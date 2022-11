Lambrecht: Starlights LIVE – die größte KirchenOrgelShow Deutschlands am 27. November 2022

Lambrecht – Der Künstler Nico Wieditz, BOSE Deutschland und ihr 2022er Kult-Programm kommen mit einem wahren Orgel-Feuerwerk an Musik sowie vorweihnachtlichem Flair am 27. November 2022 um 18 Uhr in die Ehemalige Klosterkirche nach Lambrecht.

Es wird Hits von Abba, Fluch der Karibik über Kiss, Heinz Rühmann, Neue Deutsche Welle, J.S. Bach und Beethoven bis hin zu Rammstein und Disney geben.

Auch vorweihnachtliche Filmmusik ist im Programm.

Die Klänge der historischen Geib-Orgel werden dabei in einzigartiger Weise von eingespielter Musik mit einem brillanten Sound ergänzt.

Die Klänge und eine Video- und Lichtshow verwandeln die mittelalterliche Kirche in eine Sinfonie für Augen und Ohren.

Tickets zum Preis für 22 € im Vorverkauf (25 € an der Abendkasse, Schüler bis 15 Jahre zahlen nur 11 € im Vorverkauf) gibt es in der Klosterapotheke Lambrecht, bei Edel Druck – Ursula Edel, im Protestantischen Pfarramt Lambrecht bei Pfarrer Martin Groß sowie online auf www.starlights.live und www.eventim.de.

Termine in der Pfalz:

25.11.2022 – Kaiserslautern, Christuskirche

26.11.2022 – Dannstadt, prot. Kirche

27.11.2022 – Lambrecht, ehem. Klosterkirche