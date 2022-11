Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Altenstadt: Verfolger des Handtaschendiebs als Zeuge gesucht!

Handtaschendiebe schlugen am Donnerstag (13.10.) in Lindheim zu. Während eine 65-Jährige ihre Einkäufe auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Altenstädter Straße im Auto verstaute, griff sich ein Jugendlicher ihre Handtasche. Mit seinem Kompagnon flüchtete der junge Mann zu Fuß.Durch einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes und einen weiteren Zeugen konnte einer der beiden eingeholt und festgehalten werden. Der andere entkam, samt Handtasche mit Bargeld, Bankkarten und Personalpapieren.

Die entsorgte Handtasche konnte die Polizei kurz darauf im Bereich des Bahnhofs auffinden. Das Geld fehlte jedoch. Der vom Festgenommenen benannte Mittäter wurde aufgesucht und eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt. Aufgrund des Ermittlungsdrucks und dem Druck, den die Eltern des jungen Mannes aufbauten, lieferte er die erlangte Beute schließlich bei der Polizei ab.

Der 65-Jährigen konnte das Bargeld zwischenzeitlich wieder ausgehändigt werden.

Die beiden aus dem Wetteraukreis stammenden 15- und 16-jährigen Jugendlichen sind der Polizei keine Unbekannten.

Nun sucht die Polizei mögliche weitere Zeugen des Vorfalls. Insbesondere ein älterer Herr, der sich zur Tatzeit ebenfalls auf dem Parkplatz aufgehalten- und die Geschehnisse verfolgt haben soll ist für das Verfahren von Bedeutung. Offenbar hatte er die Flüchtigen ebenfalls verfolgt und war dabei gestürzt. Er und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Dieselkraftstoff aus LKW abgezapft

Kraftstoff stahlen am Wochenende bislang unbekannte Diebe in der Straßheimer Straße. Zwischen Freitag (28.10.) gegen 17 Uhr und Montag (31.10.) gegen 7 Uhr betraten sie ein Firmengelände, zerstörten den Tankdeckel eines Mercedes-Kleinlasters und verschwanden mit mehr als 200 Litern Diesel aus dem Fahrzeug. Den Tank ließen sie beschädigt zurück. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet um Hinweise von Zeugen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.