädigten in der Marktstraße in Landau auf dem Heimweg. Hierbei wurden sie von 2 Männern provoziert und körperlich angegangen. Der 24-jährige Geschädigte wurde zu Boden gerissen und getreten. Hierbei verlor er mehrere Zähne und erlitt eine Jochbeinprellung. Im Anschluss wurde auch die 15-Jährige zu Boden gerissen und erlitt durch Tritte eine Jochbein- sowie Nasenprellung.

Die beiden jungen Männer konnten zunächst flüchten. Ein Tatverdacht richtet sich aufgrund durchgeführter Ermittlungen gegen einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen aus dem Stadtgebiet in Landau. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Zeugenhinweise werden durch die Polizeiinspektion Landau entweder telefonisch 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt

Landau (ots) – Am 31.10.2022 stürzte gegen 21 Uhr in der Klingbachstraße ein 36-jähriger Fahrradfahrer. Dies wurde durch einen 33-jährigen Zeugen beobachtet. Dieser wollte dem Fahrradfahrer im Anschluss helfen. Als „Dank“ wurde er von dem Fahrradfahrer beleidigt und bedroht. Eine hinzugezogene Streife konnte Alkoholgeruch beim Fahrradfahrer feststellen, ein Vortest ergab einen Wert von 2,5 Promille.

Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Fahrradfahrer wird sich nun in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Bedrohung und Beleidigung rechtfertigen müssen. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert.

Radfahrerin erleidet Fraktur nach Verkehrsunfall

Landau (ots) – Gegen Mitternacht rückten Einsatzkräfte der Polizei und des DRK zu einem Verkehrsunfall in den Marienring bzw. die Friedrich-Ebert Straße aus. Nach ersten Erkenntnissen missachtete eine 17-jährige Radfahrerin eine rote Lichtzeichenanlage und stieß mit einem 20-jährigen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer zusammen.

Beide stürzten in Folge der Kollision auf die Fahrbahn. Die Radfahrerin zog sich eine Fraktur des Beins zu und kam in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer erlitt Schürfwunden und Prellungen, auch er wurde medizinisch versorgt.

Die Jugendliche hatte bei einem Atemalkoholtest ein Ergebnis von 1,02 Promille gepustet, daher folgte noch eine Blutentnahme durch den behandelnden Arzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.500 EUR geschätzt.

Kabeldiebstahl

Landau (ots) – Zwischen dem 27.10.2022 und dem 31.10.2022 kam es zu insgesamt zwei Kabeldiebstählen auf einer Baustelle in der Paul-von-Denis-Straße in Landau. Die Schadenshöhe beträgt circa 1200 Euro. Die Kabel wurden augenscheinlich mittels Bolzenschneider zunächst durchtrennt und im Anschluss entwendet.

Zeugenhinweise werden durch die Polizeiinspektion Landau Telefonisch: 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Einbruch in Lagerhalle

Hochstadt (ots) Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag (30.10.2022 – 31.10.2022) durch Aufhebeln eines Schiebetors Zugang zu einer Lagerhalle in Hochstadt. Entwendet wurde Dieselkraftstoff, ein Notstromaggregat sowie diverse Werkzeuge.

Die Schadenshöhe beträgt circa 5.000 Euro. Zeugenhinweise werden durch die Polizeiinspektion Landau entweder telefonisch 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.