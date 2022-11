Monster und Eierwerfer

Kaiserslautern (ots) – Etliche Monster besonderer Art hatten sich in Kaiserslautern und Umgebung unter die Halloween-Feiernden gemischt. Sie machten nicht durch auffällige Kostümierungen auf sich aufmerksam, sondern durch besondere Rücksichtslosigkeit und Schadenfreude.

In Enkenbach-Alsenborn sowie in verschiedenen Bereichen von Kaiserslautern warfen Gruppen rohe Eier auf und durch offene Fenster, auch in Häuser. In den meisten Fällen konnten die Verschmutzungen ohne Rückstände entfernt werden, es kam aber auch zu Beschädigungen.

Ob die Eierwerfer Halloween und Hexennacht verwechselt haben, ist leider nicht bekannt. Zudem kam es in der Nacht zu vermehrten Ruhestörungen und etlichen Streitigkeiten unter Feiernden.

Kurioser Diebstahlsversuch

Kaiserslautern (ots) – Einen nicht alltäglichen Fahrzeugdiebstahl hat die Polizei am Montag aufgenommen. Ein Verantwortlicher eines Parkhauses in der Stadtmitte hatte die Polizei informiert, da ein auffälliger Mann mit einem Rock und bandagierten Füßen mit einem PKW das Parkhaus blockiere.

Vor Ort konnten die Beamten rasch feststellen, dass der Mann, der sich als Halter des Wagens ausgab, nicht der Besitzer war. Ebenso hatte er Kleidungsstücke aus dem Wagen gestohlen, darunter auch den Rock, den er trug.

Das Fahrzeug war von der Besitzerin am Vortag nach technischen Schwierigkeiten im Parkhaus stehen gelassen, der Mann hatte versucht, die Zündung kurz zuschließen und als das nicht gelang, wollte er den Wagen aus dem Parkhaus schieben. Hierbei wurde er von den hinzugerufenen Beamten gestört.

Der 43-Jährige wurde auf die Dienststelle verbracht und einer Identitätsfeststellung unterzogen, die weitere Sachbearbeitung erfolgte durch die Kriminalpolizei.

Abschlusskontrolle Tuningsaison

Kaiserslautern (ots) – Anlässlich der nun beendeten Tuningsaison 2022 wurden durch die Experten des Polizeipräsidiums Westpfalz am heutigen Montag modifizierte Fahrzeuge auf deren Zulässigkeit überprüft. Auch dieses Jahr mussten wieder etliche Fahrzeuge beanstandet werden.

Insgesamt kommen 35 Ordnungswidrigkeitenanzeigen auf die jeweiligen Fahrzeugführer zu. 6 Fahrzeugführer erwarten weiter Strafanzeigen, da diese unter anderem illegal hergestellte verdunkelte Rückleuchten verbaut hatten.

Die Beanstandungsquote lag bei fast 100 Prozent, wobei auch gezielt illegal modifizierte Fahrzeuge kontrolliert wurden. Durchweg alle kontrollierten Personen verhielten sich kooperativ. Positiv erwähnt werden kann weiter, dass alle durchgeführten Geräuschmessungen zeigten, dass es keinerlei Überschreitungen der Grenzwerte gab.|Past