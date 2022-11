Wetzlar- in Wohnungen eingestiegen

In zwei Wohnhäuser brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende im Teutonenweg ein. Über eine vorstehende Markise gelangten die Unbekannten auf den Balkon im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses. Dort brachen sie die Terrassentür auf und drangen in die Wohnung ein. Sie durchwühlten sämtliche Wohnräume und stahlen neben Bargeld hochwertigen Schmuck. Samt Beute verließen die Diebe das Wohnhaus und drangen anschließend in ein weiteres Haus im Teutonenweg ein. Wie zuvor kletterten die Einbrecher auf einen Balkon im ersten Obergeschoss, brachen die Balkontür auf und stiegen in das Schlafzimmer ein. Auch hier hatten es die Unbekannten auf Schmuck abgesehen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe, bei Rückkehr der Hauseigentümer über die Einstiegsstelle ins Freie gelangten und über einen Gehweg direkt zur parallellaufenden Straße „Burgunderweg“ oder „Gotenweg“ flüchteten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen: – Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Samstagmittag (29.10.2022), 12:30 Uhr und Sonntag (30.10.2022), 00:20 Uhr im Bereich Teutonenweg, Burgunderweg oder Gotenweg aufgefallen? – Wer kann Hinweise zu einer Frau geben, die sich gemeinsam mit einem 8 -10 Jahre alten Kind, in einem Fahrzeug im Teutonenweg, aufhielt? – Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Aßlar-Werdorf: Person bei körperlicher Auseinandersetzung schwer verletzt – Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wetzlar und der Polizeidirektion Lahn-Dill

Gestern Nachmittag (31.10.2022) kam es gegen 15:40 Uhr zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen, die in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Die Gruppen von insgesamt rund 10 Personen waren im Bereich eines Autohandels an der B277 aufeinandergetroffen. Zeugen berichteten von mehreren Schüssen, die offenbar abgegeben wurden.

Polizeibeamte der Schutz- und Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mittelhessen kamen zum Einsatz, ebenso Spezialkräfte der Hessischen Polizei und ein Polizeihubschrauber.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden bei der Auseinandersetzung mehrere Personen verletzt, ein 53-jähriger Wetzlarer erlitt eine Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers. Der türkischstämmige Mann wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht und operiert. Sein Zustand ist derzeit stabil. Die weiteren Verletzten wurden ebenfalls in Krankenhäuser verbracht.

Nach Zeugenaussagen flüchtete eine Person nach den Streitigkeiten in ein Wohnhaus in der Hauptstraße. Das Haus wurde daraufhin von Polizeikräften umstellt. Es folgten Aufforderungen in deutscher und türkischer Sprache über Lautsprecher, das Haus zu verlassen. Nachdem niemand der Aufforderung Folge leitstete betraten Spezialkräfte das Haus. Es wurden keine Personen im Inneren aufgefunden.

Im Anschluss durchsuchten die Ermittler weitere Objekte. Es folgten mehrere Festnahmen.

Die Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzung laufen derzeit noch.

Weitere Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft in Wetzlar unter Tel.: (06441) 44776-100 vor.