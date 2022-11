Reisende am Bahnhofsvorplatz belästigt und angegriffen

Frankfurt am Main (ots) – Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Montagmittag

einen 30-jährigen Mann aus Stadtallendorf festgenommen, der am Vorplatz des

Frankfurter Hauptbahnhofes mit geöffneter Hose Reisende belästigte, onanierte

und eine 23-jährige Frankfurterin tätlich angriff. Gegen 14.30 Uhr hatte der

stark unter Alkoholeinfluss stehende Mann mitten auf dem Bahnhofsvorplatz die

Hose fallen lassen. Plötzlich und ohne Vorwarnung hat er wenig später eine

vorbeigehenden Reisende angerempelt und ihr mit der Faust gegen den Hinterkopf

geschlagen. Bevor es zu weiteren Angriffen kommen konnte, überwältigten die

Zivilbeamten den Mann, fesselten ihn und brachten ihn zur Wache. Die

glücklicherweise nur leicht verletzte Frankfurterin wurde in der Wache der

Bundespolizei von Sanitätern versorgt und konnte im Anschluss ihre Reise

fortsetzen. Der 30-Jährigen, bei dem eine Atemalkoholkonzentration von 1,5

Promille festgestellt wurden konnte, wurde nach Feststellung seiner Personalien

und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Körperverletzung und sexueller

Belästigung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Frankfurt – Sachsenhausen: Süßigkeitenraub an Halloween

Frankfurt (ots) – (lo) Im Wilhelm – Beer – Weg kam es am gestrigen

Halloweenabend (31. Oktober 2022) zu einem Raub, in dem ein bislang unbekannter

Jugendlicher einer 12-Jährigen den Beutel, gefüllt mit Süßigkeiten entriss.

Gegen 19:50 Uhr näherte sich der Beschuldigte der Geschädigten und raubte ihr

den Süßigkeitenbeutel aus der Hand weg. Der Täter konnte im Rahmen der Fahndung

kurz gesehen werden, während er in Richtung des Hasselhorstweg flüchtete. Hier

ließ er sein Raubgut fallen, lief in Richtung des Kleinen Ruppenackerweg und von

dort aus in unbekannte Richtung weg.

Täterbeschreibung:

14-15 Jahre alt, 175cm groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer grünen

Daunenjacke samt Kapuze, einer weißen Jeanshose und hellen Schuhe.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069-755 10800 in Verbindung zu setzen oder sich bei

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Höchst: Falscher Handwerker betrügt Seniorin

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Nachmittag (31. Oktober 2022) verschaffte sich

ein Mann unter dem Vorwand eines Wasserschadens Zugang zur Wohnung einer

88-Jährigen und erbeuteten mehrere hundert Euro.

Gegen 14:00 Uhr klingelte der Tatverdächtige bei der Seniorin in der Kurmainzer

Straße und gab sich als Handwerker aus, der aufgrund eines Wasserschadens in

Ihre Wohnung müsste. In der Wohnung täuschte der Täter handwerkliche Tätigkeiten

an den Wasserleitungen vor und verlangte für die noch zu erbringende „Leistung“

einen Betrag in Höhe von 290 Euro. Die Geschädigte übergab dem falschen

Handwerker 300 Euro. Nach dem erfolgreichen Bestehlen der Geschädigten floh der

Mann in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 180 cm groß, dicke Statur, kurze Haare, runde Gesichtsform,

dunkles Oberteil mit einem großen Aufdruck „TÜV“, dunkle Hose und dunkle Schuhe.

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder in Ihre Wohnung. Täter und

Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker, hilfebedürftig oder von der Polizei zu

sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen.

Frankfurt/Nieder-Eschbach: Wohnungseinbruchdiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam durch ein

Fenster in die Wohnräume eines Anwesens in der Straße Am Steinberg ein. Die

Tatzeit liegt zwischen Sonntag, den 30. Oktober 2022, 13.00 Uhr und Montag, den

31. Oktober 2022, 20.50 Uhr.

Die Unbekannten durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten neben Bargeld in

Höhe von rund 4.000 EUR noch zwei Armbanduhren der Marke TAG Heuer. Danach

verließen sie die Räumlichkeiten über die Terrassentür.

Frankfurt-Seckbach: Küchenbrand

Frankfurt (ots) – (fue) Bislang noch unklar ist die Ursache eines Brandes, der

sich am Dienstag, den 1. November 2022, gegen 00.05 Uhr, in einem Haus in der

Hochstädter Straße ereignete. Dort brannte die Küche der im 1. Obergeschoss

gelegenen Wohnung. Die Bewohner der Erdgeschoss- und der Kellerwohnung konnten

evakuiert werden, die Bewohner des 1. Obergeschosses verließen ihre Wohnung

alleine. Die Feuerwehr musste die Bewohner aus dem 2. Obergeschoss über

Drehleiter vom Balkon bergen. Der Brand selbst dürfte von der Küchenzeile

ausgegangen sein. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Der

Sachschaden beziffert sich nach ersten Schätzungen auf etwa 50.000 EUR.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Drogenhandel

Frankfurt (ots) – (di) Ein Drogendeal führte gestern Mittag (31.10.2022) im

Bahnhofsviertel zu einer Festnahme. Der Drogenverkäufer wurde festgenommen.

Seine Drogen sowie Bargeld sichergestellt.

Zivilbeamte beobachteten gegen 13:00 Uhr einen 29-Jährigen dabei, wie er im

Bereich der Moselstraße auf der Straße Drogen verkaufte. Der Mann wurde vor Ort

festgenommen. Die eingesetzten Zivilfahnder fanden bei ihm gut 12 Gramm Heroin

und etwas weniger als 1 Gramm Crack. Die Spur führte dann noch in ein

naheliegendes Hotel. Hier stellten die Beamten fest, dass der 29-Jährige noch

weitere Drogen, mehrere hundert Euro Bargeld und eine Feinwaage in einem

Hotelzimmer gebunkert hatte. Mit den voran sichergestellten Drogen wurden

insgesamt gut 22 Gramm Heroin und knapp 6 Gramm Crack sichergestellt.

Hierbei sei nochmal erwähnt, dass die durchschnittliche Menge einer

Konsumeinheit Heroin bei 0,3 Gramm und einer Konsumeinheit Crack bei 0,01 Gramm

liegt.

Der 29-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Er

muss sich nun wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Frankfurt-Praunheim: Hund nimmt verdächtigen Köder zu sich

Frankfurt (ots) – (di) Bereits am Samstag (29.10.2022) kam es in Praunheim im

Bereich der Fritz-Lennig-Anlage in der Nähe der Bushaltestelle „Am Alten

Schloss“ zu einem Vorfall, bei dem ein Hund offenbar einen verdächtigen Köder zu

sich nahm. Der Hundehalter begab sich hierauf in eine Tierklinik, wo der Hund

behandelt werden konnte.

Bei der nachträglichen Absuche des Ortes konnten keine weiteren verdächtigen

Köder aufgefunden werden. Ob ein Zusammenhang zu den bisher bekannt gewordenen

Taten besteht, wird derzeit geprüft. Die Polizei sensibilisiert

Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer sowie Spaziergänger in diesem Zusammenhang

daher, auf verdächtigte Köder oder Gegenstände zu achten und verdächtige

Wahrnehmungen der Polizei mitzuteilen.

Personen, die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit

dem örtlich zuständigen 14. Polizeirevier, Tel.: 069/ 755 – 11400 oder jeder

anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Größere Menge Kokain, Marihuana und Haschisch und Bargeld sichergestellt 47-Jähriger in Untersuchungshaft

Darmstadt/Frankfurt am Main/ Rödermark/ Wiesbaden (ots) – Gemeinsame

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, des Hessischen

Landeskriminalamts und des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main.

In einem gemeinsamen Ermittlungskomplex der Staatsanwaltschaft Darmstadt, der

Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Hessischen Landeskriminalamts

sowie des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main wegen des Verdachts des

unerlaubten Handels und Einfuhr mit Betäubungsmitteln, konnte der 47-jährige

Hauptbeschuldigte am vergangenen Mittwoch (26.10.2022) in Rödermark festgenommen

werden.

Der Festnahme sind monatelange, intensive Ermittlungen vorausgegangen, die durch

einen glücklichen Umstand vorzeitig abgeschlossen werden konnten. Einer

Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Dietzenbach (Polizeipräsidium

Südosthessen), die sich im Rahmen anderweitiger Ermittlungen an der Anschrift

des Beschuldigten aufhielt, stieg plötzlich der Geruch von Marihuana in die

Nase. Die Polizisten beobachteten eine ältere Dame – wie sich später

herausstellte, die Mutter des 47-Jährigen – wie sie mutmaßlich versuchte, eine

Tüte zu verstecken. Darin fanden die Beamten schließlich etwa 1,5 Kilogramm

Kokain, annähernd 500 Gramm Haschisch und 700 Gramm Marihuana.

Der Hauptbeschuldigte konnte kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe seiner

Anschrift festgenommen werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Mehrfamilienhauses wurde die

Geruchsquelle gefunden: Eine im Keller befindliche sogenannte Indoor-Plantage

für den Anbau von Marihuana. Diese wurde mit Hilfe der Feuerwehr

Rödermark/Ober-Roden abgebaut und abtransportiert. In den Räumen der Frau, die

mutmaßlich zuvor die Tüte verstecken wollte, konnten weitere 200 Gramm

Marihuana, mehr als 9.000 Euro in szenetypischer Stückelung sowie vier

hochwertige Armbanduhren aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem wurden

noch fünf Marihuana-Setzlinge sowie ein ausgewachsener, mannshoher Marihuana

Strauch sichergestellt.

Der 47-Jährige wurde am Donnerstag (27.10.22) dem Haftrichter beim AG Darmstadt

vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Die 68-jährige Mutter wurde nach

einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft

wieder entlassen. Die Ermittlungen in diesem Verfahren dauern an.

Informationen zur GER-Hessen:

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Hessen wurde Im Jahr 2012 als

Zusammenschluss von Ermittlern des Hessischen Landeskriminalamts und des

Zollfahndungsamts Frankfurt am Main gegründet.

Ziel der GER Hessen ist die Bekämpfung der hessenweiten und

grenzüberschreitenden Rauschgiftkriminalität. Als Expertendienststelle führt die

GER Hessen besonders umfangreiche Ermittlungsverfahren im Bereich der schweren

und organisierten Kriminalität, Schwerpunkt Rauschgiftdelikte.

Wohnungsbrand in Seckbach

Frankfurt am Main (ots)

(tka) Gegen 00:15 Uhr in der Nacht zu Dienstag wurde die Feuerwehr Frankfurt zu einem Feuer in die Hochstädter Straße in den Stadtteil Seckbach alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einheiten wurde ein Wohnungsbrand im 1.OG festgestellt. Mehrere Personen zeigten sich im 2.OG auf einen Balkon. Durch die Feuerwehr wurde umgehend die Drehleiter in Stellung gebracht und insgesamt fünf Personen über die Drehleiter vom Balkon gerettet. Parallel gingen drei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung ins 1.OG vor. Das Feuer konnte in der Küche im 1.OG lokalisiert werden und zügig gelöscht werden. Nach aktuellem Sachstand wurden keine Personen verletzt. Insgesamt wurden 12 Bewohner des Hauses während der Löscharbeiten durch den Rettungsdienst betreut. Neben den Einsatzkräften des Rettungsdienstes und der Berufsfeuerwehr, war die Freiwillige Feuerwehr Seckbach im Einsatz. Insgesamt waren 16 Fahrzeuge mit 52 Einsatzkräften im Einsatz. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 01:45 Uhr beendet. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Über den entstandenen Sachschaden können keine Angaben gemacht werden.