Ohne Führerschein erwischt

Herxheim (ots) – Am 31.10.2022, 14:45 Uhr, wurde in der Lehrgasse in Herxheim ein Fahrer eines Kleinkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen. Einen Führerschein konnte der 33-Jährige nicht vorweisen. Zu allem Überfluss waren an dem Kleinkraftrad Versicherungskennzeichen angebracht, die nicht auf dieses ausgegeben waren.

Auf den 33-Jährigen werden nun Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zukommen. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert.

Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus

Insheim (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag (30.10.2022 – 31.10.2022) vermutlich durch Einsteigen über ein Fenster Zutritt zum Dorfgemeinschaftshaus. Im Dorfgemeinschaftshaus wurden zwei Schränke aufgebrochen.

Entwendet wurden lediglich mehrere Getränkeflaschen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100 Euro. Zeugenhinweise werden durch die Polizeiinspektion Landau entweder telefonisch 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.