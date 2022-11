Groß-Gerau

Streifenwagen während Einsatzfahrt verunfallt (siehe Foto)

Rüsselsheim (ots) – Am Montagabend 31.10.2022 verunfallte ein Streifenwagen der Polizeistation Rüsselsheim während einer Einsatzfahrt auf dem Hessenring. Die beiden 28- und 25-jährigen Polizeibeamten befuhren den Hessenring mit Sondersignalen aus Richtung Adam- Opel-Straße kommend in Richtung Varkausstraße.

Kurz vor der Einmündung zu der Virchowstraße wollte der Streifenwagen einen in gleicher Richtung fahrenden BMW überholen, begab sich aus diesem Grund auf die Gegenfahrbahn. Als der 47-jährige BMW-Fahrer nach links in die Virchowstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Streifenwagen.

Bei dem Unfall wurden der 28-Fahrer des Streifenwagens sowie der 47-jährige BMW-Fahrer aus Rüsselsheim leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen aus Darmstadt.

Kraftfahrzeugrennen – 22-Jähriger schwer verletzt

Gräfenhausen/Mörfelden (ots) Ein 22 Jahre alter Autofahrer wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3113 zwischen Gräfenhausen und Mörfelden schwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens. Nach bisherigen Ermittlungen befuhren der 22-Jährige und ein 20 Jahre alter Mann gegen 1 Uhr am frühen Dienstagmorgen (01.11.) mit ihren Autos die Strecke in Richtung Mörfelden.

Im Verlauf eines Überholmanövers stießen beide Fahrzeuge aus noch ungeklärter Ursache seitlich zusammen, woraufhin der 22-Jährige mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Er wurde hierbei schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Sein 19 Jahre alter Beifahrer erlitt leichte Verletzungen, der Unfallgegner blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Aufgrund erster Erkenntnisse besteht der Verdacht, dass es sich um ein illegales Kraftfahrzeugrennen gehandelt haben könnte. Die Staatsanwaltschaft ordnete deshalb eine Blutentnahme bei beiden Fahrern sowie die Beschlagnahme der Führerscheine sowie die Sicherstellung der Fahrzeuge an. Zudem wurde ein Sachverständiger zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen.

Zwei Festnahmen nach Auseinandersetzung vor Bar

Mörfelden-Walldorf (ots) – Nach einer Auseinandersetzung vor einer Bar im Stadtteil Mörfelden haben Polizeikräfte am Montagnachmittag (31.10.) zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge haben ein 42-Jähriger und ein 26 Jahre alter Mann gegen 15 Uhr vor der Lokalität in der Rubensstraße auf einen 32-Jährigen eingeschlagen.

Der Mann aus Offenbach wurde dabei leicht verletzt und flüchtete in Richtung Tizianplatz, wo ihn Polizeistreifen antreffen konnten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Zivilstreifen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest. Das Kommissariat 41 hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen und Hintergründen der Tat aufgenommen.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Reichelsheim (ots) – Am Montag, den 31.10.2022, kam es in der Heidelberger Straße in Reichelsheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter weißer VW T5 beim Vorbeifahren touchiert und beschädigt. Gegen 21 Uhr löste die Alarmsicherung des Pkw aus, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass sich der Unfall um diese Uhrzeit ereignete.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530 entgegen.

Geparkten PKW gestreift und geflüchtet

Kelsterbach (ots) Zwischen Sonntag, 30.10.2022, 19:00 Uhr und Dienstag, 01.11.2022, 11:00 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen PKW Mini, der gegenüber der Bahnstraße 5 in Kelsterbach geparkt war. Hinweise an Pst. Kelsterbach unter 06107/71980.

77-Jährige in Supermarkt bestohlen

Groß-Gerau (ots) – Trickdiebe haben am Montagnachmittag (31.10) eine 77-Jährige in einem Supermarkt bestohlen. Die Seniorin befand sich gegen 16.15 Uhr in dem Laden in der Helvetiastraße, als sie von einem jungen Mann angesprochen und abgelenkt wurde. Dies nutzte mutmaßlich ein Komplizen und entwendete die Geldbörse der Groß-Gerauerin aus deren Handtasche.

An der Kasse, als die Gauner mit ihrer Beute schon über alle Berge waren, bemerkte die Seniorin den Diebstahl und verständigte die Polizei. Neben den Dokumenten erbeuteten die Kriminellen rund 200 Euro Bargeld. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor solchen Maschen. Lassen Sie Ihre Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt. Tragen Sie Geld, Zahlungskarten, Papiere und andere Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Darmstadt

Handel mit Betäubungsmitteln – Untersuchungshaft

Darmstadt (ots) – Am Montag 31.10.2022 nahmen Ermittler des Kommissariats 34 zwei männliche Tatverdächtige im Alter von 30 und 31 Jahren fest. Beide stehen unter dem Verdacht, gemeinsam mit Drogen gehandelt zu haben. Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen konnten in der Wohnung des 30-jährigen Darmstädters über 150 Gramm Marihuana, sowie Haschisch und Kokain im zweistelligen Grammbereich aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Zudem wurden unter anderem 12 vermeintlich gestohlene Fahrräder und Bargeld im hohen 3-stelligen Bereich in amtliche Verwahrung genommen.

Bereits Mitte des Jahres geriet der 30-jährige Tatverdächtige durch seine Verkaufsgeschäfte in den Fokus der Ermittler. Dieser Verdacht bestätigte sich im Zuge der Wohnungsdurchsuchung, bei der auch der polizeibekannte 31-Jährige festgenommen wurde.

Der 31-Jährige wurde dem zuständigen Haftrichter am Dienstagmorgen (1.11.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Gegen jede Regel – Polizei nimmt 17-jährigen Rollerfahrer fest

Darmstadt (ots) – Bereits am Sonntagmorgen (30.10.) kontrollierten Polizeibeamte des 2. Polizeireviers einen 17-jährigen Rollerfahrer, der die Kasinostraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befuhr und hierbei mehrere rote Ampeln missachtete.

Bei der Kontrolle stellten die Ordnungshüter fest, dass der polizeibekannte Fahrer das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol führte, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Doch damit nicht genug.

Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass der Roller mehrere Tage zuvor in Groß-Umstadt entwendet worden war. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Jugendliche ebenfalls nicht vorweisen.

Nach einer Blutentnahme auf dem Polizeirevier wurde der 17-Jährige seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Für seine Vergehen wird er sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Bürogebäude im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Ein Bürogebäude in der Neckarstraße rückte im Zeitraum zwischen Samstagmittag (29.10.) und Montagmorgen (31.10.) in das Visier unbekannter Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten sie unter Anwendung von Gewalt ins Innere. Dort entwendeten sie nach jetzigem Kenntnisstand 3 Computerbildschirme und flüchteten mit ihrer Beute unerkannt.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rollerdiebstahl – Auf frischer Tat ertappt

Darmstadt (ots) – Gerade als sich zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren an einem abgestellten Roller in der Kranichsteiner Straße am Montagabend (31.10.), gegen 18 Uhr, zu schaffen machten, konnten Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen das kriminelle Treiben beobachten und die beiden jungen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Die beiden Festgenommenen werden sich wegen des Verdachts des versuchten Rollerdiebstahls verantworten müssen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Da es bereits vergangene Woche in der Darmstädter Innenstadt zu mehreren Roller-Diebstählen kam (wir haben berichtet), rät die Polizei vor diesem Hintergrund Folgendes: Das Lenkerschloss allein reicht oft nicht aus, um Rollerdiebstähle effektiv zu verhindern. Besser ist es, den Roller zusätzlich mit einem Schloss am Reifen zu sichern, um den Diebstahl zu erschweren. Den besten mechanischen Diebstahl-Schutz bieten stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Soweit die Möglichkeit besteht wird auch geraten, den Roller weg zu schließen, um es den Dieben möglichst schwer zu machen und die potenzielle Beute aus dem Sichtfeld der Kriminellen zu entfernen.

Kreis Bergstraße

Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Mörlenbach-Bonsweiher (ots) – In der Zeit von Freitag (28.10.) bis Montag (31.10.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Rimbacher Straße ein. Hierbei hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Anwesens. Nachdem das Haus durch die Kriminellen nach Wertsachen durchsucht und Bargeld sowie Goldschmuck entwendet wurden, flüchteten sie unerkannt. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, muss noch ermittelt werden.

Ob die Tat mit einem Einbruch von der Fichtenstraße am Freitag (29.10., wir berichteten) in Verbindung steht, wird derzeit ermittelt.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21/22 in Heppenheim geführt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel: 06252/706-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hubwagen nach Einbruch sichergestellt

Viernheim (ots) – Im Zuge eines Einbruchs in einen Bunker (wir haben berichtet) haben Ermittler der Bergsträßer Kriminalpolizei einen Hubwagen sichergestellt, der nach bisherigen Erkenntnissen von den Tätern stammt.

Zwischen dem 9. und 16.Oktober hatten Kriminelle das Lager eines Fastnachtsclubs im Bereich des Lorscher Wegs heimgesucht und unter anderem zwei Jägermeister-Kühlautomaten, diverse Alkoholika, Arbeitsmaschinen, Gasflaschen, ein Heizpilz sowie Bierzeltgarnituren im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendet.

Vor Ort ließen sie einen gelben Hubwagen der Marke Steinbock zurück, den sie mutmaßlich zum Verladen ihrer Beute genutzt hatten. Dieser wurde sichergestellt.

Bisherige Ermittlungen erbrachten noch keine Hinweise zur Herkunft, weshalb sich das Kommissariat 41 jetzt an die Öffentlichkeit wendet. Wer hat Hinweise zu der Herkunft des Hubwagens? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06024/9377-0 zu erreichen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lorsch (ots) – Am Freitag 23.09.2022 gegen 06:45 Uhr ereignete sich in der Friedensstraße in Lorsch kurz vor der Auffahrt auf die B460 ein Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer war mit einem weißen Fahrrad unterwegs und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR am Roller.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter Tel.Nr.: 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Südhessen

Knapp 40 Beschwerden über „feiernde“ Halloweenfreunde

Polizeipräsidium Südhessen (ots) – Mit Beginn des Nachtdienstes gingen am Montagabend 31.10.2022 bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen, den einzelnen Polizeidienststellen und auch über das Portal der Online-Wache knapp 40 Meldungen und Beschwerden über „feiernde“ Halloweenpartygänger ein.

In nahezu allen Fällen wurde Beschwerde über Eier- oder Böller werfende und lärmende junge Menschen geführt, teilweise wurden die Eier auch an Hauswände geworfen.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten einige Personen überprüft werden, ein Zusammenhang mit den gemeldeten Vorfällen ließ sich allerdings nicht beweiskräftig dokumentieren.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen