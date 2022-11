Gruppe blockiert Parklücke und beschädigt PKW – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Dienstagnacht gegen 01.40 Uhr, befuhr die 22-jährige Fahrerin eines Opels die Lagerstraße, um vor einer dortigen Diskothek in eine freie Parklücke zu fahren. Eine Gruppe von 5-6 jungen Männern versuchte sie daran zu hindern, indem sie die Parklücke dort stehend blockierten. Daraufhin kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Folge die Männer den Pkw mit Tritten und Schlägen attackierten.

Als die Geschädigte aus ihrem Pkw stieg, wurde ihr von einem der Beschuldigten der Autoschlüssel abgenommen und auf den dahinterliegenden Parkplatz geworfen. Die Gruppe entfernte sich anschließend in Richtung Industriestraße. An dem Opel entstand ein Sachschaden an der Stoßstange.

Täterbeschreibung:

Ca. 20-25 Jahre alt, ca. 160-170 cm groß, dunkelhäutig, dunkle lockige Haar. Die Männer waren überwiegend dunkel gekleidet. Drei der Personen waren bekleidet mit einer mit grünen Jacke, einer roten Jacke und einer roten Kappe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt in Verbindung zu setzen unter 0621-33010.

Rotlicht missachtet – eine Person leicht verletzt

Mannheim (ots) – Am Montagmittag, gegen 15:55 Uhr, missachtete ein roter Pkw das Rotlicht einer Ampel in der Casterfeldstraße (B 36) auf Höhe der Abfahrt zur B 38a. Zur selben Zeit fuhr auf der Casterfeldstraße eine Straßenbahn in Richtung Stadtmitte. Die Fahrerin der Straßenbahn konnte einen Zusammenstoß mit dem roten Pkw nur durch eine eingeleitete Gefahrenbremsung verhindern.

Ein weiblicher Fahrgast der Straßenbahn wurde durch die Gefahrenbremsung mit dem Gesicht an eine Metallstange geschleudert und zog sich hierbei eine Prellung zu. Die 27-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der rote Pkw setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen die Hinweise zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim, Tel.: 0621/47093-0 in Verbindung zu setzen.

Zwei Unfälle Unfall mit mehreren Fahrzeugen, kein Personenschaden

Mannheim (ots) – Gegen 12.10 Uhr ereignete sich auf der BAB 5 Heidelberg in Richtung Darmstadt in Höhe Wieblingen ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugführern. Durch den Zusammenstoß waren die beiden Pkw nicht mehr fahrbereit, der linke Fahrstreifen musste zur Unfallaufnahme gesperrt werden. Im Fortgang ereignete sich durch „Gaffer“ ein Auffahrunfall auf der Gegenfahrbahn. Hier waren insgesamt vier Fahrzeuig beteiligt. Die Höhe des Sachschadens kann bislang noch nicht beziffertb werden. Personen kamen durch diem Unfallgeschehen nicht zu Schaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es kurzfristig zum Verkehrsstau in beide Richtungen. Die Unfallstellen sind mittlerweile geräumt.

Kollision zweier Autofahrerinnen nach Rotlichtverstoß

Mannheim (ots) – Am Donnerstag 22.09.2022 kam es gegen 13.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier PKW im Kreuzungsbereich der Schubertstraße und der Wilhelm-Varnholt-Allee. Die aus der Schuberstraße kommende BMW Fahrerin missachtete demnach eine rote Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem heranfahrenden Audi.

Beide Fahrerinnen kamen in umliegende Krankenhäuser und wurden medizinisch versorgt. Bei dem Unfall wurde die Audi Fahrerin schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.